Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Наполи - Ювентус 17.06.2020, Кубок Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 17.06.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Наполи и Ювентус в предыдущем футбольном матче 26.01.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Интер - 13.06.2020, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Милан - 12.06.2020, в рамках турнира Кубок Италии 2021 и закончился ничьей.

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