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Наполи - Ювентус онлайн трансляция матча

Кубок Италии - 17 июня 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
До начала
00 : 00 : 00
Ювентус
Турин
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
24%
Ничья
29%
Ювентус
47%
Личные встречи
Наполи
6
Побед
23
Игр
13
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
26.01.2020 - 22:00 Наполи 2 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
31.08.2019 - 21:45 Ювентус 4 - 3 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2018
03.03.2019 - 21:30 Наполи 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018/2019
29.09.2018 - 19:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.03.2020 - 16:00 Верона 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
29.02.2020 - 21:45 Наполи 2 - 1 Завершен Торино В
Лига Чемпионов 2019/2020
25.02.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Италии 2019/2020
21.02.2020 - 22:00 Брешиа 1 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Ювентус
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021
08.03.2020 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Лион 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 18:45 СПАЛ 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Ювентус 2 - 0 Завершен Брешиа В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
24%
Ничья
29%
Ювентус
47%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Мерет Алекс
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 19
    Никола Максимович
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 6
    Мариу Руи
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 7
    Роналду К.
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 14
    Блез Матюиди
    Полузащитник
  • 5
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 11
    Дуглас Коста
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 13
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 27
    Орестис Карнезис
    Вратарь
  • 23
    Элсид Хисай
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Даниэле Довери.
"Наполи", стартовый состав: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме, Зелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье. Запасные: Карнезис, Луперто, Хисай, Гулам, Манолас, Аллан, Элмас, Льоренте, Лосано, Политано, Амин, Милик.
"Ювентус", стартовый состав: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала, Роналду, Коста. Запасные: Щесны, Пинсольо, Де Шильо, Данило, Ругани, Рабио, Мураторе, Бернардески, Оливьери, Вриони, Дзанимаккия.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Италии: "Наполи" - "Ювентус". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Наполи - Ювентус 17.06.2020, Кубок Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Италии 2021.

Дата проведения матча: 17.06.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Наполи (Неаполь) и командой Ювентус (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Наполи, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Наполи и Ювентус в предыдущем футбольном матче 26.01.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Ювентус можно посмотреть 17.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Интер - 13.06.2020, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Милан - 12.06.2020, в рамках турнира Кубок Италии 2021 и закончился ничьей.

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