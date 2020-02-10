ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Львов 19.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021, матч начнется на стадионе Ильичевец.

Дата проведения матча: 19.06.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 10.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 13.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Егише Меликян



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 13.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

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