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ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июня 2020, 17:00 - Ильичевец . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 0
Обновить
24'
ФК Львов
Львов
Ход матча
1' Валерий Федорчук 5' Руслан Фомин
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
64%
Ничья
14%
ФК Львов
21%
П1: 1.79 Х: 3.6 П2: 4.72 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Личные встречи
ФК Мариуполь
3
Побед
7
Игр
0
Побед
ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020
11.05.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 18:00 Альянс 2 - 4 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
64%
Ничья
14%
ФК Львов
21%
П1: 1.79 Х: 3.6 П2: 4.72 ТБ 2: 13 ТМ 2: 1.02
Главные события
ГООЛ! Руслан Фомин
5'
Валерий Федорчук
1'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 0
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 0
    Виктор Корниенко
  • 0
    Валерий Федорчук
    1
  • 0
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 0
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 0
    Павел Полегенько
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 0
    Руслан Фомин
    Нападающий
    5
  • 0
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 0
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 0
    Алваро Таварес
  • 0
    Джонатан
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
21'
Желтая карточка
За рядовой фол в центре поля Нич получает горчичник
19'
Бопесу боролся за верховой мяч, затем упал и требовал пенальти, арбитр ничего противоправного не увидел
17'
Нич пробивал с острого угла, поспешил и совершенно не получился удар
15'
Уголовой
Неудачно разыграли стандарт подопечные Бабича
14'
В середину поля переместилась игра, больше единоборств сейчас и прессинг хозяев поля сбивает наступательные порывы гостей
12'
Львовянам на половине поля соперника непросто, мариупольцы перекрыли все подступы к своей штрафной
10'
Фомин немного не успевает на пас из глубины в штрафную
8'
Хорошая атака Львова большими силами, Бопесу оказался на острие, защитники его все же остановили и пробить не позволили
5'
Гоооол!!!
Руслан Фомин (ФК Мариуполь) забивает из пределов штрафной, упустили его защитники, а ассистировал ему Павел Полегенько, который прорвался по своему флангу и сделал удобный пас.
5'
Чурко стрелял сильно и плотно в угол, рядом со штангой пролетел мяч
4'
Богунов пробил несильно и мяч в руки забрал Гальчук
1'
Желтая карточка
Валерий Федорчук (ФК Мариуполь) в первом же игровом эпизоде въехал сопернику в ноги
Свисток
Матч начался
Львов: 23. Сарнавский, 22. Братков, 33. Борзенко, 95. Бопесу, 30. Жонатан Лима, 10. Альваро Луиc, 21. Гончар, 90. Люлька, 93. Богунов, 9. Татарков, 13. Нич
Запасные: 94. Пеньков Г., 5. Приймак, 35. Кравчук Ю., 17. Ходаковский, 18. Велвес, 20. Клименчук, 25. Недоля, 14. Яковелли
Мариуполь: 1. Гальчук, 4. Чоботенко, 13. Яворский, 8. Полегенько, 9. Мишнев, 11. Чурко, 17. Горбунов С., 25. Федорчук, 75. Корниенко В., 7. Топалов, 86. Фомин
Запасные: 33. Поспелов, 5. Дава, 29. Кирюханцев, 34. Петерман, 44. Сагуткин, 19. Тищенко И., 20. Кащук, 77. Кулаков А., 97. Дудик
Добрый день, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ ФК Мариуполь - ФК Львов.
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Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Львов 19.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021, матч начнется на стадионе Ильичевец.

Дата проведения матча: 19.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 10.02.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов можно посмотреть 19.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Ворскла - 13.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Олимпик - 13.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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