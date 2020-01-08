Реал - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - "Валенсия" 18.06.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021.

Дата проведения матча: 18.06.2020

Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 08.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эйбар - 14.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)

Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919

Страна: Испания

Тренер: Альберт Селадес



Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Леванте - 12.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

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