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Реал - "Валенсия" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 июня 2020, 23:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
14'
"Валенсия"
Валенсия
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Реал
82%
Ничья
6%
"Валенсия"
12%
Личные встречи
Реал
8
Побед
18
Игр
3
Побед
"Валенсия"
Суперкубок Испании 2019/2020
08.01.2020 - 21:00 "Валенсия" 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
15.12.2019 - 21:45 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
03.04.2019 - 22:15 "Валенсия" 2 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
01.12.2018 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен "Валенсия"
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 20:30 Реал 3 - 1 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 22:00 Бетис 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 21:45 Бетис 2 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - "Валенсия"
Чемпионат Испании 2021
12.06.2020 - 23:00 "Валенсия" 1 - 1 Завершен Леванте Н
Лига Чемпионов 2019/2020
10.03.2020 - 22:00 "Валенсия" 3 - 4 Завершен "Аталанта" П
Чемпионат Испании 2019/2020
06.03.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
06.03.2020 - 22:00 "Алавес" 0 - 0 Завершен "Валенсия" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 "Валенсия" 2 - 1 Завершен Бетис В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Реал
82%
Ничья
6%
"Валенсия"
12%
Трансляция
13'
Опасный момент
Азару дали пробить защитники, из центральной зоны с 15-ти метров бельгиец не смог переиграть голкипера, хороший выпад Реала остановил Силлессен
12'
Несильный удар Крооса в руки голкипера
11'
Довольно высокий темп, при этом видно, что осторожничают команды, пока не рискуют
9'
Модрич на хорошей скорости рвался к воротам "летучих мышей", но сам запутался в мяче и на этом атака захлебнулась
7'
Хороший ответ Валенсии, первая атака гостей, хоть два их удара и заблокировали, затем Куртуа на выходе выбил мяч, но комбинация продолжается вторым темпом
4'
Каземиро пробил издали - сильно и точно в руки голкиперу
2'
Реал сразу пошел вперед, хороший прострел от Бензема успел заблокировать Васс
Свисток
Матч начался
Валенсия: 13. Силлессен, 4. Мангала, 33. Гильямон, 6. Кондогбиа, 8. Солер, 10. Парехо, 14. Гайя, 18. Васс, 19. Родриго М., 20. Торрес Ф., 22. Гомес
Запасные: 1. Доменек Х., 2. Корреа Тье., 3. Хауме К., 12. Диакаби М., 17. Коклен, 25. Флоренци, 11. Черышев, 16. Канин, 7. Гуэдеш Г., 9. Гамейро, 15. Ману Вальехо, 23. Собрино
Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 5. Варан, 4. Рамос С., 23. Менди Ф., 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 7. Азар Э., 15. Вальверде Ф., 9. Бензема
Запасные: 1. Ареола, 26. Альтубе, 3. Милитао, 12. Марсело, 20. Асенсио, 21. Диас Бр., 11. Бэйл, 16. Родригес Х., 27. Родриго, 25. Винисиус
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча чемпионата Испании Реал - Валенсия.
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Последние матчи
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Анонс матча Реал - "Валенсия" 18.06.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021.

Дата проведения матча: 18.06.2020
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой "Валенсия" (Валенсия):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда "Валенсия" осталась с поражением. Столкновение "Валенсия" и Реал в предыдущем футбольном матче 08.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - "Валенсия" можно посмотреть 18.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - "Валенсия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Эйбар - 14.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Прошедший поединок команды "Валенсия" был сыгран против Леванте - 12.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - "Валенсия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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