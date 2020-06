Барселона - Атлетик онлайн трансляция матча

Barcelona are undefeated in their last 27 home matches (LaLiga).

Barcelona are undefeated in their last 22 home matches against Athletic Bilbao in all competitions.

Barcelona have seen under 2.5 goals in their last 6 matches against Athletic Bilbao in all competitions.

Barcelona have kept a clean sheet in their last 4 matches (LaLiga).

Barcelona have been winning at both half time and full time in 5 of their last 7 home matches (LaLiga).

Athletic Bilbao have kept a clean sheet in their last 3 matches against Barcelona in all competitions.

There have been over 2.5 goals scored in Athletic Bilbao's last 4 away games (LaLiga).

Athletic Bilbao are undefeated in their last 5 matches (LaLiga).

Команда Барселона осталась непобежденной в последних 27 домашних матчах

Команда Барселона не проигрывает 22 домашних матча подряд против команды Атлетик Бильбао во всех соревнованиях

Команда Барселона имела тотал голов меньше 2.5 в последних 6 матчах во всех соревнованиях против команды Атлетик Бильбао

Команда Барселона продолжала играть на 'ноль' в последних 4 матчах

Команда Барселона выигрывала оба тайма и основное время в 5 из последних 7 домашних матчей

Команда Атлетик Бильбао продолжал играть на 'ноль' в последние 3 матча во всех соревнованиях против команды Барселона

Было забито тотал голов больше 2.5 в 4 последних гостевых матчах команды Атлетик Бильбао