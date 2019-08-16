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Барселона - Атлетик онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 июня 2020, 23:00 - Камп Ноу
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
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перерыв
Атлетик
Бильбао
Ход матча
32' Серхио Бускетс
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
63%
Ничья
25%
Атлетик
13%
П1: 1.39 Х: 5.5 П2: 8.6 ТБ 3: 13 ТМ 3: 0
Интересные факты
  • Barcelona are undefeated in their last 27 home matches (LaLiga).
  • Barcelona are undefeated in their last 22 home matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Barcelona have seen under 2.5 goals in their last 6 matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Barcelona have kept a clean sheet in their last 4 matches (LaLiga).
  • Barcelona have been winning at both half time and full time in 5 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Athletic Bilbao have kept a clean sheet in their last 3 matches against Barcelona in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Athletic Bilbao's last 4 away games (LaLiga).
  • Athletic Bilbao are undefeated in their last 5 matches (LaLiga).
  • Команда Барселона осталась непобежденной в последних 27 домашних матчах
  • Команда Барселона не проигрывает 22 домашних матча подряд против команды Атлетик Бильбао во всех соревнованиях
  • Команда Барселона имела тотал голов меньше 2.5 в последних 6 матчах во всех соревнованиях против команды Атлетик Бильбао
  • Команда Барселона продолжала играть на 'ноль' в последних 4 матчах
  • Команда Барселона выигрывала оба тайма и основное время в 5 из последних 7 домашних матчей
  • Команда Атлетик Бильбао продолжал играть на 'ноль' в последние 3 матча во всех соревнованиях против команды Барселона
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в 4 последних гостевых матчах команды Атлетик Бильбао
  • Команда Атлетик Бильбао не проигрывает 5 матчей подряд
Личные встречи
Барселона
16
Побед
24
Игр
4
Побед
Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
16.08.2019 - 22:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
10.02.2019 - 21:45 Атлетик 0 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018/2019
29.09.2018 - 17:15 Барселона 1 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2017/2018
18.03.2018 - 17:15 Барселона 2 - 0 Завершен Атлетик
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 Севилья 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершен "Леганес" В
Чемпионат Испании 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Барселона 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
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Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
20.06.2020 - 18:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021
17.06.2020 - 20:30 Эйбар 2 - 2 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 15:00 Вальядолид 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 14:45 Вальядолид 1 - 4 Завершен Атлетик В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
63%
Ничья
25%
Атлетик
13%
П1: 1.39 Х: 5.5 П2: 8.6 ТБ 3: 13 ТМ 3: 0
Главные события
Серхио Бускетс
32'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    32
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 22
    Артуро Видаль
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 5
    Йерай Альварес
  • 3
    Унай Нуньес
    Защитник
  • 24
    Микель Баленсиага
    Защитник
  • 8
    Унаи Лопес
    Полузащитник
  • 16
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 34
    Ойхан Сансет
  • 11
    Иньиго Кордоба
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 43
    Исаак Куэнка
    Нападающий
  • 33
    Araujo Роналд
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 28
    Рикард Пуйг
  • 42
    Monchu Monchu
  • 30
    Колладо Alex
  • 19
    Брэйтуэйт Мартин
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 31
    Анссумане Фати
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 4
    Иньиго Мартинес
    Защитник
  • 10
    Икер Муньяин
    Нападающий
  • 22
    Рауль Гарсия
    Защитник
  • 6
    Микель Сан-Хосе
    Защитник
  • 27
    Vencedor U.
  • 12
    Гаизка Ларразабал
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 23
    Кенан Кодро
    Нападающий
  • 29
    Даниель Вивиан
  • 13
    Яго Эррерин
    Вратарь
  • 25
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Дальний удар Месси! Над перекладиной!
41'
Офсайд
Суарес снова забежал в офсайд.
40'
Офсайд
Суарес в положении вне игры.
38'
Уильямс сфолил против Лангле. Свободный для хозяев.
35'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Барселоны".
32'
Желтая карточка
Бускетс получил желтую карточку за опасную игру.
30'
Перерыв на водопой.
28'
Кошмарный удар низом от Семеду. мяч летит мимо дальнего угла.
25'
Опасный момент
Удар Месси с линии штрафной! Мяч попал в защитника "Атлетика".
24'
Опасный момент
Месси отдал на Суареса. Луис прострелил на Видаля, но Артуро не добрался до мяча!
23'
Уильямс пробил после передачи Лекуэ! Удар заблокировал защитник хозяев.
21'
Опасный момент
Альварес пробил головой после подачи партнера со штрафного! Мимо створа!
18'
Инфо
Владение мячом - 66%/34% в пользу "Барселоны".
15'
Опасный момент
Месси собрал на себя троих! Пас на Суареса! Удар! Мимо дальнего угла мяч летит!
15'
Опасный момент
Суарес пробил низом по центру! Без проблем для Симона!
13'
Опасный момент
Уильямс пробил с правого полуфланга в ближний! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
12'
Баленсиага нанес удар со средней дистанции! Очень неточно.
10'
Опасный момент
Дальний удар Месси! Симон на месте!
10'
Нуньес отдал неплохую передачу на левый фланг! Семеду перехватил этот пас.
8'
Не дошел мяч до Уильямса после прострела партнера с правого фланга. Соперник перехватил передачу.
7'
"Барса" комбинирует на чужой половине. "Атлетик" компактно обороняется.
5'
Опасный момент
Суарес получил мяч в чужой вратарской! Луис пытался пробить пяткой, но не смог обработать сферу!
3'
Опасный момент
Момент у "Атлетика"! Тер Штеген отбил перед собой после подачи соперника с углового! Некому добить мяч в ворота!
1'
"Барселона" провела первую атаку. "Атлетик" отбился.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хесус Хиль Мансано.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, Артур - Месси, Суарес, Гризманн. Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Брайтвейт, Умтити, Фирпо, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Мончу, Куэнка.
"Атлетик", стартовый состав: Симон - Де Маркос, Нуньес, Альварес, Баленсиага - Лопес, Весга - Лекуэ, Сансет, Кордоба - Уильямс. Запасные: Эррерин, Мартинес, Сан Хосе, Муньяин, Ларрасабаль, Д. Гарсия, Капа, Р. Гарсия, Кодро, Вильялибре, Венседор, Вивиан.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: "Барселона" - "Атлетик". Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча Барселона - Атлетик 23.06.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Барселона (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 23.06.2020
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Барселона (Барселона) и командой Атлетик (Бильбао):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Атлетик, тогда как команда Барселона осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Барселона в предыдущем футбольном матче 16.08.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Барселона - Атлетик можно посмотреть 23.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды Барселона был сыгран против Севилья - 19.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против Бетис - 20.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча Барселона - Атлетик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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