  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Севилья - Барселона Смотреть онлайн
В тренде

Севилья - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 19 июня 2020, 23:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
14%
Ничья
29%
Барселона
57%
Личные встречи
Севилья
2
Побед
26
Игр
20
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
06.10.2019 - 21:45 Барселона 4 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2018
23.02.2019 - 17:15 Севилья 2 - 4 Завершен Барселона
Кубок Испании 2019
30.01.2019 - 22:30 Барселона 6 - 1 Завершен Севилья
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2021
15.06.2020 - 20:30 Леванте 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2021
11.06.2020 - 23:00 Севилья 2 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 13:45 Севилья 3 - 2 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Севилья 0 - 0 Завершен "Клуж" Н
Показать больше
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершен "Леганес" В
Чемпионат Испании 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:30 Барселона 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2019/2020
07.03.2020 - 19:15 Барселона 1 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Барселона П
Показать больше
Новости команд
Над Испанией безоблачное небо. С каким багажом лидеры Ла Лиги вышли из карантина 11.06.2020 в 09:25 Над Испанией безоблачное небо. С каким багажом лидеры Ла Лиги вышли из карантина Без рукопожатий, с плевками, объятиями и двумя новыми стадионами возвращается элитный испанский футбол
Лучший из неизвестных тренеров. Гвардиола воссоединился со своим учителем 10.06.2020 в 12:10 Лучший из неизвестных тренеров. Гвардиола воссоединился со своим учителем Кто такой Хуанма Лильо и почему его так ценит Пеп
Севилья - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании 19.06.2020 в 21:10 Севилья - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании Севилья - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.06.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
14%
Ничья
29%
Барселона
57%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 11
    Мунир Эль-Хаддади
    Нападающий
  • 19
    Де Йонг Лук
  • 12
    Кунде Ж.
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
  • 21
    Оливер Торрес
    Полузащитник
  • 25
    Карлос Фернандес
    Нападающий
  • 24
    Джоан Джордан
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 19
    Брэйтуэйт Мартин
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 22
    Алейш Видаль
    Защитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
Запасные игроки
  • 13
    Боно
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Сергио Гомес
  • 17
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 26
    Хосе Менья
  • 7
    Рони Лопеш
  • 14
    Сусо
    Нападающий
  • 15
    Юссеф Ен-Несири
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 33
    Araujo Роналд
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 28
    Рикард Пуйг
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 42
    Monchu Monchu
  • 38
    Кике Саверио
  • 31
    Анссумане Фати
  • 30
    Колладо Alex
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
Тренеры
Трансляция
Запасные: Нето, Пенья, Артур, Гризманн, Фирпо, Пуч, Колльядо, Фати, Араухо, Саверио, Чуми, Мончу.
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Брэйтвейт, Суарес, Месси.
Запасные: Боно, Гомес, Лопес, Банега, Сусо, Эн-Незери, Гудель, Эскудеро, Васкес, Менья, Дженаро, Пабло.
Севилья: Вацлик — Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон — Фернандо, Жордан, Торрес, Окампос, Мунир — де Йонг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцатого тура Испанской Ла Лиги. На поле стадиона "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья, Испания) сыграют андалусская Севилья и каталонская Барселона.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Анкарагюджю Анкарагюджю 0 Истанбул ББ Истанбул ББ 0 Завершен 20:45 - Сегодня Сочи Сочи 10 Ростов Ростов 1 Завершен 20:45 - Сегодня Витория Витория 1 Морейренсе Морейренсе 1 Завершен 20:30 - Сегодня НК Крижевци НК Крижевци 2 Бьеловар Бьеловар 2 Завершен 20:30 - Сегодня Мальорка Мальорка 1 "Леганес" 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Севилья - Барселона 19.06.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Севилья (Севилья) и командой Барселона (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021.

Дата проведения матча: 19.06.2020
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Севилья (Севилья) и командой Барселона (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона и Севилья в предыдущем футбольном матче 06.10.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Севилья - Барселона можно посмотреть 19.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Севилья - Барселона, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Севилья (Севилья)
Год основания Севилья (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команды Севилья был сыгран против Леванте - 15.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды Барселона был сыгран против "Леганес" - 16.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021 и закончился победой команды Барселона.

Следите за результатами матча Севилья - Барселона онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.