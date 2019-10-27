Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 20.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 20.06.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 14.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Десна - 14.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

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