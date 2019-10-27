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Шахтер - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
Обновить
21'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
74%
Ничья
12%
ФК Александрия
15%
Личные встречи
Шахтер
15
Побед
19
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020
11.05.2019 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2020
03.04.2019 - 17:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь-Бровар В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Черкащина В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла В
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Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
74%
Ничья
12%
ФК Александрия
15%
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
  • 90
    Дубра К.
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
Запасные игроки
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецков
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
18'
"Александрия" контролирует мяч на своей половине. Гости не могут перейти центр поля.
15'
Офсайд
Тайсон обокрал Дубру и отдал на Мораеса. Жуниор забил, но арбитр отменил взятие ворот. Мораес был в офсайде.
13'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Тайсон реализовал приговор! 1:0!
12'
Желтая карточка
Шендрик завалил Мораеса в своей штрафной. Арбитр наградил Антона желтой карточкой и указал на "точку". Пенальти!
10'
"Шахтер" пытается комбинировать на чужой половине. Ударов в створ не наблюдается.
8'
Додо прервал навес гостей с левого фланга.
7'
Тайсон навесил на правый флан. Додо принял подачу партнера, но далее продлить не смог.
4'
Банада пытался обострить, но не смог отдать передачу в центр штрафной хозяев. Момент упущен.
2'
"Шахтер" держит мяч в середине поля. "Александрия" активно прессингует соперников.
1'
Свисток
Матч начался!
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Степаненко — Марлос, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон — Мораес. Запасные: Трубин, Болбат, Коноплянка, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Пихаленок, Хочолава.
"Александрия", стартовый состав: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Банада — Лучкевич, Ситало, Третьяков. Запасные: Панькив, Мельник, Стецков, Довгий, Грицук, Шастал, Вантух, Мишенко, Задерака.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура УПЛ: "Шахтер" - "Александрия". Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Шахтер - ФК Александрия 20.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 20.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 27.10.2019 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия можно посмотреть 20.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Колос - 14.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Десна - 14.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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