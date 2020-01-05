  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Эвертон - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Эвертон - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 июня 2020, 21:00
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 0
Обновить
80'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
20' Джеймс Милнер 40' Майкл Кин 43' Джеймс Милнер Вышел: Джозеф Гомес
46' Такуми Минамино Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен 60' Энтони Гордон Вышел: Гилфи Сигурдссон 61' Лука Динь 65' Наби Кейта Вышел: Жоржиньо Вейналдум 65' Роберто Фирмино Вышел: Дивок Ориги 73' Жоэль Матип Вышел: Деян Ловрен
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
14%
Ничья
14%
Ливерпуль
72%
Личные встречи
Эвертон
0
Побед
17
Игр
8
Побед
Ливерпуль
Кубок Англии 2021
05.01.2020 - 18:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 22:15 Ливерпуль 5 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2018
03.03.2019 - 18:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
02.12.2018 - 18:15 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2019/2020
08.02.2020 - 15:15 Эвертон 3 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Уотфорд 2 - 3 Завершен Эвертон В
Показать больше
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Борнмут Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Борнмут В
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 Уотфорд 3 - 0 Завершен Ливерпуль П
Показать больше
Новости команд
Наполи отказал Эвертону в покупке Аллана 26.05.2020 в 18:02 Наполи отказал Эвертону в покупке Аллана Игрок останется в Италии
Гремиу не продаст Эвертона за 25 миллионов евро 21.05.2020 в 18:03 Гремиу не продаст Эвертона за 25 миллионов евро Даже не смотря на финансовый кризис
Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона 21.06.2020 в 17:59 Уэйн Руни: Клопп заблуждается, что его Ливерпуль не может доминировать как МЮ Фергюсона Англичанин поделился мыслями насчет наставника "Ливерпуля"
Преданный болельщик Ливерпуля: Дмитрий Пидручный собирается посмотреть сегодняшний матч любимой команды. Фото 21.06.2020 в 15:57 Преданный болельщик Ливерпуля: Дмитрий Пидручный собирается посмотреть сегодняшний матч любимой команды. Фото Биатлонист - футбольный болельщик
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
14%
Ничья
14%
Ливерпуль
72%
Главные события
73'
Жоэль Матип
Вышел: Деян Ловрен
65'
Наби Кейта
Вышел: Жоржиньо Вейналдум
65'
Роберто Фирмино
Вышел: Дивок Ориги
Лука Динь
61'
Энтони Гордон
Вышел: Гилфи Сигурдссон
60'
46'
Такуми Минамино
Вышел: Алекс Окслейд-Чемберлен
43'
Джеймс Милнер
Вышел: Джозеф Гомес
Майкл Кин
40'
20'
Джеймс Милнер
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 7
    Ришарлисон
  • 9
    Доминик Калверт-Льюин
    Полузащитник
  • 42
    Энтони Гордон
    60
  • 21
    Андре Гомеш
  • 26
    Том Дэвис
    Полузащитник
  • 17
    Алекс Айуоби
    Нападающий
  • 23
    Шеймус Коулман
    Защитник
  • 2
    Мэйсон Холгейт
    Защитник
  • 5
    Майкл Кин
    Защитник
    40
  • 12
    Лука Динь
    61
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
    65
  • 66
    Трент Арнольд
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    43 20
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
    65
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
    46
Запасные игроки
  • 20
    Бернард
    Нападающий
  • 34
    Baningime B.
  • 10
    Гилфи Сигурдссон
    Полузащитник
  • 30
    Куко Мартина
  • 3
    Лейтон Бейнс
  • 31
    Виржиниа Ж. (В
  • 22
    Мартен Стекеленбург
    Вратарь
  • 27
    Кин М.
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 76
    Уильямс Neco
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 67
    Харви Эллиот
Тренеры
Трансляция
75'
Немного упал темп поединка. Мяч находится в центральной зоне.
73'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Ловрен сменил Матипа.
72'
Матип получает помощь медиков. Пауза в игре.
65'
Замена
Двойная замена у "Ливерпуля". Ориги сменил Фирмино. Вейналдум сменил Кейта.
68'
Арбитр остановил встречу. Пауза на водопой.
61'
Желтая карточка
Динь получил желтую за фол против Мане.
60'
Замена
Замена у "Эвертона". Сигурдссон сменил Гордона.
59'
Ван Дейк пробил головой! Пикфорд забрал мяч в руки. Слабый удар от защитника "красных".
57'
Инфо
Владение мячом - 71%/29% в пользу "Ливерпуля".
55'
Мане пытался прострелить с левого фланга. Мяч попал в защитника "ирисок".
52'
Кейта принял передачу от Фирмино. Удар! Мяч летит мимо дальнего угла.
49'
Ливерпуль контролирует мяч, но ударов в створ нет. "Эвертон" грамотно обороняется.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
46'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Окслейд-Чемберлен сменил Минамино.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Гомес сменил Милнера.
42'
Опасный момент
Трент пробил со штрафного! Без проблем для "Пикфорда"!
40'
Желтая карточка
Майкл Кин получил желтую за фол против Мане. Штрафной для "красных".
37'
Ришрлисон неплохо пробил низом! Мяч попал в игрока "Ливерпуля".
34'
Опасный момент
Фирмино вырвался на ударную позицию! Удар! Мимо створа!
32'
Опасный момент
Ришарлисон головой замыкал подачу партнера со стандарта. Над перекладиной мяч летит.
30'
Опасный момент
Матип пробил головой после подачи партнера со штрафного. Мимо ворот!
29'
Динь сыграл рукой после подачи Хендерсона. Штрафной для гостей.
27'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Эвертона".
24'
Пауза на водопой.
22'
Офсайд
Минамино в офсайде.
20'
Желтая карточка
Милнер получил желтую за фол против Ришарлисона.
18'
Эвертон с мячом, но до ударов дело не доходит.
15'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "Ливерпуля".
12'
Трент навесил со штрафного. Защитники хозяев ликвидировали угрозу.
10'
Дальний удар Минамино! Сфера летит мимо створа.
8'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
6'
Трент отдал неплохую передачу, но мяч не дошел до адресата.
4'
Ришарлисон прострелил с левого фланга! некому замкнуть эту передачу!
3'
"Эвертон" контролирует мяч и пытается развить атаку. "Ливерпуль" высоко прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Майк Дин.
"Эвертон", стартовый состав: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь — Ивоби, Гомеш, Дэвис, Гордон — Ришарлисон, Калверт-Льюин. Запасные: Стекеленбург, Виргинья, Бейнс, Мартина, Брантвейт, Сигурдссон, Банинджим, Бернард, Мойзе Кин.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Милнер, Матип, ван Дейк, Трент - Кейта, Фабиньо, Хендерсон - Мане, Фирмино, Минамино. Запасные: Адриан, Ловрен, Гомес, Уильямс, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Салах, Ориги.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: "Эвертон" - "Ливерпуль". Начало поединка - 21:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:30 - Сегодня "Аталанта" 4 Сассуоло Сассуоло 1 Завершен 20:30 - Сегодня "Валенсия" 2 Осасуна Осасуна 0 Завершен 19:30 - Сегодня Десна Десна 1 Заря Заря 2 Завершен 18:15 - Сегодня Астон Вилла Астон Вилла 1 Челси Челси 2 Завершен 16:00 - Сегодня Ньюкасл Ньюкасл 3 "Шеффилд Юнайтед" 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Эвертон - Ливерпуль 21.06.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 21.06.2020
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда Эвертон осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и Эвертон в предыдущем футбольном матче 05.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Ливерпуль можно посмотреть 21.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Челси - 08.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против Атлетико - 11.03.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча Эвертон - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.