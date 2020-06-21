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Десна - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 июня 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 1
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перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
6' Владислав Кочергин 10' Андрей Мостовой 24' Виталий Вернидуб 27' Максим Лунёв 32' Евгений Чеберко 44' Максим Имереков
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Десна
57%
Ничья
13%
Заря
30%
Прогноз на матч
Личные встречи
Десна
2
Побед
5
Игр
3
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 17:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
01.12.2018 - 15:00 Десна 0 - 2 Завершен Заря
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
53 Пользователей сделало свой выбор
Десна
57%
Ничья
13%
Заря
30%
Главные события
Максим Имереков
44'
32'
Евгений Чеберко
24'
Виталий Вернидуб
Андрей Мостовой
10'
ГООЛ! Владислав Кочергин
6'
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
    10
  • 26
    Ефим Конопля
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
    44
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    24
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
    32
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 1
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    6
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 5
    Ермаков В.
    Защитник
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
    27
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Дикий промах Громова! Форвард отправил мяч в правую штангу, вместо того, чтобы замкнуть прострел с левого фланга ударом по пустым воротам!
45+1'
Удар Михайличенко с левого фланга чужой штрафной отправил мяч низом и в сторону от левой штанги.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через две минуты.
45'
Штрафной вблизи к центру поля для Зари за фол Филиппова против Юрченко.
44'
Желтая карточка
Желтая для Имерекова за фол против Кабаева во время подачи соперника с левого фланга.
40'
Опасный момент
Выше ворот! Лунев сходу пробил после прострела Михайличенко с левого фланга, но слишком высоко поднял мяч над газоном!
39'
Гитченко оттолкнул руками Чеберко во время верховой борьбы за мяч в чужой штрафной при подаче со стандарта.
38'
Неплохой штрафной для своей команды на правом фланге удалось заработать Хомченовскому.
36'
Опасный момент
Отличные рефлексы от Паста, который потащил удар низом в ближний угол от Кабаева с правого фланга штрафной!
35'
Картушов на чужой половине пошел на жесткий стык с Луневым.
32'
Желтая карточка
Калитвинцев пострадал при подкате Чеберко в центре поля.
30'
Не сумел Мостовой догнать мяч в глубине левого фланга после верховой передачи.
27'
Замена
Замена понадобилась Иванисене. Вместо него вышел Лунев.
26'
Какие-то проблемы у Иванисени.
25'
Тымчик заблокировал подачу соперников с левого фланга.
24'
Желтая карточка
Желтая досталась Вернидубу за агрессивный подкат против Филиппова почти в центре поля.
22'
Уголовой
Калитвинцев безуспешно подал на ближнюю.
21'
Угловой заработала Десна на правом фланге после перехвата Кочергиным подачи.
19'
Махарадзе забрал в руки мяч после сильного заброса в направлении Картушова.
17'
Кабаев приложился по мячу от правого угла чужой штрафной. Мимо!
17'
Не было умышленной игры со стороны форварда.
17'
Опасный момент
Арбитры обсуждают возможную грубую игру со стороны Филиппова в центре поля против Иванисени.
16'
Гитченко в подкате заблокировал прострел Юрченко с правого фланга.
14'
Кабаев не заметил выход мяча за лицевую при исполнении своего прострела с правого фланга.
13'
Хомченовский пальнул со средней дистанции намного выше цели.
12'
Заброс с правого фланга в штрафную в направлении Громова оказался слишком сильным.
10'
Желтая карточка
Мостовой грубо вкатился в ноги Громову в центральном круге.
8'
Конопля врезался в корпус Михаличенко, стараясь головой замкнуть навес с левого фланга.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Натуральная паника в штрафной Десны возникла после прострела с правого фланга от Тымчика и паса пяткой Юрченко! Воспользовался ситуацией Кочергин, протолкнув мяч носком мимо Паста!
4'
В борьбе с Гитченко Кабаев заработал угловой на правом фланге.
3'
Опасный момент
Прострел Хомченовского от лицевой на правом фланге Кочергин завершил ударом в касание выше ворот! Атакует Заря!
2'
Опасный момент
Громов ворвался на левый фланг чужой штрафной, после чего отдал на Кабаева, который отправил мяч в сторону от левой штанги!
1'
Неудачно попытался забросить на левый фланг атаки мяч Юрченко.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Пиддубний, Цыганикс, Лунев, Белоцерковец, Перович.
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов.
Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Старенький, Будковский, Западня, Кузик.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Арвеладзе, Картушов — Филиппов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и луганской Зарей.
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Анонс матча Десна - Заря 21.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 21.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Заря можно посмотреть 21.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 14.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Динамо - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Десна - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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