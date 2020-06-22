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Динамо - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 22 июня 2020, 19:30 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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50'
Колос
Ковалевка
Ход матча
20' Георгий Цитаишвили 40' Вадим Милько
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
74%
Ничья
11%
Колос
15%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
3
Побед
4
Игр
1
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 4 Завершен Динамо
Клубные товарищеские матчи 2019
21.07.2019 - 16:15 Динамо 1 - 3 Завершен Колос
Контрольные матчи 2018/2019
27.06.2018 - 11:15 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
93 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
74%
Ничья
11%
Колос
15%
Главные события
40'
Вадим Милько
Георгий Цитаишвили
20'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 0
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
    20
  • 0
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 0
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 0
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 0
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 0
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 0
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 0
    Денис Попов
  • 0
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 0
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 0
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 0
    Вадим Милько
    Полузащитник
    40
  • 0
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 0
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 0
    Денис Костышин
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв
45'
Офсайд
Миколенко в офсайде, сразу ответная атака Колоса и удар на силу от Милько
44'
Опасный момент
Богданов то ли навешивал, то ли пробивал по воротам, Бущан кулаками отбил мяч
42'
Хитрый Буяльский хотел перекинуть Волынца, который вышел из ворот, не попал в цель Виталий
40'
От души выстрелил с 25-ти метров Андриевский, снова чуть выше ворот
37'
Шабанову досталось в борьбе с Лысенко, впрочем игра продолжается, Колос комбинирует недалеко от ворот Бущана
39'
Желтая карточка
Вадим Милько (Колос) сыграл очень грубо, прямой ногой, арбитр пожалел, потому что мог удалять игрока
35'
Шабанов пробил над перекладиной, хоть и неточно, но приятно, что каждую атаку команды стараются завершать ударом
33'
Уголовой
Не очень удачно разыграли корнер коваливцы
32'
А вот ответ гостей - Морозко сильно стрелял издали, кто-то из защитников подставился под удар
30'
Попов пробивал по воротам с близкого расстояния, хотя там толкотня была, неудобно
29'
Опасный момент
Андриевский с острого угла пробивал по воротам, Волынец и тут реагирует
27'
Большими силами Динамо перешло на половину поля Колоса
25'
Опасный момент
Богданов со штрафного пробил в дальний угол, едва Бущану не закинул мяч за шиворот, в последний момент был выбит мяч
24'
Активны на левом фланге Колоса Емец и Ильин, уже несколько опасных атак прошло у подопечных Костышина через эту зону
22'
Уголовой
Стандарт неплохо разыграли гости, Динамо не без проблем отбивается
20'
Желтая карточка
Георгий Цитаишвили (Динамо) наказан за симуляцию, хотя спорное решение, вполне можно было и пенальти назначать
19'
Еще один хороший пас проходит на Вербича, и снова он не смог зацепиться за мяч в штрафной
17'
Впервые коваливцы дошли к штрафной киевлян, долго разыгрывали мяч и потеряли его
14'
И еще один навес в штрафную Волынца, голкипер фиксирует мяч
13'
Уголовой
Навес со стандарта, голкипер недалеко отбил мяч, Миколенко добивал и попал в защитника
10'
Полное преимущество у Динамо, Колосу не удается зацепиться за мяч
8'
Офсайд
Еще одна хорошая атака киевлян, но Русин оказался в офсайде
5'
Опасный момент
Андриевский хорошо навесил в штрафную, Вебич набегал, но не попал по мячу
4'
Цитаишвили прессинговал Петрова возле углового флажка, Колос сохранил мяч
3'
Хозяева активнее начали игру, провели две хороших атаки, гости играют на вынос
Свисток
Матч начался
Колос: 25. Волынец, 29. Емец, 80. Ефремов Е., 5. Петров К., 13. Гавриш, 14. Милько, 69. Ильин, 90. Богданов, 7. Лысенко, 10. Морозко, 18. Костышин
Запасные: 71. Кучеренко, 6. Максименко, 15. Черноморец, 24. Зозуля А., 67. Парамонов, 11. Кожушко, 99. Задоя, 9. Антюх, 77. Вильхамссон
Динамо: 1. Бущан, 4. Попов, 30. Шабанов, 16. Миколенко, 94. Кендзера, 7. Вербич, 8. Шепелев В., 29. Буяльский, 18. Андриевский, 11. Цитаишвили, 70. Русин
Запасные: 71. Бойко, 6. Кадири М., 14. Де Пена, 15. Цыганков, 99. Дуэлунд, 20. Караваев, 9. Фран Соль, 10. Шапаренко, 32. Каргбо
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Динамо - Колос.
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Комментарии(2)
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Просто football фан (Рівне)
22.06.2020 в 20:25
Судді чудять у кожному матчі.Але гра Динамо проти Колоса (і не тільки) дивує. По статистиці абсолютно рівна. Можливо ДК провернуть такий самий трюк як із Зорею і додадуть в 2 -му таймі. Самі собі створюють проблеми по ходу сезону. P.S: все-таки потрібен новий тренер, тому що гравці хорошого рівня, і якщо з Шахтарем важко боротись, то всіх інших повинні так само легко виносити, як і той же ШД.
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anonimus (Київ)
22.06.2020 в 20:03
Ну і жовта Цитаишвили це
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Анонс матча Динамо - Колос 22.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 22.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 03.03.2020 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Колос можно посмотреть 22.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Минай - 17.06.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 14.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Динамо - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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