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Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 июня 2020, 23:00 - Камп Ноу
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 0
Обновить
9'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
59%
Ничья
24%
Атлетико
18%
П1: 1.915 Х: 3.7 П2: 4.44 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Интересные факты
  • Barcelona are undefeated in their last 28 home matches (LaLiga).
  • Barcelona have kept a clean sheet in their last 4 home matches (LaLiga).
  • Atletico have won their last 4 matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in Barcelona's last 3 home games (LaLiga).
  • Atletico have won with a 1 goal margin in their last 3 matches (LaLiga).
  • Команда Барселона осталась непобежденной в последних 28 домашних матчах
  • Команда Барселона продолжала играть на 'ноль' в последних 4 домашних матчах
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла все 4 последних матча
  • Было забито менее 2.5 голов в последних 3 домашних матчей команды Барселона
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла с разницей в 1 гол в последних 3 матчах
Личные встречи
Барселона
16
Побед
28
Игр
3
Побед
Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 21:45 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
06.04.2019 - 21:30 Барселона 2 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2021
19.06.2020 - 23:00 Севилья 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021
16.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 0 Завершен "Леганес" В
Чемпионат Испании 2021
13.06.2020 - 23:00 Мальорка 0 - 4 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 23:00 Атлетико 2 - 1 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 20:30 Леванте 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2019/2020
20.06.2020 - 23:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2021
17.06.2020 - 23:00 Осасуна 0 - 5 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Атлетико Н
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Новости команд
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
59%
Ничья
24%
Атлетико
18%
П1: 1.915 Х: 3.7 П2: 4.44 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 28
    Пуиг Ricard
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 22
    Артуро Видаль
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 19
    Диего Коста
    Нападающий
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 21
    Янник Карраско
  • 8
    Сауль
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 2
    Хосе Хименес
  • 4
    Ариас С.
Запасные игроки
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 33
    Araujo Роналд
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 42
    Monchu Monchu
  • 30
    Колладо Alex
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 31
    Анссумане Фати
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 26
    Инаки Пена
  • 19
    Брэйтуэйт Мартин
  • 22
    Марио Хермосо
  • 1
    Адан Антонио
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
Тренеры
Трансляция
7'
Хименес не смог замкнуть подачу Карраско со штрафного.
5'
Барселона владеет мячом. Моментов нет.
2'
Опасный момент
Суарес пробил после передачи Пуига с фланга! Облак забирает мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, Ракитич - Месси, Суарес, Пуиг. Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Кольядо, Артур, Роберто, Мончу, Умтити, Фати, Фирпо.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди - Льоренте, Парти, Сауль, Феррейра Карраско - Корреа, Коста. Запасные: Адан, Эрмосо, Триппьер, Альваро, М. Санчес, Р. Санчес, Лемар, Эррера, Витоло, Фелиш, Мората, Шапонич.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура Примеры: "Барселона" - "Атлетико". Начало поединка - 23:00.
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Анонс матча Барселона - Атлетико 30.06.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 30.06.2020
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Барселона (Барселона) и командой Атлетико (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Атлетико, тогда как команда Барселона осталась с поражением. Столкновение Барселона и Атлетико в предыдущем футбольном матче 09.01.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Барселона - Атлетико можно посмотреть 30.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетико, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды Барселона был сыгран против Сельта - 27.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды Атлетико был сыгран против "Алавес" - 27.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Атлетико.

Следите за результатами матча Барселона - Атлетико онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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