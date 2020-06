Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Barcelona are undefeated in their last 28 home matches (LaLiga).

Barcelona have kept a clean sheet in their last 4 home matches (LaLiga).

Atletico have won their last 4 matches (LaLiga).

There have been under 2.5 goals scored in Barcelona's last 3 home games (LaLiga).

Atletico have won with a 1 goal margin in their last 3 matches (LaLiga).

Команда Барселона осталась непобежденной в последних 28 домашних матчах

Команда Барселона продолжала играть на 'ноль' в последних 4 домашних матчах

Команда Атлетико Мадрид выиграла все 4 последних матча

Было забито менее 2.5 голов в последних 3 домашних матчей команды Барселона