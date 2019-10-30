"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Наполи 02.07.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 02.07.2020

Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 28.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Прошедший матч команды Наполи был сыгран против СПАЛ - 28.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Наполи.

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