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"Аталанта" - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 02 июля 2020, 20:30 - Атлети Адзурри д'Италия
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Наполи
Неаполь
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
40%
Ничья
40%
Наполи
20%
П1: 2.06 Х: 3.74 П2: 3.78 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Личные встречи
"Аталанта"
7
Побед
19
Игр
8
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
30.10.2019 - 19:45 Наполи 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
22.04.2019 - 19:45 Наполи 1 - 2 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
03.12.2018 - 21:30 "Аталанта" 1 - 2 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2017/2018
21.01.2018 - 13:30 "Аталанта" 0 - 1 Завершен Наполи
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 20:30 Удинезе 2 - 3 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2021
24.06.2020 - 22:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021
21.06.2020 - 20:30 "Аталанта" 4 - 1 Завершен Сассуоло В
Лига Чемпионов 2019/2020
10.03.2020 - 22:00 "Валенсия" 3 - 4 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио Н
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 20:30 Наполи 3 - 1 Завершен СПАЛ В
Чемпионат Италии 2021
23.06.2020 - 20:30 Верона 0 - 2 Завершен Наполи В
Кубок Италии 2021
17.06.2020 - 22:00 Наполи 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2019/2020
08.03.2020 - 16:00 Верона 0 - 0 Завершен Наполи Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
40%
Ничья
40%
Наполи
20%
П1: 2.06 Х: 3.74 П2: 3.78 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 10
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 3
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 6
    Мариу Руй
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
Запасные игроки
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 22
    Bellanova Рауль
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Даниэле Довери.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити - Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич - Сапата, Гомес. Запасные: Спортьелло, Росси, Белланова, Гут, Да Рива, Иличич, Колли, Муриэль, Тамезе, Хатебур, Чиборра, Шутало.
"Наполи", стартовый состав: Оспина - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи - Руис, Демме, Зелински - Политано, Мертенс, Инсинье. Запасные: Мерет, Карнезис, Луперто, Гулам, Манолас, Хисай, Элмас, Лоботка, Юнес, Кальехон, Лосано, Милик.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Серии А: "Аталанта" - "Наполи". Начало поединка - 20:30.
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Последние матчи
Завершен 23:00 - Вчера Спортинг Спортинг 2 Жил Висенте Жил Висенте 1 Завершен 22:45 - Вчера Бетис Бетис 0 Вильярреал Вильярреал 2 Завершен 22:45 - Вчера Вальядолид Вальядолид 0 Леванте Леванте 0 Завершен 22:30 - Вчера Лечче (Ита)(Stat) Лечче (Ита)(Stat) 1 Сампдория Сампдория 2 Завершен 22:30 - Вчера Фиорентина Фиорентина 1 Сассуоло Сассуоло 3

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Анонс матча "Аталанта" - Наполи 02.07.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Атлети Адзурри д'Италия.

Дата проведения матча: 02.07.2020
Время начала матча: 20:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось со счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Наполи можно посмотреть 02.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 28.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против СПАЛ - 28.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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