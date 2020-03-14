Карпаты - ФК Львов онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Карпаты (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 27.06.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Карпаты (Львов) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Карпаты в предыдущем футбольном матче 14.03.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар
Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против ФК Львов - 14.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 19.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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