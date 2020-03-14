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Карпаты - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 июня 2020, 17:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Карпаты
Львов
1 - 1
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80'
ФК Львов
Львов
Ход матча
16' Алексей Хахлов 36' Сабино 42' Алексей Хахлов
46' Сабино
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
44%
Ничья
28%
ФК Львов
28%
Личные встречи
Карпаты
0
Побед
5
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 14:00 Карпаты 0 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
03.03.2019 - 17:00 Карпаты 0 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Карпаты
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 0 Завершен Карпаты Н
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:30 Карпаты 0 - 4 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
29.02.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен Карпаты П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 Карпаты 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
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Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Карпаты
44%
Ничья
28%
ФК Львов
28%
Главные события
46'
Сабино
Алексей Хахлов
42'
36'
Сабино ГООЛ!
Алексей Хахлов
16'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 0
    Андро Гиоргадзе
    Защитник
  • 0
    Алексей Хахлов
    42 16
  • 0
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 0
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 0
    Сабино
    46 36
  • 0
    Алваро Таварес
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
79'
Офсайд
Рунич в офсайде
77'
Желтая карточка
Богунов за грубую игру против Якимца наказан
75'
Кудрик забирает мяч после удара Альваро
74'
Замена
Тлумак и Хлань выходят у Карпат, Георгадзе и Танчик уходят с поля
73'
Львов снова активизировался и мчит вперед большими силами, хотя и слишком хаотично
70'
Замена
Люлька у Львова заменил Гончара
69'
Желтая карточка
Шину сбивают перед самой штрафной площадью, Слюсар "постарался", арбитр разобрался в моменте и показал желтую за симуляцию
67'
Карпаты сейчас доминируют - Бопесу вынес мяч после очередного навеса
65'
Альваро в штрафной Карпат сыграл рукой, хорошая атака на этом завершилась
63'
Опасный момент
Опасно, Рунич вышел под острым углом на свидание с Сарнавским, пробил в дальний угол, мяч пролетел рядом со штангой
62'
Гоооол!!!
Танчик навесил на Деду, который оказался один в штрафной и пробил головой идеально в цель - 1:1.
60'
Много передач вперед у Львова, и все они неточные - Бопесу, Татарков и Яковели не успевали к мячу в последних атаках
58'
Желтая карточка
Слюсар наказан за срыв атаки соперника
57'
Замена
Вместо Козака (Карпаты) выходит Рунич, а Бойчука заменил Деда
55'
Козаку необходима мед помощь
53'
Снова Кудрик хорошо играет на выходя, забирая навес в штрафную
51'
Карпаты стараются отодвинуть игру от своих ворот, дальше середины поля они не проходят
49'
Уголовой
Большими силами атакуют "сине-золотые", "бело-зеленые" прижимаются к своим воротам
47'
Дубинчак заблокировал сильный удар Богунова
46'
Замена
Сабино (ФК Львов) уходит с поля, его заменил Приймак
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Карпаты садятся слишком низко к воротам
42'
Вторая желтая
Алексей Хахлев (Карпаты) за грубую игру против Татаркова получает вторую желтую и оставляет команду в меньшинстве
42'
Кудрик забирает мяч после обводящего удара Товареша
41'
Желтая карточка
Гиоргадзе сыграл рукой возле свой штрафной и получил горчичник, а также привез опасный штрафной удар
39'
Бойчук в штрафной соперника замахнулся для удара, но Борзенко вовремя вынес мяч
38'
Львов продолжает контролировать мяч, Карпаты перестраиваются
36'
Гоооол!!!
Сабино (ФК Львов) отобрал мяч у Козака и пробил не сильно, однако рикошет от Гиоргадзе, Кудрик не успел и мяч нырнул в самый угол - 0:1.
34'
Уголовой
Не могут более-менее опасно разыграть корнер номинальные гости, каждый раз Карпаты легко перехватывают мяч
31'
Снова досталось Богунову, впрочем, перспективный штрафной Львов разыграл бездарно
29'
Уголовой
Уверенно играет на выходе Кудрик, навес в штрафную ликвидировал голкипер
27'
И ответный удар у противоположных ворот, с выстрелом Бопесу справился Кудрик
26'
С ударом Хахлева справляется голкипер Львова
25'
Дубинчак опасно прострелил в штрафную, но там завязалась борьба и подопечным Санжара пробить не дали
22'
Уголовой
Татарков неудачно разыграл корнер, Карпаты перехватили мяч и сразу бегут в контратаку
20'
В середину поля переместилась игра, больше позиционной борьбы в эти минуты
17'
Сильный удар издали от Альваро - рядом со штангой пролетел мяч
15'
Уголовой
Танчик пробивал неплохо - Братков успел заблокировать мяч, затем угловой и навес, Сарнавский забрал мяч
16'
Желтая карточка
Алексей Хахлев (Карпаты) наказан за грубую игру против Богунова
14'
Богунов очень активен на первых минутах, в очередной атаке его пас в штрафной защитники заблокировали в последний момент
12'
Сарнавский завозился с мячом перед воротами, едва "бело-зеленые" не обокрали его
10'
Идет обмен атаками, соперники настроены по-боевому
8'
Опасный момент
Уух, а вот и первый опасный момент. Шина пробивал после паса Сабино, Кудрик чудом отбил мяч
7'
Удар нанесли и Карпаты, после штрафного Бойчук отправил мяч выше ворот
5'
Кудрик забирает мяч после удар с острого угла от Альваро
3'
Хорошие скорости в дебюте, хотя и без ворот идет игра, пока не рискуют команды
Свисток
Матч начался
Львов: 23. Сарнавский, 22. Братков, 33. Борзенко, 95. Бопесу, 10. Альваро Луиc, 21. Гончар, 93. Богунов, 96. Сабино, 7. Шина, 9. Татарков, 14. Яковелли
Запасные: 94. Пеньков Г., 5. Приймак, 35. Кравчук Ю., 30. Жонатан Лима, 17. Ходаковский, 18. Велвес, 20. Клименчук, 90. Люлька, 19. Ренан
Карпаты: 31. Кудрик, 24. Дубинчак, 30. Гиоргадзе, 8. Хахлёв, 14. Козак Ар., 20. Танчик, 33. Якимец, 74. Сыч А., 76. Притула, 17. Бойчук А., 82. Слюсар
Запасные: 22. Тлумак, 13. Деда Я., 28. Сасс, 43. Береза, 60. Карабин, 70. Хлань, 85. Рунич, 97. Сильченко
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Карпаты - ФК Львов.
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Анонс матча Карпаты - ФК Львов 27.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Карпаты (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Карпаты (Львов) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Львов и Карпаты в предыдущем футбольном матче 14.03.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Карпаты - ФК Львов можно посмотреть 27.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Карпаты - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Карпаты (Львов)
Год основания Карпаты (Львов): 1963
Страна: Украина
Тренер: Роман Санжар

Прошедший поединок команды Карпаты был сыгран против ФК Львов - 14.03.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 19.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Карпаты - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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