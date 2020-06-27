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Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 июня 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
2 - 1
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80'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
7' Евгений Морозко 20' Владимир Лысенко 23' Денис Мирошниченко 29' Владимир Лысенко
46' Вадим Парамонов 46' Валерий Лучкевич 47' Кирилл Ковалец 48' Евгений Морозко 70' Антон Шендрик
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
54%
Ничья
15%
ФК Александрия
31%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
3
Игр
1
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Черкащина В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
54%
Ничья
15%
ФК Александрия
31%
Главные события
Евгений Морозко
48'
47'
Кирилл Ковалец ГООЛ!
ГООЛ! Владимир Лысенко
29'
23'
Денис Мирошниченко
ГООЛ! Владимир Лысенко
20'
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    29 20
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
    23
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
    47
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 90
    Дубра К.
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
    46
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
    48 7
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
    46
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
    70
Тренеры
Трансляция
73'
Офсайд
В офсайде Банада после заброса из глубокого штрафного от Ковальца.
72'
Вместо Морозко вышел Денис Костышин, а Кожушко заменил и.
70'
Замена
Вместо Пашаева и Бухала на поле вышли Мишенко и Шендрик, соответственно.
68'
Опасный момент
Пустые ворота были перед Ситало при простреле с левого фланга от Ковальца, но форвард не замкнул в подкате!
66'
Опасный момент
Очень опасно пробил головой рядом с левой штангой после подачи со штрафного Парамонов!
64'
Стандарт готовит Колос в метрах 35-и до ворот на правом фланге.
61'
После заброса из глубины поля Лучкевич нарушил правила в чужой штрафной.
59'
Замена
А Задоя вышел на замену Максименко.
58'
Замена
Грицук заменил Довгого.
57'
Смирный пробежался в контратаке, но завершил это дело неточным ударом из-за пределов штрафной.
55'
Смирный запустил неточный заброс из центра поля в направлении Емца.
54'
Против Богданова были нарушены правила в центре поля.
51'
Колос в контроле пытается отбросить оппонентов поближе к центру поля.
48'
Желтая карточка
Морозко в грубом подкате атаковал Вантуха в центре поля.
47'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ковалец раскачал соперников на правом фланге атаки, после чего прошел с мячом прямиком в центр штрафной, откуда точно пробил под дальнюю штангу!
46'
Замена
Вместо Гавриша на поле после перерыва вышел Парамонов, а Задерака заменен на Лучкевича.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Ковалец попал со штрафного в стенку, а Задерака неудачно попытался добить.
45+2'
Милько прокатился на корпусе Банады в полукруге у своей штрафной. Опасный стандарт!
45+1'
Довгий отправил слишком сильный и высокий навес с правого фланга в чужие владения.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, три минуты.
44'
Уголовой
Волынец и защитники Колоса качественно отработали при трех подряд угловых от соперников с обоих флангов.
42'
Опасный момент
Эффектный удар в падении от Ковальца завершал атаку гостей перед чужой штрафной! Волынец дотянулся до мяча, летящего в правый нижний угол!
40'
Емец столкнулся с Третьяковым на левом фланге обороны с негативными последствиями для соперника.
37'
Гавриш получил отмашку в лицо от Ситало на входе в штрафную своей команды.
36'
Опасный момент
Банада вылетел замыкать навес с углового с правого фланга, но просто переправил мяч в руки Волынцу!
34'
Волынец забрал мяч в руки после заблокированной защитниками попытки пробить внешней стороной стопы со средней дистанции от Ситало.
33'
Арни в контратаке пробил из левой половины штрафной, но Дубра заблокировал его попытку.
30'
Замена
Мирошниченко, провалившего свой фланг, тут же поменял Шаран на Вантуха.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Смирный неожиданно ускорился в правый фланг чужой штрафной, после чего прострелил в центр штрафной, где не успели защитник накрыть Лысенко!
28'
Уголовой
Дубра головой пробил после навеса углового с левого фланга, но не смог отправить мяч в створ.
27'
Замену от Шарана скоро увидим!
26'
Третьяков и Богданов столкнулись в центральном круге. Фол со стороны хозяев.
24'
Идем пить воду вместе с командами.
23'
Желтая карточка
Желтая для Мирошниченко за фол против Морозка на своей половине.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Морозко покатил в контратаке на правый фланг чужой штрафной на ход Лысенко, а Владимир неотразимо пробил с отклонением в дальний угол!
19'
Опасный момент
Гавриш пробивал коленом после подачи углового с правого фланга, но Панькив среагировал.
18'
Шарана сегодня отправили на трибуны, в тень, заботясь о здоровье наставника.
18'
Уголовой
На ближнюю штангу подал Богданов, но Гавриш не смог точно пробить головой.
17'
Угловой подтягивается исполнять Колос после прохода Морозко с правого фланга.
16'
Не удался точным навес с левого фланга у Емца. Мяч перелетел ворота.
14'
Забрал мяч под свой контроль Колос.
12'
Удар головой от небольшого по росту Арни получился после навеса с левого фланга. Неточно.
9'
Опасный момент
Могучий удар Ковальца из-за пределов штрафной отправил мяч чуть в сторону от правого верхнего угла!
8'
Опасный момент
Задерка пробил после разворота внутри чужой штрафной рядом с левой штангой!
7'
Замена
Ильина пришлось заменить на Морозко.
6'
Пролетел мяч над воротами после неудачного удара от Вильхамссона с левого фланга.
4'
Критические температуры в Киеве сегодня. Командам очень непросто.
3'
Офсайд
Волынец мощным выносом со своей половины отправил мя в офсайд для Лысенко.
2'
У Ильина повреждение после этого момента.
1'
Опасный момент
Обмен остротой! Удар Ковальца из центра штрафной после навеса с правого фланга заблокировал защитник, а в ответной атаке Ильин пробил рядом с левой штангой, замыкая наброс Вильхамссона!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Безбородько, Лучкевич, Грицук, Шендрик, Вантух, Мишенко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко — Ковалец, Довгий, Банада — Задерака, Ситало, Третьяков.
Запасные: Кучеренко, Морозко, Парамонов, Черноморец, Д. Костышин, Задоя, Кожушко, Данфа, Антюх.
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Максименко, Емец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Оболонь-Арена" (Киев, Украина) сыграют Колос из. Ковалевка и Александрия.
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Анонс матча Колос - ФК Александрия 27.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.06.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Колос в предыдущем футбольном матче 14.03.2020 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Александрия можно посмотреть 27.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 22.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 20.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Колос - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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