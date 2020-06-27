Колос - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - ФК Александрия 27.06.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.06.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Колос в предыдущем футбольном матче 14.03.2020 закончилось со следующими результатом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Динамо - 22.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 20.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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