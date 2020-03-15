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Шахтер - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
70'
Заря
Луганск
Ход матча
58' Тете
Кто победит?
82 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
26%
Заря
34%
Личные встречи
Шахтер
22
Побед
27
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 17:00 Заря 1 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
14.09.2019 - 17:00 Шахтер 4 - 3 Завершен Заря
Премьер-лига 2020
19.05.2019 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 1 Завершен Динамо В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Оболонь-Бровар В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Шахтер В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
82 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
40%
Ничья
26%
Заря
34%
Главные события
Тете
58'
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 99
    Фернандо
    Полузащитник
  • 8
    Антонио М.
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    58
  • 15
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 23
    Vasilj N. (В
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 20
    Абу Х.
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 49
    Vitao
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
Тренеры
Трансляция
63'
Замена
Замена у "Шахтера". Мораес сменил фернандо.
60'
Опасный момент
Леднев пробил со штрафного! Пятов в полном порядке! Сейв!
58'
Замена
Тройная замена у "Шахтера". Тайсон сменил Коноплянку. Марлос сменил Тете. Коваленко сменил Соломона.
58'
Желтая карточка
Тете получил желтую за фол против Михайличенко.
56'
Опасный момент
Фернандо отдал на Патрика. Удар! Перекладина! Карка ворот спас "Зарю"!
54'
Опасный момент
Кочергин собрал на себя четверых игроков хозяев и отдал на Громова. Удар! Мяч летит мимо створа.
52'
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Шахтера".
50'
Опасный момент
Хомченовский пробил с 17-ти метров! Мимо ворот летит сфера!
48'
Кривцов вынес мяч за лицевую после подачи соперника со штрафного. Угловой.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Перерыв.
43'
Опасный момент
Мощный удар Кочергина! Мяч попал в Кривцова.
40'
Михайличенко прострелил с левого фланга. Матвиенко перехватил пас соперника.
39'
Дальний удар от Коноплянки! Василь забирает мяч в руки.
37'
Матвиенко сфолил против Кабаева. Свободный для "Зари".
35'
Отличная передача Кочергина на ход Кабаеву!Владислав не смог принять пас партнера.
34'
Тете пробил с 18 метров. Защитник "Зари" заблокировал этот выстрел.
33'
Офсайд
Кабаев в положении вне игры.
31'
Идет борьба в центре поля. "Шахтер" с мячом.
28'
Опасный момент
Прошел навес с углового. Мяч отскочил к Коноплянке! Удар в ближний! Сфера летит рядом со штангой!
27'
Тете пробил с правого полуфланга. Мяч попал в защитника "Зари" и ушел за лицевую. Угловой.
26'
Все полевые игроки "Зари" на чужой половине. "Шахтер" прижался к своим воротам.
23'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Шахтера".
21'
Опасный момент
Кабаев скинул на Громова. Громов! Пятов вышел на перехват! Громов перепрыгнул голкипера хозяев и потерял сферу.
18'
"Шахтер" держит мяч в середине поля. Острых моментов не наблюдается.
15'
Антонио навесил на Фернандо. Подача не дошла до адресата.
13'
Коноплянка навесил с левого фланга. Михайличенко вынес мяч за лицевую. Угловой.
12'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу хозяев.
10'
Кочергин нанес удар с правого полуфланга. Мяч попал в защитника "Шахтера".
7'
Патрик сфолил против Громова. Свободный для "Зари".
6'
"Заря" атакует, но до ударов в створ дело не доходит. "Шахтер" отошел к своим воротам.
5'
Романов посоветовался с ассистентом. Пенальти не будет.
4'
Хомченовский нанес удар с близкой дистанции! Пятов потащил! Мяч отскочил в руку Матвиенко.
2'
Опасный момент
Коноплянка сместился с левого фланга и пробил низом! Василь на месте!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виталий Романов.
"Шахтер", стартовый состав: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете, Соломон, Коноплянка — Фернандо. Запасные: Шевченко, Додо, Витао, Степаненко, Коваленко, Пихаленок, Тайсон, Марлос, Мораес.
"Заря", стартовый состав: Василь — Тымчик, Абу Ханна, Цыганикс, Михайличенко — Юрченко — Леднев, Кочергин, Хомченовский — Кабаев, Громов. Запасные: Мацапура, Каменюка, Чайковский, Пиддубний, Иванисеня, Лунев, Белоцерковец, Перович.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура УПЛ: "Шахтер" - "Заря". Начало поединка - 19:30.
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Комментарии(1)
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Ігор Холост (Львов)
27.06.2020 в 20:23
Зорі нічого не вийде,знати би шо з тим мячем робити...
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Анонс матча Шахтер - Заря 27.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 27.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой Заря (Луганск):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Заря и Шахтер в предыдущем футбольном матче 15.03.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Заря можно посмотреть 27.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 20.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Десна - 21.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Шахтер - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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