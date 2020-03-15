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Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 28 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
90'+2
Олимпик
Донецк
Ход матча
85' Павел Ксенз
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
56%
Ничья
28%
Олимпик
16%
Личные встречи
Ворскла
6
Побед
18
Игр
5
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018/2019
29.05.2019 - 17:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Олимпик
Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла П
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
Нарисованный пенальти Коркишко, который решил судьбу матча. ВИДЕО 23.11.2019 в 19:41 Нарисованный пенальти Коркишко, который решил судьбу матча. ВИДЕО Спорный пенальти решил исход поединка в Днепре
Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть 17.08.2019 в 22:55 Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть Полузащитник днепрян поделился впечатлениями от ничьи в матче 4-го тура УПЛ
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится 09.04.2016 в 09:15 Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится Полузащитник "Олимпика" Антон Поступаленко - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
56%
Ничья
28%
Олимпик
16%
Главные события
45+5'
Сергей Политыло
Составы команд
Стартовый состав
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 50
    Кане
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
    45+5
  • 29
    Антон Кравченко
    Защитник
  • 30
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
Запасные игроки
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
Тренеры
Трансляция
87'
Опасный момент
Рядом с дальней штангой опустился мяч после подкрученного удара Пасича со входа в левую половину штрафной!
85'
Замена
Ксенз вышел на замену Тейшейре.
84'
Политыло подал штрафной с правого фланга на ближний угол вратарской, откуда Гришко неточно пробил головой выше ворот.
83'
Опасный момент
Кане со штрафного с правого фланга попал мячом в стеку с внешней стороны у правой штанги!
81'
Кане с правого фланга подал на дальний угол вратарской, где головой не смог точно пробить Луизао.
80'
Вербный сумел корпусом убрать от мяча Пердуту на правом фланге атаки полтавчан.
77'
Отдыхают команды, пока Пердуте оказывают помощь.
73'
Опасный момент
Тейшейра с левого фланга пробежался к штрафной, после чего пробивал под дальнюю штангу! Ткаченко спасает!
72'
Авантюра от Ткаченко за пределами штрафной! Головой решил играть! Успешно!
70'
Опасный момент
Андрей Кравчук классно забросил мяч в левый фланг чужой штрафной, но Тейшейра не рассчитал отскок от газона и не смог пробить!
68'
С левого фланга прострелил Тейшейра, но на дальнюю штангу никто из его партнеров по команде не пошел замыкать.
67'
Офсайд
Офсайд у Баланюка после заброса с правого фланга обороны гостей.
66'
Прокатился в стороне от правой штанги мяч после дальнего удара Власова.
64'
Замена
Три замены от Олимпика. Пасич вышел вместо Балашова, Баланюк сменил Шахаба, а Андрей Кравчук заменил Романовского.
62'
Балашов простреливал с левого фланга, однако Тейшейра сумел сыграть на перехвате этого паса.
62'
Опасный момент
Ткаченко сумел парировать мяч, который летел в левый нижний угол после удара Шахаба с левого фланга штрафной!
61'
Замена
Дебют в УПЛ у Ворсклы! Власов сменил Кулача.
58'
Неточный дальний удар от Луизао завершил контратаку Ворсклы через левый фланг, которую возглавил Шехич.
56'
Офсайд
Поднял боковой свой флажок после удара головой от Шахаба при подаче Кравченко с правого фланга.
55'
Опасный момент
Очень качественно качнул защитника Тейшейра своим ложным замахом во время смещения с правого фланга, после чего пробил рядом с дальней штангой!
53'
Желтая карточка
Вербный получил желтую за попытку нарисовать штрафной после контакта с Пуцлиным у чужих владений.
51'
Кулач запорол контратаку, не сумев обработать мяч после заброса от Луизао от центра поля.
49'
Неспешно владеет мячом на чужой половине поля команда полтавчан.
47'
Быстрый пас Луизао верхом в чужую штрафную оказался неточным.
46'
Замена
Вместо Ребенка игру продолжит Луизао.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+5'
Желтая карточка
Политыло решил поговорить с арбитром, пока подавал угловой с левого фланга.
45+4'
Замена
Вместо Цымбалюка на поле вышел Вербный.
45+3'
Желтая карточка
Кичак получил желтую за разговоры с арбитром.
45+1'
Пуцлин сбил Цымбалюка в центре поля.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 2 мин.
45'
Опасный момент
Ткаченко решился на удар с острого угла на правом фланге штрафной, но смог лишь низом отправить мяч в руки голкиперу.
43'
Уголовой
Шехич заработал угловой на левом фланге, с которого Кулач не смог точно отправить мяч в штрафную.
41'
Желтая карточка
Пока Шахаб убегал по левому флангу, Романовский пострадал в результате фола Пуцлина в центре поля. После остановки игры арбитр отдал должок игроку Ворсклы.
39'
Опасный момент
Ткаченко в прыжке перевел в сторону от ворот мяч после дальнего удара Романовского.
39'
Замена
Вместо Васина игру будет продолжать Кравчук.
37'
Опасный момент
ТКАЧЕНКО! Балашов пропустил рывок Лебеденко по левому флангу, вместо чего выдал удар с разворотом корпуса в дальний! Голкипер достал!
35'
Улетел мяч за лицевую после неточной подачи Васина с правого фланга.
32'
Васин подставился под дальний удар Гришко ценой повреждения голеностопа.
30'
Чеснаков во вне игровой ситуации наступил на ногу Шахабу на фланге. Копиевский увидел фол в этой ситуации.
28'
Проход Кулача по правому флангу сумел остановить Лебеденко. Угловой.
26'
Шахаб старался замкнуть подачу Лебеденко с левого фланга, но не допрыгнул до мяча.
23'
Опасный момент
К Васину мяч отскочил в чужой штрафной после заблокированного удара Шехича, но Денис, вместо удара по пустым, махнул ногой мимо мяча!
21'
Желтая карточка
Шахаб решил красиво упасть на левом фланге чужой штрафной, рисуя фол со стороны Ткаченко.
19'
Опасный момент
Красота была бы, если бы Шахабу удалось в прыжке боковыми ножницами замкнуть подачу Кравченко с правого фланга на дальнюю штангу!
17'
А ведь просил мяч свободный Балашов на фланге в штрафной, но Шахаб решил самостоятельно завершить момент, который своим рывком через половину поля создал Кравченко.
15'
Шехич скинул мяч на правый фланг чужой штрафной для Васина, который тут же выстрелил в ближний угол, но отправил мяч выше ворот.
13'
Цымбалюк отметился грубым фолом на левом фланге обороны против Степанюка.
12'
Лебеденко передачей низом с левого фланга отправил мяч в ноги сопернику.
10'
С носка старался протолкнуть мяч в сторону ворот Шехич из правой половины штрафной после паса Кане, но попал в соперника.
8'
Очередной неточный навес с фланга последовал в штрафную Ворсклы. Обострений нет.
7'
Ребенок неудачно попытался навесить с левого фланга.
5'
Под навес Тейшейры с правого фланга никто из партнеров не пошел открываться.
3'
Кравченко с правого фланга подал прямиком в руки Ткаченко.
2'
Олимпик ведет игру на первых минутах.
1'
Даже салют был перед стартовым свисток. В Полтаве празднуют выход в финал Кубка.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Ксенз, Снурницын, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк. Е. Пасич.
Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк, Романовский — Балашов, Шахаб, Тейшейра.
Запасные: Резник, Власов, Гаджук, Луизао, Павлюк, Дубко, Кравчук.
Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин — Шехич, Пуцлин — Ребенок, Кулач, Кане — Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и донецкий Олимпик.
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Анонс матча Ворскла - Олимпик 28.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 28.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 15.03.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Олимпик можно посмотреть 28.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 24.06.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Львов - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Ворскла - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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