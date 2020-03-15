Ворскла - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - Олимпик 28.06.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 28.06.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и Ворскла в предыдущем футбольном матче 15.03.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Мариуполь - 24.06.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Львов - 13.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

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