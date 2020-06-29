  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Минай - Ингулец Смотреть онлайн
В тренде

ФК Минай - Ингулец онлайн трансляция матча

Первая лига - 29 июня 2020, 18:15 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
1 - 0
Обновить
71'
Ингулец
Петрово
Ход матча
10' Ника Сичинава 39' Анатолий Нуриев
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
19%
Ингулец
51%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Ингулец
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига 2019/2020
31.08.2019 - 18:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Первая лига 2021
24.06.2020 - 18:00 Кремень 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 15:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 16:00 Минск 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Последние матчи - Ингулец
Первая лига 2021
24.06.2020 - 16:00 Ингулец 2 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.02.2020 - 10:00 Медзь 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.02.2020 - 13:00 Ингулец 3 - 1 Завершен Александрия (21) В
Первая лига 2021
23.11.2019 - 13:00 Черкащина 1 - 2 Завершен Ингулец В
Показать больше
Новости команд
Минай - Ингулец. Прогноз на центральный матч тура Первой лиги 29.06.2020 в 07:06 Минай - Ингулец. Прогноз на центральный матч тура Первой лиги В понедельник широкой общественности будет представлен матч "Миная" и "Ингульца" в качестве центрального в 21-м туре Первой лиги. Начало поединка на "Минай Арене" в 18:00.
Шуст: В Первой лиге заработать на футболе нереально, люди вкладывают деньги из любви к игре 13.06.2020 в 13:35 Шуст: В Первой лиге заработать на футболе нереально, люди вкладывают деньги из любви к игре И потому хотят видеть, как футболисты делают свое дело.
Президент Ингульца Поворознюк: Позиция, которую занял Павелко насчет Первой лиги, мне очень нравится 06.06.2020 в 23:36 Президент Ингульца Поворознюк: Позиция, которую занял Павелко насчет Первой лиги, мне очень нравится Александр Поворознюк поддержал позицию президента УАФ
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
30%
Ничья
19%
Ингулец
51%
Главные события
ГООЛ! Анатолий Нуриев
39'
10'
Ника Сичинава
Составы команд
0
Анатолий Нуриев
0
Ника Сичинава
Стартовый состав
  • 0
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    39
  • 0
    Ника Сичинава
    10
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
67'
Замена
Козак у гостей вышел вместо Коваленко, также у хозяев на поле появляется Вагин вместо Оринчака
66'
Опасный момент
Ууух, как классно пробил Пиняшко, только чуло-сейв Шуста спасает Ингулец
64'
Снова пожар у ворот Шуста, голкипер самоотверженно бросился под мяч и не позволил круглому оказаться в сетке
63'
Ответ гостей - Мишуренко мчался к воротам соперника, но увлекся и выпустил мяч за пределы поля
62'
Опасный момент
Стасюк пробивал по воротам с острого угла и только перекладина спасает Ингулец
59'
Хитрую передачу в штрафную сделал Кныш, никто не понял и не пошел на этот острый пас
58'
Офсайд
Ника Сичинава оказался в офсайде
55'
Вторая желтая
Семенко локтем ударил соперника и получил вторую желтую
54'
Идет хороший обмен атаками, скорости заметно выросли, такое впечатление, что увидим мы сегодня еще голы, и не один
52'
Опасный момент
Опасный удар головой по воротам наносил Голодюк, Шуст забирает мяч
50'
Сразу несколько навесов в штрафную хозяев поля, в конце Попович все же забрал мяч
49'
Минай продолжает атаковать и владеть инициативой
48'
Офсайд
Кныш оказался во вне игры
46'
Замена
Шпак заменил Голодюка в Минае
46'
Замена
Бартулович, Квасный и Мишуренко выходят у Ингульца
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+1'
Опасный момент
Ткачук не попал в цель с семи метров, посыпалась оборона Ингульца, закарпатцы атакуют большими силами
45'
Очередной навес с левого края от Стасюка, не без проблем отбиваются гости
43'
Опасный момент
Стасюк сделал с фланга очень удобную передачу, Гринчак с 10-ти метров головой пробил мимо ворот
40'
Минай продолжает атаковать
39'
Гоооол!!!
Анатолий Нуриев (ФК Минай) оказался на отменной ударной позиции и переиграл Шуста в его штрафной, отметим и хороший пас Кныша - 1:0.
37'
Офсайд
Ника Сичинава отправил мяч в сетку хозяев после навеса в штрафную, но арбитры фиксируют офсайд
35'
Желтая карточка
Никитюк (Минай) очень жестко остановил Коваленко
33'
Еще Гринчак опасно стрелял издали, и тут Шуст не дрогнул
32'
Кныш пробил сильно с острого угла - Шуст на месте
31'
Загальский поспешил, отдав неточный пас из центральной зоны, перспективная атака Ингульца на этом захлебнулась
29'
Заметно старание команд, но не хватает техники и ударов по воротом, плюс, конечно, поле после грозы не позволяет показать хороший уровень игрокам
26'
Игра проходит в центре поля, много борьбы в эти минуты и много силовых столкновений в центре поля
24'
Снова Шуст вступает в игру, часто хозяева нагружают голкипера Ингульца
22'
Желтая карточка
Ткачук (Минай) грубо врезал по ногам сопернику
20'
Желтая карточка
Семенко (Ингулец) получает горчичник за грубую игру
19'
Хорошая контратака получается у закарпатской команды, но затем неудачный навес в штрафную и Шуст забрал мяч
17'
Замена
Травмированного Глаголу у хозяев заменил Голодюк
16'
Попович на выходе забирает мяч после навеса в штрафную Миная
14'
Глаголе оказывают мед помощь
13'
Опасный момент
Нуриев опасно пробивал издали, Шуст справляется с этим непростым сильным ударом
12'
Уголовой
Очень неудачно разыграли корнер гости, а затем просто подарили мяч соперники
10'
Желтая карточка
Ника Сичинава (Ингулец) наказан за грубую игру в середине поля
8'
Уголовой
Навес со стандарта от хозяев встречи, Шуст легко забирает мяч на выходе
7'
Затяжная атака Миная завершилась без удара по воротам
5'
Много возни в центре поля, при этом надо сделать скидку на мокрое поле, игроки часто поскальзываются и теряют мяч в простых ситуациях
2'
Ингулец в дебюте выглядит активнее и больше контролирует мяч
Свисток
Матч начался
Ингулец: 1. Шуст, 23. Кучеренко А., 39. Балан, 90. Семенко, 5. Запорожец Е., 8. Загальский, 13. Коваленко И., 45. Щедрый, 80. Лупашко, 89. Синегуб, 49. Сичинава
Запасные: 41. Лёпка, 4. Сеница, 99. Квасный, 10. Козак Ал., 11. Бартулович, 9. Мишуренко, 22. Коробка, Мкомола
Минай: 1. Попович, 15. Маткобожик, 29. Жичиков, 23. Ткачук А., 26. Никитюк Р., 77. Оринчак, Кныш, 7. Нуриев, 16. Глагола, 20. Пиняшко, 95. Стасюк
Запасные: 71. Сидоренко В.В., 3. Допилка, Голодюк, 8. Вагин, 11. Гавриленко, 18. Кополовец, 24. Кича Ан., 90. Карноза, 10. Микуляк
Сильный дождь на Закарпатье, непогода, пока команды не могут начать игру. Старт поединка откладывается на некоторое время.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Первой лиги ФК Минай - Ингулец.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто football фан (Рівне)
29.06.2020 в 18:13
Хто всі ці люди на ВІП трибуні стадіону в Минаї? Без масок! З бокальчиками...Медичний протокол? - ні не чули....
Ответить
0
0
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
29.06.2020 в 18:17
Де дивишся трансляцію?
Ответить
0
0
Просто football фан (Рівне)
29.06.2020 в 18:18
Футбол 1 HD
0
0
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
29.06.2020 в 18:35
Дякую!
0
0


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Авангард Авангард 1 Кремень Кремень 0 Завершен 16:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 1 Рух Рух 1 Завершен 11:00 - Сегодня Иртыш Иртыш 0 Чертаново Чертаново 2 Завершен 23:30 - Вчера Эспаньол Эспаньол 0 Реал Реал 1 Завершен 22:45 - Вчера Парма Парма 1 Интер Интер 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Минай - Ингулец 29.06.2020, Первая лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021.

Дата проведения матча: 29.06.2020
Время начала матча: 18:15

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Ингулец в предыдущем футбольном матче 11.03.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Ингулец можно посмотреть 29.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Кремень - 24.06.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Кремень.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Горняк-Спорт - 24.06.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча ФК Минай - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.