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Атлетик - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 05 июля 2020, 15:00 - Сан Мамес
Главный судья: Хосе Гонзалес (Испания)
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
0 - 1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ход матча
21' Nunez Унаи 40' Рауль Гарсия
63' Иниго Кордоба 73' Серхио Рамос 75' Марко Асенсио 78' Уильямс Иньяки 86' Тони Кроос 90+2' Серхио Рамос 90+2' Серхио Рамос 90+3' Карлос Каземиро
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
14%
Ничья
24%
Реал
62%
П1: 4.96 Х: 4.18 П2: 1.74 ТБ 2: 17 ТМ 2: 0
Интересные факты
  • Athletic Bilbao are undefeated in 27 of their last 30 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have won their last 5 matches (LaLiga).
  • Real Madrid are undefeated in their last 9 matches against Athletic Bilbao in all competitions.
  • Real Madrid have won their last 6 matches (LaLiga).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in their last 3 matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in Real Madrid's last 3 games (LaLiga).
Личные встречи
Атлетик
1
Побед
18
Игр
12
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.12.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
21.04.2019 - 17:00 Реал 3 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018/2019
15.09.2018 - 21:45 Атлетик 1 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.07.2020 - 20:15 "Валенсия" 0 - 2 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.06.2020 - 15:00 Атлетик 3 - 1 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2019/2020
23.06.2020 - 23:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2019/2020
20.06.2020 - 18:00 Атлетик 1 - 0 Завершен Бетис В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.07.2020 - 22:45 Реал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Эспаньол 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.06.2020 - 23:00 Реал 2 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2019/2020
21.06.2020 - 23:00 Реал Сосьедад 1 - 2 Завершен Реал В
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
14%
Ничья
24%
Реал
62%
П1: 4.96 Х: 4.18 П2: 1.74 ТБ 2: 17 ТМ 2: 0
Главные события
90+3'
Карлос Каземиро
90+2'
Серхио Рамос
90+2'
Серхио Рамос
Уильямс Иньяки
78'
75'
Марко Асенсио
73'
Серхио Рамос ГООЛ!
Иниго Кордоба
63'
Рауль Гарсия
40'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Уильямс Иньяки
    78
  • 0
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
    40
  • 0
    Ойхан Сансет
  • 0
    Иниго Кордоба
    63
  • 0
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 0
    Микел Весга
  • 0
    Андер Капа
    Полузащитник
  • 0
    Nunez Унаи
    21
  • 0
    Мартинес И.
  • 0
    Бершиш Юрий
  • 0
    Унаи Симон
  • 0
    Эден Азар
  • 0
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 0
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 0
    Тони Кроос
    Полузащитник
    86
  • 0
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    90+3
  • 0
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 0
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 0
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 0
    Серхио Рамос
    Защитник
    90+2 90+2 73
  • 0
    Марсело
    Вратарь
  • 0
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 0
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    75
Запасные игроки
  • 0
    Тони Кроос
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Матч окончен
90+5'
Желтая карточка
Небольшая потасовка на поле, страсти кипят, Беришич и Муньяин получают по гочичнику
90+3'
Желтая карточка
Рамос, а затем и Каземиро наказаны у Реала, нервная получается концовка встречи
90+2'
Уголовой
Два стандарта подряд разыграл Атлетик, ничего опасного
90'
Инфо
5 мин. добавлено
90'
Заметно устали хозяева, часто забрасывают мяч в штрафную, а там выбороть мяч не получается
88'
Опасный момент
Бензема пробил очень опасно с близкого расстояния, Симон реагирует
87'
Кроос немного не успел на пас от Модрича, а мог выйти один на один с голкипером
86'
Замена
Тони Кроос (Реал) вышел на замену вместо Вальверде
85'
Де Маркос все же пробил со второй попытки, неудачный пас ему пришел с фланга и мяч улетел выше ворот
83'
Много поперечных передач делают хозяева встречи, словно стараются разыграть мяч до верного, Реал сел глубоко в оборону
80'
Атлетик старается активизироваться, собраться и готовит атаку за атакой
78'
Замена
Уильямс Иньяки (Атлетик) уступает место на поле Асьеру Вильялибре
76'
Замена
Марко Асенсио и Родриго (Реал) уходят с поля, вышли Жуниор и Васкес
Инфо
Еще одна пауза на водопой
75'
Кто-то из игроков Атлетика упал в штрафной, похоже Гарсиа, арбитр не увидел нарушения со стороны Рамоса
73'
Гоооол!!!
Серхио Рамос (Реал) забивает гол с пенальти, точно в угол пробил капитан "сливочных"
70'
Арбитр еще смотрит ВАР
69'
Опасный момент
Удар Модрича заблокирован, еще и Морсело оказался на поле с травмой, сумбурная навала Реала завершилась тем, что сбили Морсело и арбитр назначает пенальти
67'
Рауль Гарсия долго готовил удар в штрафной соперника, защитники успели выбить мяч
65'
Пошел обмен скоростными выпадами, хоть и без ударов, но очень быстро заиграли команды
63'
Замена
Де Маркос и Весга (Атлетик) выходят на поле вместо Кордоба и Лопеса
62'
Уголовой
Еще один корнер разыграли подопечные Зидана, Модрич навесил на Рамоса, который пробил выше ворот
60'
Родриго выходил один на один с Симоном, но далеко отпустил мяч и голкипер забрал его
58'
Марко Асенсио пробивал не лучшим образом, такой хорошей позиции у него сегодня еще не было
56'
Бензема фолит в атаке, при этом Реал заметно нагнетает и идет вперед большими силами
53'
Уголовой
Марко Асенсио навешивал со стандарта. Оборона Атлетика уверенно отводит угрозу и бежит в контратаку
50'
Снова активен Иньяки Уильямс, не дали ему пробить в последний момент выбив мяч
47'
Лука Модрич (Реал Мадрид) с края штрафной стрелял по воротам, ничего опасного
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45+3'
Уголовой
Угловой совсем неопасно разыграли хозяева
45+1'
Опасный момент
Асенсио здорово навесил на Бензема, Карим лишь немного задел мяч головой, а вот пробить не смог
43'
Была возможность для стремительной атаки, но Муньяин затянул, стал осматриваться и мяч потерял
40'
Желтая карточка
Рауль Гарсия (Атлетик) наказан за грубую игру против Морсело
39'
Более напряженной и нервной стала игра, команды не рискуют
37'
Офсайд
Теперь офсайд у Бензема
35'
Офсайд
Уильямс выскочил один на один с голкипером, но пробил выше, еще и вне игры увидели арбитры
32'
В центр поля переместилась игра
Инфо
Пауза, чтобы игроки попили воды
29'
Великолепно смотрится оборона хозяев, Реал не может подойти близко к воротам и почти не наносит ударов издали
27'
Долго готовили атаку "сливочные", затем Родриго навесил и защитники легко перехватили мяч в штрафной
24'
И снова Уильямс на острие - его сильный удар в угол берет голкипер
22'
Опасный момент
Пас Асенсио с фланга, дальнюю штангу замыкать должен был Родриго, но отправил мяч выше ворот
20'
Уильямс на скорости врывался в штрафную, половину поля пробежал игрок Атлетика, сил пробить или обыграть защитника уже не хватило
17'
Бензема не хватило скорости после острого паса из глубины
16'
Опасный момент
Рауль Гарсия пробивал головой с близкого расстояния, очень опасно, Куртуа с трудом справляется
12'
Лопес завершал атаку хозяев дальним ударом, не сильно и неточно
11'
Теперь Атлетик с мячом, не спешат хозяева и стараются успокоить активного в дебюте соперника
9'
Реал комбинирует в центре поля, ближе к воротам подойти не удается
6'
Опасный момент
Уильямс пробивал опасно, один находился в штрафной, и уже Куртуа спасает свои ворота
4'
Опасный момент
Бензема заработал штрафной, после удара Асенсио голкипер отбил мяч перед собой, Рамос отдал неудобный пас на Бензема, хотя мог бить сам, и Симон забрал мяч
2'
Асенсио не смог завершить первую атаку гостей ударом, голкипер на выходе забрал мяч
Свисток
Матч начался
Атлетик: 1. Симон У., 4. Мартинес Ин., 5. Йерай, 17. Берчиче, 8. Лопес У., 11. Кордоба Ин., 14. Гарсия Дани, 21. Капа, 22. Гарсия Ра., 9. Уильямс И., 10. Муньяин
Запасные: 13. Эррерин Яго, 3. Нуньес У., 6. Сан Хосе, 24. Баленсиага, 12. Ларрасабаль, 15. Лекуэ И., 16. Весга, 18. де Маркос, 34. Сансет, 19. Ибай, 23. Кодро, 25. Вильялибре
Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 3. Милитао, 12. Марсело, 4. Рамос С., 10. Модрич, 14. Каземиро, 20. Асенсио, 15. Вальверде Ф., 9. Бензема, 27. Родриго
Запасные: 1. Ареола, 26. Альтубе, 23. Менди Ф., 8. Кроос, 17. Васкес Лу., 21. Диас Бр., 11. Бэйл, 18. Йович Л., 22. Иско, 24. Мариано Диас, 25. Винисиус
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Ла Лиги Атлетик - Реал.
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Анонс матча Атлетик - Реал 05.07.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Сан Мамес.

Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Атлетик (Бильбао) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение Атлетик и Реал в предыдущем футбольном матче 05.07.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - Реал можно посмотреть 05.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший матч команды Атлетик был сыгран против Реал - 05.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Атлетик - 05.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Атлетик - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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