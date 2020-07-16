ФК Львов - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Олимпик 16.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 16.07.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Егише Меликян



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 11.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Мариуполь - 12.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

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