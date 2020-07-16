ФК Львов - Олимпик онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 11.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Мариуполь - 12.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.
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