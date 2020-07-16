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ФК Львов - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 июля 2020, 17:00 - Арена Львов
Главный судья: Денис Шурман (Украина)
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 3
Обновить
58'
Олимпик
Донецк
Ход матча
23' Игорь Снурницын
46' Виталий Гошкодеря
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
47%
Ничья
24%
Олимпик
29%
П1: 2.744 Х: 3.6 П2: 2.43 ТБ 2: 1.96 ТМ 2: 1.84
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
6
Игр
4
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
21.09.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
10.11.2018 - 14:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
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Новости команд
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Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
47%
Ничья
24%
Олимпик
29%
П1: 2.744 Х: 3.6 П2: 2.43 ТБ 2: 1.96 ТМ 2: 1.84
Главные события
23'
Игорь Снурницын
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
    23
  • 12
    Бетим Халими
Запасные игроки
  • 30
    Джонатан
    Защитник
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 99
    Виталий Гошкодеря
    Защитник
    46
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
Тренеры
Трансляция
53'
Желтая карточка
Желтая для Зотько за фол на правом фланге обороны против Татаркова.
51'
Желтая карточка
Лебеденко решил потянуть время при вбрасывании из-за боковой на левом фланге.
50'
Борзенко перехватил подачу на дальнюю штангу с правого фланга.
47'
Лебеденко пострадал у своей штрафной в верховой борьбе.
46'
Замена
А Приймак заменил Бопесу.
46'
Замена
Снурницын в перерыве был заменен на Гошкодерю.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:3 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Не получился у Кравчука навес со штрафного с правого фланга.
45+1'
Желтая карточка
Бопесу был просто вынужден сбивать с ног Кравченко, который уже пробросил мимо него мяч на правом фланге атаки Олимпика.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Офсайд
В офсайде Шахаб после высокой передачи из центра поля.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Романовский получил пас Кравчука в центре чужой штрафной, а его неудачное первое касание стало отличным голевым пасом для Дегтярева!
41'
Долго спорит игрок с арбитром, но решение уже принято.
39'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! За вторую желтую покинул поле Недоля! В чужой штрафной он зацепил лицо Гришко в верховой борьбе!
37'
Опасный момент
ПЕНЬКОВ! ШТАНГА! Кравченко ворвался на правый фланг чужой штрафной, после чего пробил с острого угла под дальний каркас ворот, куда и сумел перевести мяч своим сейвом голкипер!
35'
Упустил мяч Кравченко под натиском двух соперником на правом фланге обороны.
33'
"Назад не надо!" — классный заряд от Цецадзе для своих подопечных.
30'
Львовяне стараются атаковать в данные минуты. Мяч около центра поля.
28'
Опасный момент
Как же раскатывает Олимпик! Шахаб разобрался с двумя соперниками, после чего дал мяч Дегтяреву, тот вывел Кравчука в правый фланг штрафной, но удар полузащитника уверенно парировал Пеньков.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! ЧТО ТВОРИТ ШАХАБ! Пристрелялся он в начале матча, а сейчас уже прицельно вложил мяч в левый угол после передачи Лебеденко с левого фланга во второй фронт атаки!
23'
Желтая карточка
Желтая отправилась к Снурницыну за фол во время верховой борьбы против Ренана на своей половине.
21'
Кравченко прошел через весь правый фланга, по пути обыграв нескольких соперников, но его подачу, в итоге, перехватил в центре штрафной Братков.
19'
Желтая карточка
Недоля был предупрежден за попытку симулировать фол со стороны Зотько в чужой штрафной.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дегтярев сумел замкнуть дальнюю штангу при подаче с левого фланга от Лебеденко!
14'
Ух! Прямиком в колено врезал носком стопы Бопесу, после неудачной обработки верхового мяча.
13'
Дегтярев оказался на газоне в центре чужой штрафной при подаче углового с правого фланга. Фола со стороны соперников не было.
11'
Опасный момент
Парировал на угловой дальний удар Завийского в левый нижний угол Пеньков!
10'
Опасный момент
Пенькова проверил ударом после смещения с правого фланга Шахаб! Точно по центру ворот пошел мяч!
9'
Падение Завийского у правого угла чужой штрафной арбитр решил опустить.
8'
Уголовой
Не удалось Львову разыграть угловой с левого фланга через мелкий пас.
6'
Шахаб с правого фланга сыграл в затяжную стенку с Завийским, которая завершилась заблокированным ударом Тараса из правой половины штрафной.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ренан вновь проврался ко входу в правую половину штрафной, после чего получил пас Татаркова, а уже потом пробил в дальний угол!
3'
Вновь Романовский оказался на газоне после фола со стороны соперника.
2'
Романовского сбил на своей половине Богунов в активной попытке забрать мяч.
1'
С правого фланга прорывался в штрафную Ренан, но его рывок зажевали защитники.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Чекотун, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Гошкодеря, Вербный, Балашов.
Олимпик: Бетим — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Снурницын — Завийский, Кравчук, Романовский — Дегтярев, Шахаб.
Запасные: Сарнавский, Гончар, Ходаковский, Джонатан, Приймак, Фелипе, Велвес, Ныч.
ФК Львов: Пеньков — Борзенко, Братков, Клименчук — Татарков, Недоля, Богунов, Люлька, Бопесу — Ренан, Яковелли.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать первого Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Украина" (Львов, Украина) сыграют ФК Львов и донецкий Олимпик.
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Анонс матча ФК Львов - Олимпик 16.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Львов (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Олимпик и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Олимпик можно посмотреть 16.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против СК Днепр-1 - 11.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Мариуполь - 12.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча ФК Львов - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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