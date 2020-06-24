Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Ворскла им. Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 24.06.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 08.07.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 12.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.
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