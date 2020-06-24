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Ворскла - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 июля 2020, 17:00 - Ворскла им. Алексея Бутовского
Главный судья: Дмитрий Кривушкин (Украина)
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
1 - 1
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58'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
23' Сергей Чоботенко Вышел: Джойским Дава 40' Даниил Игнатенко
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
42%
ФК Мариуполь
25%
П1: 2.25 Х: 3.6 П2: 3.09 ТБ 2: 2 ТМ 2: 1.81
Личные встречи
Ворскла
11
Побед
21
Игр
5
Побед
ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
05.10.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
33%
Ничья
42%
ФК Мариуполь
25%
П1: 2.25 Х: 3.6 П2: 3.09 ТБ 2: 2 ТМ 2: 1.81
Главные события
40'
Даниил Игнатенко
23'
Сергей Чоботенко
Вышел: Джойским Дава
Составы команд
Стартовый состав
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 5
    Нажиб Якубу
  • 1
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 77
    Кулаков А.
  • 20
    Алексей Кащук
  • 73
    Даниил Игнатенко
    Полузащитник
    40
  • 9
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 25
    Валерий Федорчук
  • 75
    Виктор Корниенко
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
    23
  • 37
    Назарий Муравский
  • 8
    Павел Полегенько
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 71
    Максим Чех
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 19
    Игорь Тищенко
    Полузащитник
  • 5
    Джойским Дава
    Защитник
  • 29
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 11
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
55'
Дубко снес Кулакова в своей штрафной. Арбитр указал на "точку". Пенальти!
53'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Ворсклы".
51'
Вторая желтая
Удаление! Игнатенко получил вторую желтую а фол против Козыренко.
49'
Корниенко отдал на федорчука. Мяч не дошел до адресата.
46'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Челядин навесил с углового. Павлюк головой отправил мяч в сетку! 1:0!
46'
Замена
Замена у "Мариуполя". Чурко сменил Кащука.
46'
Замена
Замена у "Ворсклы". Семилет сменил Якубу.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Опасный момент
Козыренко пробил с правого полуфланга! Мяч летит мимо дальнего угла!
41'
Мяч попал в голову Якубу. Игрок приходит в себя.
40'
Желтая карточка
Игнатенко получил желтую за грубую игру.
37'
Корниенко упал в чужой штрафной. Нет пенальти.
33'
Полегенько отдл в обострение с правого фланга. Защитник хозяев перехватил мяч.
31'
Опасный момент
Корниенко навесил с левого фланга на Кащука! Удар головой! Ткаченко среагировал и спас "Ворсклу"!
28'
Кравчук пытался пробить после передачи партнера с левого фланга, но Дава успел заблокировать удар соперника.
26'
Челядин навесил со штрафного. Быков перехватил подачу соперника.
24'
Опасный момент
Кулаков продлил после навеса партнера с правого фланга. Удар Кащука 10-ти метров! Ткаченко на месте!
23'
Замена
Замена у "Мариуполя" . Дава сменил Чоботенко.
23'
Опасный момент
Якубу пробил после подачи Кравчука! Выше цели!
20'
Козыренко навесил, но его подача была перехвачена защитником гостей.
18'
Не очень высокий темп поединка. "Ворскла" держит мяч под контролем.
15'
Инфо
Статистика ударов - 1:0 в пользу "Мариуполя".
13'
Игнатенко пробил в падении после навеса с правого фланга! Удар заблокирован.
11'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Мариуполя".
8'
Корниенко пробил из пределов штрафной! Игрок хозяев заблокировал выстрел соперника.
7'
Полегенько навесил с правого фланга. Защитник "Ворсклы" вынес мяч за лицевую. Угловой.
5'
Якубу грубо сыграл против Корниенко. Арбитр не стал назначать штрафной.
3'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Дмитрий Кривушкин.
"Ворскла", стартовый состав: Ткаченко — Дмитрук, Дубко, Павлюк, Мельничук — Якубу, Челядин, Гаджук, Козыренко — Кравчук, Власов. Запасные: Исенко, Галата, Посевкин, Кулаковский, Чуев, Семилет, Белый, Куценко, Костенко.
"Мариуполь", стартовый состав: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Муравский, Быков — Кащук, Федорчук, Игнатенко, Корниенко — Мишнев — Кулаков. Запасные: Поспелов, Дава, Кирюханцев, Тищенко, Чурко, Чех, Яворский, Топалов, Путря.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура УПЛ: "Ворскла" - "Мариуполь". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Ворскла - ФК Мариуполь 16.07.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Ворскла им. Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Ворскла (Полтава) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Мариуполь и Ворскла в предыдущем футбольном матче 24.06.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь можно посмотреть 16.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 08.07.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 12.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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