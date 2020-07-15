Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 15.07.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 14.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Заря - 11.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.
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