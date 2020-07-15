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Шахтер - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 15 июля 2020, 19:00 - Металлист
Главный судья: Shandor A. (Укр)
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
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67'
Колос
Ковалевка
Ход матча
49' Маркиньос Сиприано
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
54%
Ничья
20%
Колос
26%
П1: 1.14 Х: 8.2 П2: 19 ТБ 3: 2.21 ТМ 3: 1.67
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
08.03.2020 - 17:00 Колос 3 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
18.10.2019 - 19:00 Шахтер 6 - 0 Завершен Колос
Клубные товарищеские матчи 2019
05.09.2019 - 11:00 Шахтер 1 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер П
Показать больше
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
54%
Ничья
20%
Колос
26%
П1: 1.14 Х: 8.2 П2: 19 ТБ 3: 2.21 ТМ 3: 1.67
Главные события
ГООЛ! Маркиньос Сиприано
49'
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 27
    Майкон Перейра
  • 45
    Даниил Сикан
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 8
    Антонио М.
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
    49
  • 91
    Михайло Мудрик
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 67
    Вадим Парамонов
    Защитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 17
    Александр Бондаренко
    Нападающий
Запасные игроки
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 98
    Додо
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
Тренеры
Трансляция
63'
Замена
Мудрик и Сикан уступили место на поле более опытным Мораесу и Марлосу, соответственно.
62'
Витао выступил на перехвате подачи с левого фланга от Морозко.
60'
Желтая карточка
Наступил со спины на ногу Тайсону Антюх на левом фланге атаки Шахтера.
58'
Опасный момент
Что-то Сикан слишком затянул с ударом с острого угла по пустым воротам на левом фланге чужой штрафной, уже уложив голкипера на газон.
55'
Опасный момент
Трубин перед собой отразил дальний удар Морозко после чего добивать мог Антюх, но его опередил Сиприано.
54'
Опасный момент
Бондаренко замыкал головой подачу со штрафного на правом фланге, но мяч прошел в сторону от ближней штанги!
52'
Сиприано подкатом остановил с фолом движение Антюха по правому флангу.
51'
Теперь уже Шахтер может спокойно продолжать катать мяч по своей половине.
49'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шахтер выскочил в контратаку через центральную зону, после чего Антонио заметил на левому фланге чужой штрафной подключение Сиприано, а Маркиньос с ходу пробил низом в ближний угол!
49'
Невнятное завершение от Антюха подачи с левого фланга от Емца произошло! Костышин ждал скидку в центре чужой штрафной, но партнер об этом не догадался.
47'
Сбил с ног Тайсона на правом фланге атаки дончан Костышин.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.
43'
Опасный момент
Костышин-младший пробил со входа в правую половину штрафной точно в руки Трубину!
41'
Со штрафного Майкон пробил чуть выше правой "девятки".
39'
Тайсон выдал скидку с правого фланга под удар Майкону, но того с фолом заблокировал защитник.
36'
Пас Мудрика из центральной зоны перед чужой штрафной вышел безадресным.
34'
Витао нужно пожалеть сейчас, после попадания мяча в слабое место при подаче со штрафного от Ефремова на правом фланге.
32'
Опасный момент
Подача Ефремова с правого фланга нашла голову Бондаренко в центре чужой штрафной, но форвард взял своим ударом выше цели!
30'
Офсайд
Морозко ответил соперникам офсайдом на своем фланге после обостряющей передачи.
28'
Офсайд
Сиприано и Сикан были в обоюдном офсайде после заброса в глубину левого фланга.
26'
Опасный момент
Морозко выстрелил впритирку с левой штангой из-за пределов штрафной!
25'
Парамонов пробил прямым ударом со штрафного, но попал в стенку, а затем, Костышин во второй волне атаки не сумел поймать мяч на ногу в полукруге у чужой штрафной.
24'
Майкон неосторожно подставил ногу под рывок Костышина в зоне перед своей штрафной.
23'
Возвращение в оборону от Морозко остановило проход Вакулы по правому флангу.
20'
Антюх неудачно провел борьбу за мяч на правом фланге атаки с вернувшимся в оборону Антонио.
18'
Опасный момент
Великолепный сейв ногой от Кучеренко при выходе Антонио к левому углу чужой вратарской с завершающим ударом под дальнюю штангу!
16'
Антюх ровно так же утащил на газон Сиприано, как и бразилец его в начале матча.
15'
Тайсон запустил абсолютно невнятную передачу на правый фланг. Вакула даже не стартовал на горизонте.
13'
С подачей с правого фланга Витао и Хочолава справились совместными усилиями.
11'
Опасный момент
Вакула выстрелил из-за пределов штрафной после отскока мяча от Майкона при простреле с левого фланга от Мудрика!
9'
Опасный момент
Тайсон выдал роскошный пас на ход Сикану в правый фланг чужой штрафной, но Даниил ударом с острого угла в створ попасть не сумел.
7'
Попытка Тайсона навязать прессинг на чужой половине завершилась паническим выносом от Кучеренко.
6'
Против Витао во время подачи со штрафного с правого фланга нарушил правила Максименко.
4'
Банально потянул за руку Антюха на газон Сиприано у своей штрафной.
1'
Дончане в контроле не своей половине с первых минут.
Запасные: Волынец, Гавриш, Зозуля, Богданов, Кожушко, Сорокин, Ориховский, Данфа, Сенько.
Колос: Кучеренко — Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец — Задоя — Антюх, Д. Костышин, Смирный, Морозко — Бондаренко.
Запасные: Шевченко, Додо, Матвиенко, Бондаренко, Алан Патрик, Марлос, Мораес, Соломон, Тете.
Шахтер: Трубин — Вакула, Хочолава, Витао, Сиприано — Майкон, Пихаленок — Мудрик, Маркос Антонио, Тайсон — Сикан.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать первого Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Колос из с. Ковалевка.
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Анонс матча Шахтер - Колос 15.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 15.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Шахтер в предыдущем футбольном матче 14.06.2020 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Колос можно посмотреть 15.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Десна - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Заря - 11.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Шахтер - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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