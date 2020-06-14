Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч пройдет на стадионе им. Юрия Гагарина.
Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Десна в предыдущем футбольном матче 14.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Шахтер - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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