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Десна - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 июля 2020, 19:00 - им. Юрия Гагарина
Главный судья: Максим Козырятский (Украина)
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
1 - 1
Обновить
51'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Десна
44%
Ничья
20%
ФК Александрия
36%
П1: 1.62 Х: 4.2 П2: 5.15 ТБ 2: 2.5 ТМ 2: 1.53
Личные встречи
Десна
6
Побед
9
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
04.11.2018 - 14:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна В
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Десна
44%
Ничья
20%
ФК Александрия
36%
П1: 1.62 Х: 4.2 П2: 5.15 ТБ 2: 2.5 ТМ 2: 1.53
Составы команд
Стартовый состав
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 13
    Хлебас Дмитрий
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Филиппов головой пробил после навеса с правого фланга, но Билык перевел мяч на угловой!
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
44'
Западня не смог остановить мяч на левом фланге атаки под натиском Мельника.
40'
Офсайд
Мирошниченко с левого фланга навесил в офсайд для Мышенко.
39'
У правого угла своей штрафной сбил Мельник Хлебаса.
37'
Желтая карточка
Западня получил желтую за то, что прокатился на спине у Задераки у чужой штрафной в верховой борьбе за мяч.
35'
Филиппов выжал максимум из передачи в глубину правого фланга атаки, заработав аут у чужой штрафной.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шастал расстрелял левую "девятку" чужих ворот, подловив отскок мяча вблизи к чужим владениям!
30'
Тамм отмахнулся от Шастала у лицевой на правом фланге обороны.
25'
Стремительный рывок Хлебаса в чужую штрафную завершился неточным ударом от лицевой ее границы.
22'
Кузик крайне неудачно исполнил навес с левого фланга.
19'
Неточная подача с правого фланга пришла в исполнении Мирошниченко.
17'
Опасный момент
МЕЛЬНИК! Над перекладиной пробил молодой защитник головой после навеса с углового на правом фланге!
16'
Задерака в падении прострелил с правого фланга, но Паст сыграл на перехвате.
15'
Сбили темп игры команды в данные минуты.
13'
Слишком высоким оказался заброс на правый фланг атаки для Задераки.
11'
К голкиперу гостей пришел мяч после длинной диагонали из глубины атаки Десны.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ Билык неуверенно пошел на перехват подачи с углового на правом фланге, и с ближней штанги его головой перебросил Тамм!
6'
Бухал вынес мяч из своей штрафной после прострела с левого фланга от Кузика.
3'
Мишенко сбил с ног Фаворова на левом фланге обороны.
1'
Опасный момент
На пенальти рисковал Тамм в ворота своей команды, отбирая в силовом приеме мяч у Шастала! Обошлось для хозяев!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рудык, Гордиенко, Бабогло, Ковалец, Протасов, Безбородько, Шендрик, Гречишкин, Устименко.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков — Банада, Довгий, Грицук — Задерака, Шастал, Мишенко.
Запасные: Литовка, Ермаков, Огиря, Демяненко, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Будковский, Имереков
Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня — Домбровский, Арвеладзе — Картушов, Хлебас, Кузик — Филиппов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать первого Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и Александрия.
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Анонс матча Десна - ФК Александрия 16.07.2020, Премьер-лига

Матч между командой Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч пройдет на стадионе им. Юрия Гагарина.

Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Десна, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Десна в предыдущем футбольном матче 14.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - ФК Александрия можно посмотреть 16.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Шахтер - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Десна - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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