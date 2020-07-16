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Динамо - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 июля 2020, 19:00 - Олимпийский
Главный судья: Екатерина Монзуль (Украина)
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 1
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51'
Заря
Луганск
Ход матча
2' Артём Громов 10' Беньямин Вербич Вышел: Назарий Русин 11' Евгений Чеберко 14' Виктор Цыганков 15' Сергей Сидорчук 20' Виталий Вернидуб 34' Виктор Цыганков 41' Сергей Сидорчук
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
14%
Заря
33%
П1: 1.57 Х: 4.6 П2: 5.25 ТБ 3: 1.96 ТМ 3: 1.84
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
17
Побед
29
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
11.05.2019 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
53%
Ничья
14%
Заря
33%
П1: 1.57 Х: 4.6 П2: 5.25 ТБ 3: 1.96 ТМ 3: 1.84
Главные события
Сергей Сидорчук
41'
ГООЛ! Виктор Цыганков
34'
20'
Виталий Вернидуб
ГООЛ! Сергей Сидорчук
15'
ГООЛ! Виктор Цыганков
14'
11'
Евгений Чеберко
Беньямин Вербич
Вышел: Назарий Русин
10'
2'
Артём Громов ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 26
    Никита Бурда
    Защитник
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
Запасные игроки
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 23
    Йосип Пиварич
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
  • 34
    Александр Сирота
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 33
    Kargbo Ибрагим
  • 43
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 19
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 20
    Абу Х.
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
49'
Чеберко сфолил против Буяльского. Свободный для "Динамо".
46'
Замена
Замена у "Динамо". Шапаренко сменил Шепелева.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Юрченко навесил о штрафного. Сидорчук вынес мяч из своей штрафной.
41'
Желтая карточка
Сидорчук получил желтую за грубую игру.
39'
Немного упал темп встречи. "Динамо" владеет мячом.
36'
Цыганков сфолил против Кочергина. Свободный для "Зари".
34'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Русин нанес удар! Мяч отскочил от защитника "Зари" к Цыганкову! Виктор пробил головой! 3:1!
32'
Опасный момент
Русин не забивает после прострела с правого фланга! "Заря" отбилась.
29'
Инфо
Статистика ударов - 4:3 в пользу "Динамо".
26'
Опасный момент
Удар Юрченко! Мяч попал в Шабанова и улетел за лицевую. Угловой.
25'
Громов оправил мяч в сетку, но Монзуль остановила встречу. Гол отменен. Громов сфолил против Кендзеры.
24'
Опасный момент
Юрченко нанес мощный удар! Бущан на месте!
22'
Громов принял мяч в центре чужой штрафной, но пробить не успел. Защитники хозяев накрыли Артема.
20'
Желтая карточка
Вернидуб получил желтую за грубую игру.
19'
Опасный момент
Цыганков приложился к мячу. Сфера летит выше ворот!
18'
Опасный момент
Буяльский! Михайличенко встал на пути мяча! Удар заблокирован.
15'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вот это да! Буяльский скинул на Сидорчука! Сергей пробил со средней дистанции! 2:1!
14'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Цыганков обыгрался с Буяльским на правом фланге и пробил в ближний угол! 1:1!
12'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Динамо".
11'
Желтая карточка
Чеберко получил желтую за фол против Русина.
10'
Замена
Замена у "Динамо". Русин сменил Вербича.
9'
Русин готовится выйти на поле. У "Динамо" будет ранняя замена.
7'
"Заря" продолжает давить. Хозяева ждут ошибки соперника.
5'
Офсайд
Громов забежал в офсайд.
2'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Громов вырвался на ударную позицию! Удар! Гол! 0:1!
1'
Цыганков навесил со штрафного. Мацапура внимателен в эпизоде.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Караваев — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Вербич. Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Пиварич, Каргбо, Сирота, Русин.
"Заря", стартовый состав: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Цвек — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов. Запасные: Шевченко, Каменюка, Абу Ханна, Иванисеня, Чайковский, Лунев, Перович, Белоцерковец.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Динамо - Заря.
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Комментарии(3)
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Hugo64 (PARIS)
16.07.2020 в 19:51
стремно смотрится ЗАРя-особенно тымчик-один гол после его обрезки-кочергин смотрик как бегит циганков и забиваеет- да и сидорчуку никто не мешаеет--юрченко опять не забиваеет с шикарной позиции-ВСЁ ВЕРНО ДК будет вторым
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ПетроФ (Луцьк)
16.07.2020 в 19:48
......
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gurik (Запорожье)
16.07.2020 в 19:17
ДИНАМО вперед!!!!!!!!!
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Анонс матча Динамо - Заря 16.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2019/2020, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Заря и Динамо в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Заря можно посмотреть 16.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 12.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Колос - 11.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Динамо - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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