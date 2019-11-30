Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.
Дата проведения матча: 01.07.2020
Время начала матча: 22:15
История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 30.11.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 28.06.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Челси.
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