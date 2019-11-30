  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вест Хэм Юнайтед - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 июля 2020, 22:15
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
2 - 2
Обновить
78'
Челси
Лондон
Ход матча
41' Виллиан
51' Майкл Антонио 63' Оливье Жиру 63' Рубен Лофтус-Чик 66' Мануэль Лансини 68' Джек Уилшир 71' Деклан Райс 72' Виллиан
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
14%
Ничья
17%
Челси
69%
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
5
Побед
16
Игр
7
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
08.04.2019 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2018/2019
23.09.2018 - 15:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2017/2018
08.04.2018 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
23.06.2020 - 22:15 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021
20.06.2020 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 2 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 17:00 Арсенал 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 16:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 1 Завершен "Саутгемптон" В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 18:30 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 15:45 Челси 4 - 0 Завершен Эвертон В
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
14%
Ничья
17%
Челси
69%
Главные события
72'
Виллиан ГООЛ!
Деклан Райс
71'
Мануэль Лансини
66'
ГООЛ! Майкл Антонио
51'
41'
Виллиан ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Майкл Антонио
    Полузащитник
    51
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 18
    Форналс Пабло
  • 1
    Лукаш Фабьянски
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 10
    Мануэль Лансини
    Полузащитник
  • 3
    Аарон Крессвел
    Защитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 17
    Боуэн Джаррод
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 22
    Кристиан Пулисич
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 7
    Нголо Канте
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
    41
  • 8
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 31
    Аррисабалага Кепа
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
Запасные игроки
  • 19
    Джек Уилшир
    Полузащитник
  • 32
    Ханде Силва
  • 35
    Даррен Рэндолф
    Вратарь
  • 53
    Джонсон Б.
  • 4
    Фабиан Бальбуена
  • 8
    Фелипе Андерсон Гомес
  • 27
    Айети А.
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 47
    Гилмур Б.
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
Тренеры
Трансляция
72'
Гоооол!!!
ГОЛ! Виллиану удался прекрасный удар с подкруткой со штрафного, после которого мяч, рикошетом от правой штанги, попал в ворота!
73'
Опасный момент
Опасный удар от Пулишича со входа в левую половину штрафной последовал!
71'
Желтая карточка
На желтую подкатился Райс против Пулишича у своей штрафной.
69'
Пьют воду команды.
68'
Замена
И тут же Уилшир заменил Лансини.
66'
Желтая карточка
За откровенный прыжок в ноги Аспиликуэты предупрежден был Лансини.
63'
Замена
Абрахам и Баркли были заменены на Жиру и Лофтус-Чика, соответственно.
61'
Фол Рюдигера против Антонио произошел в центре поля при выходе Вест Хэма со своей половины.
59'
Проход Виллиана по правому флангу удалось перехватить Крессвеллу.
57'
Опасный момент
Боуэн выдал пас в контратаке на левый фланг чужой штрафной, но Лансини, даже с хорошей подготовкой удара, пробил выше ворот!
55'
Практически от лицевой на правом фланге простреливал Виллиан, но Лансини выступил на перехвате этого паса.
53'
Замена
Вместо Ковачича на поле вышел Маунт.
51'
Гоооол!!!
ГОЛ! После прострела Боуэна с правого фланга в центр вратарской перед Антонио были только пустые ворота!
48'
Алонсо на чужой половине поля пошел на фол при попытке отобрать мяч.
46'
Райс неточно подал в штрафную из глубины поля.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Соучек головой пробил после ошибки Кепы при подаче углового с правого фланга на дальний угол вратарской!
45+1'
Аткинсону пришлось провести небольшую лекцию для Райса и Антонио.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, три минуты.
43'
Рюдигер отличным пасом открывал пространство для рывка Абрахама, но тот слишком поздно начал набирать ход.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Виллиан пробил точно в левый угол, после небольшого замедления во время разбега!
40'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Диоп неудачно подставил ногу под рывок Пулишича на левом фланге штрафной!
38'
Проскакал мяч мимо левой штанги после не акцентированного удара Пулишича из центра штрафной.
37'
Офсайд
Гол отменен! Мяч коснулся Антонио, который был в офсайде, пока Соучек пытался поразить цель!
34'
Опасный момент
ГОЛ! Соучек изо всех сил старался протолкнуть мяч мимо корпуса лежащего перед ним Антонио на линии ворот после удачного отскока мяча на дальнюю штангу!
33'
Аспиликуэта уж очень забавно старался втиснуться между защитниками сопреника при подаче углового с правого фланга.
32'
Прошелся сзади по ногам Боуэну Алонсо в центре поля.
31'
Баркли пробивал от лицевой границы штрафной, но мяч попал в Диопа.
29'
Заброс от центра поля в направлении Абрахама оказался неточным.
27'
Удалось Диопу перехватить прострел Алонсо с левого фланга.
26'
Фол от Райса остановил дриблинг Баркли на правом фланге атаки.
25'
Вернулись к проведению встречи.
23'
Пьем воду вместе с командами.
22'
Челси окончательно поджал Вест Хэм, но три ряда обороны пройти очень сложно.
20'
Опасный момент
С правого фланга пас отдал Аспиликуэта, а Абрахам пропустил мяч мимо себя прямиком на набежавшего Пулишича. Получился плотный удар в касание, но выше цели!
19'
Опасный момент
Баркли пальнул со входа в правую половину штрафной по центру ворот! На месте голкипер!
17'
Алонсо вновь подал с фланга, но в центре штрафной Абрахам не сумел сложиться для удара головой из неудобного положения.
15'
Алонсо и Виллиан так и не смогли с бесчисленного числа попыток доставить мяч в штрафную с левого фланга в прошлой атаке Челси.
13'
Опасный момент
Мог закатываться вместе с мячом в ворота Лансини, если бы успел подправить неточный удар Антонио в дальний угол из правой половины штрафной!
11'
Опасный момент
Виллиан проверил Фабиански ударом под основание левой штанги от левого угла штрафной!
9'
Аспиликуэта обрезал команду, исполняя передачу по своему флангу, но хозяевам не удалось сделать контрвыпад.
7'
С правого фланга подавал Виллиан, но Фабиански вновь успешно сыграл на перехвате.
5'
Опасный момент
Алонсо хлестко пробил через себя после отскока в левый фланг штрафной! В руки Фабиански!
4'
Челси делает акцент на ширину атак на первых минутах.
3'
Алонсо выдал подачу с левого фланга в центр штрафной, но Абрахаму не удалось качественно остановить мяч.
1'
Вест Хэм неудачно попытался выйти в атаку через розыгрыш на своей половине поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Жиру, Хадсон-Одои.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли, Канте, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Пулишич.
Запасные: Рандольф, Бальбуэна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Уилшир, Левис, Ярмоленко, Айети, Силва.
Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форналс — Антонио.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мартин Аткинсон (Драйлингтон, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать второго тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Лондон Стэдиум" о (Лондон, Великобритания) сыграют лондонские Вест Хэм и Челси.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:45 - Сегодня Белененсеш Белененсеш 1 Тондела Тондела 1 Завершен 20:15 - Сегодня "Алавес" 0 Гранада Гранада 2 Завершен 20:15 - Сегодня "Валенсия" 0 Атлетик Атлетик 2 Завершен 20:15 - Сегодня Интер Интер 6 Брешиа Брешиа 0 Завершен 20:15 - Сегодня Болонья Болонья 1 Кальяри Кальяри 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Челси 01.07.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 01.07.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 30.11.2019 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси можно посмотреть 01.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 23.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Лестер Сити - 28.06.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.