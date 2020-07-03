  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Львов - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

ФК Львов - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 июля 2020, 19:00
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 1
Обновить
53'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
25%
Ничья
30%
Ворскла
45%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
5
Игр
3
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 17:00 ФК Львов 2 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
10.08.2019 - 19:30 Ворскла 3 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
04.11.2018 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
31.05.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Новости команд
Ворскла сыграет с ФК Львов резервным составом 03.07.2020 в 09:37 Ворскла сыграет с ФК Львов резервным составом Максимова не будет
Грузинский тренер Львова пожаловался на невозможность играть в городе 02.07.2020 в 13:46 Грузинский тренер Львова пожаловался на невозможность играть в городе Что ж - такая эпидемиологическая ситуация
Нарисованный пенальти Коркишко, который решил судьбу матча. ВИДЕО 23.11.2019 в 19:41 Нарисованный пенальти Коркишко, который решил судьбу матча. ВИДЕО Спорный пенальти решил исход поединка в Днепре
Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть 17.08.2019 в 22:55 Игорь Когут: Веселый матч с Ворсклой. Если бы еще некоторые личности не мешали играть Полузащитник днепрян поделился впечатлениями от ничьи в матче 4-го тура УПЛ
Кто победит?
44 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
25%
Ничья
30%
Ворскла
45%
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 33
    Сергей Борзенко
    Защитник
  • 96
    Сабино
Запасные игроки
  • 5
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 30
    Джонатан
    Защитник
Тренеры
Трансляция
50'
Опасный момент
Шикарная диагональ на Власова! Олег отдал в центр! Соперник легко перехватил передачу.
48'
Опасный момент
Бопесу пробил в ближний после паса Богунова! Мяч попал в сетку с внешней стороны.
46'
Замена
Замена у "Ворсклы". Галата сменил Белого.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Желтая карточка
Татарков получил желтую за опасную игру.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Власов промедлил с пас в центр штрафной. Ю. Кравчук в падении вынес мяч за пределы поля.
42'
Кравчук прострелил с правого фланга во вратарскую. Сарнавский забрал мяч в руки.
39'
Опасный момент
Бопесу навесил с левого фланга. Исенко отбил мяч! Кипер гостей в полном порядке!
37'
"Львов" большими силами атакует, но ключевые удары не находят цель.
35'
Опасный момент
Удар Шины! Рикошет! Исенко справился в этом эпизоде.
33'
Опасный момент
Козыренко принял пас от Челядина. Удар! Очень неточно.
31'
Альваро пошел в обыгрыш на двоих защитников гостей и потерял мяч.
30'
Не очень высокий темп поединка. "Ворскла" с мячом.
27'
Опасный момент
Дальний удар от Яковелли! Без проблем для Исенко.
26'
"Львов" перехватил сферу, но продвижения к воротам Исенко нет. Хозяева никуда не спешат.
23'
Желтая карточка
Много фолов в эти минуты. Д. Кравчук получил "горчичник".
22'
Желтая карточка
Яковелли получил желтую за свой фол.
22'
"Ворскла" держит мяч под контролем. Полтавчане ищут зоны в оборонительных порядках хозяев.
19'
Богунов пробил со средней дистанции! Мимо створа.
17'
Желтая карточка
Гаджук получил желтую за грубую игру.
16'
Контратака гостей через правый фланг закончилась бездумной передачей в центр. Мяч перехвачен.
14'
Альваро мог обострить, но потерял мяч на входе в штрафную. "Ворскла" грамотно обороняется.
12'
Прострел Татаркова не дошел до адресата. Защитник гостей перехватил пас.
11'
Уголовой
Угловой не принес успеха хозяевам. "Ворскла" отбилась.
7'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Челядин здорово пробил с 18-ти метров в верхний правый угол! Мяч в сетке! 0:1!
6'
"Ворскла" перебралась на чужую половину и пытается создать моменты у ворот Сарнавского.
3'
Идет борьба в центре поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Юрий Иванов.
"Львов", стартовый состав: Сарнавский - Ю. Кравчук, Борзенко, Братков, Бопесу - Сабино, Альваро - Шина, Богунов, Татарков - Яковелли. Запасные: Пеньков, Клименчук, Ходаковский, Приймак, Жонатан, Ренан, Люлька, Гончар, Недоля.
"Ворскла", стартовый состав: Исенко - Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет - Козыренко, Челядин, Гаджук, Белый - Власов, Д. Кравчук. Запасные: Фесюн, Галата, Посевкин, Бугаенко, Кулаковский, Чуев, Дмитрук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура УПЛ: "Львов" - "Ворскла". Начало поединка - 19:00
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:45 - Вчера Реал Реал 1 Хетафе Хетафе 0 Завершен 22:30 - Вчера Рома Рома 0 Удинезе Удинезе 2 Завершен 22:15 - Вчера Манчестер Сити Манчестер Сити 4 Ливерпуль Ливерпуль 0 Завершен 21:30 - Вчера Вердер Вердер 0 Хайденхайм Хайденхайм 0 Завершен 20:30 - Вчера "Аталанта" 2 Наполи Наполи 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Львов - Ворскла 03.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 31.05.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Ворскла можно посмотреть 03.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против Карпаты - 27.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Львов - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.