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Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 04 июля 2020, 22:45 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
0 - 2
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50'
Милан
Милан
Ход матча
23' Хакан Чалханоглу 34' Златан Ибрагимович 37' Хакан Чалханоглу Вышел: Лукас Пакуэта
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
18%
Милан
45%
Личные встречи
Лацио
5
Побед
20
Игр
6
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2018
13.04.2019 - 21:15 Милан 1 - 0 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
27.02.2019 - 14:00 Милан 0 - 0 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
26.02.2019 - 22:00 Лацио 0 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
25.11.2018 - 19:00 Лацио 1 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 20:15 Торино 1 - 2 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021
27.06.2020 - 22:45 Лацио 2 - 1 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2021
24.06.2020 - 22:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.06.2020 - 19:30 Лацио 0 - 0 Завершен Тернана Н
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио Н
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
01.07.2020 - 22:30 СПАЛ 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 20:30 Лечче 1 - 4 Завершен Милан В
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
22.02.2020 - 22:45 Фиорентина 1 - 1 Завершен Милан Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
18%
Милан
45%
Главные события
37'
Хакан Чалханоглу
Вышел: Лукас Пакуэта
34'
Златан Ибрагимович ГООЛ!
23'
Хакан Чалханоглу ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 11
    Хоакин Корреа
  • 4
    Патрик
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
  • 29
    Лаццари Manuel
  • 26
    Штефан Раду
    Защитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 21
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
    34
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
    37 23
  • 5
    Джакомо Бонавентура
    Полузащитник
  • 56
    Алексис Саелемакерс
  • 4
    Беннасер И.
  • 79
    Франк Кессье
    Полузащитник
  • 19
    Эрнандес Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 12
    Андреа Конти
    Защитник
Запасные игроки
  • 5
    Джордан Лукаку
    Защитник
  • 52
    Falbo Лука
  • 93
    Денис Вавро
    Защитник
  • 15
    Баштуш
    Защитник
  • 13
    Николо Армини
  • 8
    Андерсон Дж.
  • 28
    Андерсон А.
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 23
    Гуидо Гуерриери
    Вратарь
  • 24
    Сильвио Прото
  • 34
    Adekanye Бобби
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 39
    Лукас Пакуэта
  • 93
    Диего Лаксальт
Тренеры
Трансляция
46'
Замена
Замена у "Милана". Ребич сменил Ибрагимовича.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Опасный момент
Луис Альберто нанес удар из-за пределов штрафной. Сфера летит мимо ближнего угла.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
43'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:1 в пользу "Милана".
40'
Опасный момент
Салемакерс пробежал 20 метров с мячом и потерял равновесие. Мяч Алексис сохранил, но пройти Лаццари не смог.
37'
Замена
Замена у "Милана". Пакета сменил Чалханоглу.
37'
Чалханоглу получил повреждение и покидает поле. Ждем замену в составе "Милана".
34'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Стракоша накрыл удар Златана, но не смог зафиксировать мяч в руках. Сфера пересекла линию ворот! Гол! 0:2!
33'
Раду сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти! У "точки" Ибрагимович.
31'
Офсайд
Отменен гол Ибрагимовича. Офсайд. Рано Златан выскочил из-за спин защитников.
30'
Хони навесил в чужую штрафную. Никто из партнеров не смог принять эту подачу.
27'
Много мелких фолов в эти минуты. Арбитр не спешит раздавать карточки.
26'
"Милан" продолжает давить. Хозяева отошли к воим воротам.
23'
Гоооол!!!
ГОООЛАСОО! Чалханоглу принял передачу от Ибрагимовича и пробил со средней дистанции! Мяч попал в Пароло и залетел в сетку! Красивейший гол! 0:1!
22'
"Милан" перешел на чужую половину и пытается комбинировать.
20'
Держит мяч команда Индзаги, но на ударах это не сказывается.
18'
Неплохой пас Чалханоглу не дошел до Ибрагимовича. Слишком сильная передача.
15'
Инфо
Владение мячом - 54%/46% в пользу "Лацио".
12'
Моментов нет. Команды ведут борьбу в центре поля.
10'
Сильная, но неточная передача с правого фланга от Лаццари. Доннарумма забирает мяч в руки.
8'
Пароло не смог обострить на левом полуфланге после передачи Корреа. "Милан" отбился.
5'
Опасный момент
Луис Альберто прострелил со штрафного. Мяч попал в игрока гостей и ушел за лицевую. Угловой.
4'
Кьяер получает помощь медиков. Пауза в игре.
3'
"Лацио" контролирует мяч и пытается подойти к чужой штрафной. "Милан" прессингует соперника
1'
Свисток
Матч начался!
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер - Салемакерс, Чалханоглу, Бонавентура - Ибрагимович. Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабрия, Ребич, Лаксальт, Пакета, Леау, Билья, Мальдини, Брешианини, Крунич, Габбья.
"Лацио", стартовый состав: Стракоша - Патрик, Ачерби, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Хони - Луис Альберто, Корреа. Запасные: Прото, Гуэррьери, Вавро, Дж. Андерсон, Лукаку, Армини, Катальди, Адеканье, Силва, Фальбо, А. Андерсон, Баштуш.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Серии А: "Лацио" - "Милан". Начало поединка - 22:45.
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Анонс матча Лацио - Милан 04.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 04.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 13.04.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Милан можно посмотреть 04.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Торино - 30.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против СПАЛ - 01.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лацио - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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