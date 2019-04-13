Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.
Дата проведения матча: 04.07.2020
Время начала матча: 22:45
История противостояний между командами Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 13.04.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команды Лацио был сыгран против Торино - 30.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Лацио.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против СПАЛ - 01.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
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