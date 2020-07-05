Олимпик - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Олимпик в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.
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