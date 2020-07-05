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Олимпик - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 июля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 1
Обновить
35'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
19%
СК Днепр-1
37%
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
1
Побед
4
Игр
3
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Олимпик 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Олимпик
Клубные товарищеские матчи 2019
09.07.2019 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 14:00 Олимпик 2 - 2 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
27.05.2020 - 14:00 Динамо 2 - 0 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
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Новости команд
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Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
44%
Ничья
19%
СК Днепр-1
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Виталий Балашов
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 31
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Запасные игроки
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 30
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 16
    Павел Лукьянчук
    Защитник
  • 44
    Арсений Батанов
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 18
    Александр Снижко
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Полевой
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 71
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 4
    Сергій Кравченко
Тренеры
Трансляция
32'
Цуриков подавал с левого фланга, но в центре штрафной удачно сыграл Снурницын.
30'
Поговорил арбитр с Когутом после фола Игоря против Политыло в центральном круге.
28'
Очень высоко пробил головой Логинов после очередной подачи со штрафного от Коркишко.
26'
Гришко отправил на газон Супрягу на правом фланге своей половины поля в верховой борьбе.
24'
Рукой сыграл Сваток в центре поля и даже не пытался это скрыть.
22'
Замена
Шахаб вышел на замену Баланюку.
21'
Травма у Баланюка! Что-то с мышцами паха у Дениса после борьбы на чужой половине!
19'
Уголовой
Против Чекотуна нарушены правила во время подачи углового с левого фланга.
17'
Офсайд
Баланюк попал в офсайд после верховой передачи из глубины атаки Олимпика.
15'
Желтая карточка
На желтой Цуриков после подката против Краченко на левом фланге атаки Днепра-1.
13'
Балашов загнал передачей в глубину левого фланга Лебеденко, где Орест не догнал мяч в пределах поля.
12'
Офсайд
В офсайде оказался Хобленко после заброса на левый фланг.
10'
Опасный момент
Чекотун парировал удар со штрафного от Коркишко под перекладину!
9'
Желтая карточка
Кравченко был предупрежден за грубый подкат со спины против заходившего в штрафную Ди Франко.
8'
Коркишко заложил удар через себя из левой половины штрафной, но мяч сошел с его ноги.
6'
Головой Логинов пробил после навеса со штрафного. Выше!
5'
Опасно вкатился в ноги Супряги на правом фланге обороны Гришко.
3'
Днепр-1 продолжает давить соперников на их половине.
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Супряга тут же исправился, завершив прострел Хобленко от лицевой на правом фланге точным ударом в дальний угол!
1'
Опасный момент
Уже успел Коркишко пробежаться по левому флангу, откуда отдал пас на Супрягу, но тот не смог попасть по мячу!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Юрчук, Лопыренок, Полевой, Батагов, Кравченко, Снижко, Булеца, Назаренко, Чичиков.
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Вакулко, Когут — Коркишко, Ди Франко, Супряга — Хобленко.
Запасные: Кичак, Ксенз, Лукьянчук, Литвин, Завийский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Дегтярев.
Олимпик: Чекотун — Кравченко, Снурницын, Гришко, Лебеденко — Вербный — Тейшейра, Политыло, Романовский, Балашов — Баланюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кутаков (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкий Олимпик и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Олимпик - СК Днепр-1 05.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Олимпик в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось со следующими результатом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - СК Днепр-1 можно посмотреть 05.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Мариуполь - 28.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Олимпик - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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