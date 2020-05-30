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Заря - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 июля 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
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35'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
16' Евгений Чеберко 19' Валерий Лучкевич
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Заря
38%
Ничья
38%
ФК Александрия
23%
Личные встречи
Заря
6
Побед
20
Игр
7
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 14:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 18:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
18.08.2019 - 19:30 Заря 1 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря П
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Заря
38%
Ничья
38%
ФК Александрия
23%
Главные события
ГООЛ! Валерий Лучкевич
19'
Евгений Чеберко
16'
Составы команд
0
Евгений Чеберко
0
Валерий Лучкевич
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
    16
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
    19
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
36'
Дальний удар издали от Кочергина - неточно
33'
Сейчас контратаки подопечных Шарана выглядят опаснее, Заря неубедительно идет вперед, еще и ошибается в обороне
31'
Уголовой
Навес со стандарта в штрафную Зари, хозяева не без проблем, но отбиваются
30'
Безбородько врывался в свободную зону и пробил на силу, успел Чеберко заблокировать удар
Инфо
Пауза на водопой
25'
Гости переходят центр поля и теряют мяч
24'
Опасный момент
Довольно опасно разыграли угловой "бело-черные", Кабаев шел на мяч, но защитник вел с ним позиционную борьбу и не пустил к мячу
21'
Заря старается нарастить темп встречи
19'
Гоооол!!!
Гол Лучкевич засчитан, после провала в обороне, прорыва Безбородько и неудачного офсайда, а также после просмотра видеоповтора счет становится 1:0.
16'
Желтая карточка
Чеберко также наказан за фол в центре поля
18'
Офсайд
Лучкевич забивает гол, но ранее оказывается было вне игры в этой атаке. Тем не менее, Монзуль обращается к ВАР
14'
Желтая карточка
Безбородько за грубую игру получает желтую
12'
Подопечные Скрипника выглядят лучше и больше контролируют мяч, "горожане" почти все время обороняются
10'
Сразу два удара от александрийцев заблокировали защитники
8'
Кочергин отдал пас на ход Громову, получилось слишком сильно
5'
Уголовой
Александрия старается отвечать, также угловой разыграли гости - ничего опасного
2'
Уголовой
Заря сразу пошла вперед, удар наносил Кабаев, а затем угловой разыграли луганчане
Свисток
Матч начался
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Бухал, Грицук — Лучкевич, Безбородько, Третьяков
' Запасные: Билык, Гордиенко, Стецьков, Мирошниченко, Ситало, Шастал, Шендрик, Задерака
Заря: Мацапура — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов, Кабаев
Запасные: Шевченко, Каменюка, Чайковский, Абу Ханна, Цыганикс, Лунев, Леднев, Перович, Билоцерковец
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Заря - Александрия.
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Анонс матча Заря - ФК Александрия 05.07.2020, Премьер-лига

Матч между командой Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 05.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Заря в предыдущем футбольном матче 30.05.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Александрия можно посмотреть 05.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Шахтер - 27.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Колос - 27.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Заря - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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