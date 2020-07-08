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Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 08 июля 2020, 21:30 . Трансляция: Первый национальный
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 1
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44'
Ворскла
Полтава
Ход матча
9' Александр Сирота 9' Александр Сирота
Кто победит?
192 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
17%
Ворскла
43%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
16
Побед
21
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
22.02.2020 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 17:00 Ворскла 0 - 5 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018
20.10.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018/2019
25.07.2018 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос В
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик Н
Кубок Украины 2021
24.06.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Ворскла Н
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Кто победит?
192 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
17%
Ворскла
43%
Главные события
Александр Сирота
9'
Александр Сирота
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 34
    Александр Сирота
    9 9
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 50
    Кане
  • 5
    Нажиб Якубу
Запасные игроки
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 70
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 9
    Sol Фран
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
42'
Желтая карточка
Скляр получил желтую за разговоры.
40'
Опасный момент
Удар Вербича! Резник дотянулся до мяча! Сейв!
39'
Опасный момент
Цитаишвили прошел двоих защитников! Прострел! некому замкнуть эту передачу! Все партнеры Цитаишвили пробежали мимо сферы!
37'
Опасный момент
Миколенко бежал замыкать прострел партнера с правого фланга, но Резник перехватил эту передачу.
35'
Опасный момент
Де Пена пробил низом в ближний угол! Резник на месте!
33'
Нет пенальти! Играем дальше!
33'
Кане падает в чужой штрафной! Пенальти?
32'
Опасный момент
Вербич пробил головой после навеса Де Пены со штрафного! Выше цели!
31'
Чеснаков сфолил против Вербича. Штрафной для "Динамо".
29'
Гол засчитан. Играем дальше.
29'
Есть сомнения у Монзуль. Арбитр советуется с ассистентом.
28'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Вербич забивает с близкой дистанции после суматохи в штрафной "Ворсклы"! 1:1!
26'
Опасный момент
Вербич пробил в упор после прострела Миколенко! Резник! Дмитрий спасает ворота "Ворсклы"!
23'
"Динамо" владеет мячом и пытается создать моменты у ворот Резника. "Ворскла" отошла к своим воротам.
21'
Опасный момент
Де Пена приложился к мячу! Сфера летит мимо дальнего угла!
20'
Опасный момент
Скляр пробил с 25-ти метров! Бущан забирает мяч в руки.
19'
Сирота запустил Миколенко в атаку, но отдал слишком сильную передачу.
17'
Опасный момент
Снова угловой. Снова Резник! Кипер полтавчан кулаками выбивает мяч после навеса соперника с угла поля!
15'
Опасный момент
Сирота пробил головой после подачи партнера с углового! Резник в прыжке вытащил мяч из-под перекладины! Сейв!
13'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Ворсклы".
11'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Кане навесил после розыгрыша углового. Сидорчук упустил Степанюка! Руслан отправил мяч в сетку! 0:1!
10'
Скляр навесил со штрафного. Мяч попал в Де Пену и ушел за лицевую. Угловой.
9'
Желтая карточка
Сирота влетел в Кулача. Желтая карточка защитнику "Динамо".
7'
Длинная передача на Кане. Мяч не дошел до адресата. Слишком сильный пас.
4'
Опасный момент
Кулач не смог замкнуть прострел Кане с левого фланга!
2'
Миколенко навесил с левого фланга. Защитник соперника перехватил подачу.
1'
Опасный момент
Ндиайе ошибся! Буяльский не успел перехватить мяч. Резник вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Екатерина Монзуль.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили, Буяльский, Шепелев, Де Пена — Вербич. Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Караваев, Русин, Дуэлунд.
"Ворскла", стартовый состав: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр, Пуцлин — Якубу, Кулач, Кане — Степанюк. Запасные: Ткаченко, Исенко, Баенко, Опанасенко, Луизао, Шехич, Ребенок, Васин, Кравчук.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Украины: "Динамо" - "Ворскла". Начало поединка - 21:30.
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Комментарии(2)
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maks1923 (Ирпень)
08.07.2020 в 22:06
Он в любом случае уйдет.Может ещё и кубок выиграть на дурняк.
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0
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_Вячеслав_ (Киев)
08.07.2020 в 21:55
Динамо продует и досвидос Михайлич
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Анонс матча Динамо - Ворскла 08.07.2020, Кубок Украины

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.

Дата проведения матча: 08.07.2020
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Динамо и Ворскла в предыдущем футбольном матче 22.02.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ворскла можно посмотреть 08.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 04.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 03.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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