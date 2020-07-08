Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021.
Дата проведения матча: 08.07.2020
Время начала матча: 21:30
История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Динамо и Ворскла в предыдущем футбольном матче 22.02.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Шахтер - 04.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 03.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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