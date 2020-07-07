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Милан - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 07 июля 2020, 22:45
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
Обновить
10'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Милан
21%
Ничья
11%
Ювентус
68%
Прогноз на матч
Личные встречи
Милан
2
Побед
23
Игр
17
Побед
Ювентус
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Милан
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
10.11.2019 - 22:30 Ювентус 1 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
06.04.2019 - 19:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.07.2020 - 22:30 СПАЛ 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 20:30 Лечче 1 - 4 Завершен Милан В
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Милан Н
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 18:15 Ювентус 4 - 1 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 22:30 Дженоа 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021
26.06.2020 - 22:45 Ювентус 4 - 0 Завершен Лечче В
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 22:45 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Кубок Италии 2021
17.06.2020 - 22:00 Наполи 0 - 0 Завершен Ювентус Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
66 Пользователей сделало свой выбор
Милан
21%
Ничья
11%
Ювентус
68%
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 56
    Алексис Саелемакерс
  • 39
    Лукас Пакуэта
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 79
    Франк Кессье
    Полузащитник
  • 4
    Беннасер И.
  • 12
    Андреа Конти
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 19
    Эрнандес Тео
  • 21
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 21
    Гонсало Игуаин
    Нападающий
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 24
    Даниэле Ругани
    Защитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 7
    Роналду К.
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
6'
Офсайд
Ибрагимович в положении вне игры.
5'
Уголовой
Беннасер навесил с углового. Щесны забирает мяч в руки.
3'
"Ювентус" держит мяч под контролем. "Милан" высоко прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Марко Гуида.
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Пакета, Ребич — Ибрагимович. Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабрия, Габбья, Лаксальт, Чалханоглу, Бонавентура, Крунич, Билья, Леау, Мальдини, Коломбо.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур, Пьянич, Рабьо — Бернардески, Игуаин, Роналду. Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Кьеллини, Кокколо, Матюиди, Рэмси, Дуглас Коста, Мураторе, Оливьери, Вриони.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура Серии А: "Милан" - "Ювентус". Начало поединка - 22:45.
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Комментарии(1)
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РОСТИК10 (ЕКАТЕРИНБУРГ)
07.07.2020 в 21:11
ПРИВЕТ
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Анонс матча Милан - Ювентус 07.07.2020, Чемпионат Италии

Матч между командой Милан (Милан) и командой Ювентус (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 07.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой Ювентус (Турин):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Ювентус и Милан в предыдущем футбольном матче 12.06.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Ювентус можно посмотреть 07.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Ювентус, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против Лацио - 04.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды Ювентус был сыгран против Торино - 04.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Ювентус.

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