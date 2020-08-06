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Ингулец - Рух онлайн трансляция матча

Первая лига - 07 августа 2020, 17:30 - Ингулец
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
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43'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
35%
Рух
30%
П1: 2.07 Х: 3.2 П2: 3.18 ТБ 2: 2.18 ТМ 2: 1.6
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2021
20.10.2019 - 16:30 Рух 1 - 0 Завершен Ингулец
Первая лига 2018
27.03.2019 - 15:45 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
18.08.2018 - 18:30 Рух 0 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига 2017/2018
02.05.2018 - 18:00 Ингулец 1 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Ингулец
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 17:00 Ингулец 3 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Первая лига 2021
23.07.2020 - 17:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Первая лига 2021
19.07.2020 - 18:00 МФК Николаев 1 - 2 Завершен Ингулец В
Первая лига 2021
15.07.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 0 Завершен МФК Прикарпатье В
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Последние матчи - Рух
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2021
29.07.2020 - 18:00 Кремень 0 - 1 Завершен Рух В
Первая лига 2021
24.07.2020 - 19:00 Рух 2 - 1 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2019/2020
20.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 0 - 0 Завершен Рух Н
Первая лига 2021
15.07.2020 - 19:00 Рух 4 - 0 Завершен Черкащина В
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Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
35%
Ничья
35%
Рух
30%
П1: 2.07 Х: 3.2 П2: 3.18 ТБ 2: 2.18 ТМ 2: 1.6
Трансляция
42'
Пауза в матче, пока голову Синегуба врачи приводят в норму для продолжения поединка.
40'
Желтая карточка
Только вернулся с перемотанной головой на поле Климчук, как его тут же грубо сбил в центре поля Запорожец.
38'
Синегуб и Климчук столкнулись головами на фланге. Нокдаун с рассечениями для обоих.
37'
Мысак на дальнем выходе к лицевой своей штрафной опередил на мяче Мкомолу при забросе из глубины правого фланга атаки хозяев.
35'
Заброс от Кучеренко с левого фланга в чужую штрафную не был направлен в сторону партнеров.
34'
Уговорить рефери на пенальти так и не удалось гостям.
32'
Вновь воткнулся в спину соперника Климчук на правом фланге чужой штрафной! Молчит Монзуль!
30'
Опасный момент
Мысак перевел над перекладиной прямой удар с дальнего штрафного от Ковалева!
29'
Желтая карточка
Мартынюк получил желтую за фол против набиравшего ход у чужой штрафной Бартуловича.
26'
Инфо
В Петрово сегодня +33.
26'
Лето в полном разгаре, поэтому футболисты берут паузу на воду.
24'
Опасный момент
Шусту активно мешали перехватить подачу с углового во вратарскую, однако он справился со своей задачей, равно как и удачно парировал последовавший после отскока дальний удар Русина.
20'
Семенко с фолом остановил в центре поля Кондракова.
18'
Опасный момент
Замыкал Мкомоло подачу с левого фланга от Синегуба ударом в касание из центра штрафной, но лишь погладил мяч, пробив в руки голкиперу!
16'
Опасный момент
КРЕСТОВИНА! Как же мощно пробил Синегуб с левого фланга чужой штрафной в ближний угол!
13'
Опасный момент
Русин не пробил головой после подачи Сакива с левого фланга, однако первым был на мяче при повторном простреле с противоположной стороны поля. В руки Шусту пробил!
11'
Не дали пробить с центрального входа в штрафную Кондракову защитники.
9'
Сыграл в центр Синица в своем рывке по левому флангу, но что-то партнеры не поддержали.
7'
Климчук может подниматься на ноги после борьбы с защитниками на правом фланге чужой штрафной. Синегуб не фолил.
5'
Ковалев перехватил попытку Белого загрузить мяч к чужой штрафной.
4'
Рух на первых минутах играет очень высоко.
3'
Опасный момент
Справился Шуст с выстрелом Синицы со входа в левую половину штрафной в ближний угол!
1'
С неточного перевода к чужой штрафной начал Рух.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бандура, Марушка, Коробенко, Ардазишвили, Эрнест, Мысык, Брикнер, Кухаревич, Беленький, Заставный.
Рух: Мысак — Копина, Дуць, Белый, Сакив — Калюжный, Мартынюк – Климчук, Русин, Синица — Кондраков.
Запасные: Льопка, Сеница, Загальский, Козак, Коваленко, Фатеев, Коробка, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Игнатьев, Квасный.
Ингулец: Шуст — Балан, Семенко, Ковалев, Синегуб — Запорожец, Кучеренко, Лупашко, Бартулович — Мишуренко, Мкомола.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию ответного поединка двадцать девятого тура Первой лиги Украины. На поле стадиона "Ингулец" (Петрово, Украина) сыграют Ингулец из с. Петрово и львовский Рух.
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Комментарии(1)
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Esfero (Львів)
07.08.2020 в 17:27
дайте хтось acestream на футбол 1
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Анонс матча Ингулец - Рух 07.08.2020, Первая лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2019/2020, матч пройдет на стадионе Ингулец.

Дата проведения матча: 07.08.2020
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Рух и Ингулец в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Рух можно посмотреть 07.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Кремень - 03.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Минай - 03.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Рух.

Следите за результатами матча Ингулец - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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