Ингулец - Рух онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2019/2020, матч пройдет на стадионе Ингулец.
Дата проведения матча: 07.08.2020
Время начала матча: 17:30
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой Рух (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Рух и Ингулец в предыдущем футбольном матче 20.10.2019 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против Кремень - 03.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Ингулец.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Минай - 03.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Рух.
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