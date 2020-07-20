Оболонь-Бровар - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Оболонь-Бровар (Киев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2019/2020, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.
Дата проведения матча: 20.07.2020
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Оболонь-Бровар (Киев) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Оболонь-Бровар, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Оболонь-Бровар в предыдущем футбольном матче 21.09.2019 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Оболонь-Бровар (Киев)
Год основания Оболонь-Бровар (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Предыдущий поединок команды Оболонь-Бровар был сыгран против Черноморец - 15.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Оболонь-Бровар.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Черкащина - 15.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Рух.
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