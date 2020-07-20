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Оболонь-Бровар - Рух онлайн трансляция матча

Первая лига - 20 июля 2020, 19:00 - Оболонь-Арена
Рейтинг матча:
Оболонь-Бровар
Киев
0 - 0
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перерыв
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь-Бровар
40%
Ничья
20%
Рух
40%
Прогноз на матч
Личные встречи
Оболонь-Бровар
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2019/2020
21.09.2019 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершен Оболонь-Бровар
Первая лига 2018
11.11.2018 - 14:00 Рух 0 - 3 Завершен Оболонь-Бровар
Первая лига 2018/2019
29.07.2018 - 19:00 Оболонь-Бровар 0 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2017/2018
23.04.2018 - 18:00 Оболонь-Бровар 0 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Оболонь-Бровар
Последние матчи - Рух
Первая лига 2021
15.07.2020 - 19:00 Рух 4 - 0 Завершен Черкащина В
Первая лига 2021
11.07.2020 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен Рух Н
Первая лига 2021
07.07.2020 - 17:00 Рух 2 - 3 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2021
29.06.2020 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Рух Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух П
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Оболонь-Бровар
40%
Ничья
20%
Рух
40%
Трансляция
Свисток
Перерыв
44'
Опасный момент
А тут через центр прошла острая комбинация, Клищук пробивал с носка - мимо цели
43'
Опасный момент
Ернест выиграл борьбу у защитника и сразу пробил с разворота, рядом со штангой пролетел мяч
40'
Затяжная атака львовян завершилась предсказуемым навесом, выносом от защитника и фолом Белого
37'
Хороший темп встречи, высокие скорости, много атак и ударов, совсем небольшое игровое преимущество у Руха
35'
Киевляне вырвались из-под прессинга соперника и Мате завершал атаку ударом - снова не хватило точности
32'
Опасный момент
Белый замыкал дальнюю штангу и попал в каркас ворот, опаснейший момент создали львовяне
30'
Уголовой
Не лучшим образом Рух разыграл штрафной, а затем еще и корнер не удалось завершить ударом
29'
Опасный момент
Ернест заработал опасный штрафной, более того, упал в штрафной площади игрок, арбитр не решилась назначить пенальти
27'
И вот уже Мысык на выходе забирает мяч после навеса в его штрафную - все же, примерно равная идет игра
25'
Федоривский забирает мяч после прострела в штрафную Оболони
22'
Опасный момент
Кондраков вышел на ударную позицию и пробил в руки голкиперу хозяев, а затем контрвыпад пивоваров и Мединский пробил выше ворот
19'
Рух перехватил инициативу, еще и Оболонь ошибается, предоставляя сопернику много свободных зон
18'
Опасный момент
Ернест Антви опасно пробивал издали, чуть выше перекладины пролетел мяч
16'
Уголовой
Неудачно корнер разыграли киевляне, едва "Рух" не провел контратаку
15'
Опасный момент
Заставний в последний момент выбил мяч, зразу два игрока "Оболони" набегали на этот пас в штрафной
12'
Примерно равная игра, команды дорожат мячом и не так много атакуют
10'
Монзуль взяла паузу, что-то ей не нравится в мяче, судья просит замену снаряда
8'
Теперь гости хотели через навесы доставить мяч в штрафную, оба раза киевляне вынесли круглого
5'
Валеев пробил на силу, получилось в руки голкиперу, и сразу ответ и контратака "Руха, правда, удар совсем не получился у львовян
3'
Навес в штрафную гостей, удар нанести не удалось, но "пивовары" активнее начинают игру
Свисток
Матч начался
Оболонь-Бровар: 1. Федоривский, 4. Майданевич, 21. Билый В., 33. Безуглый, 96. Мате Ю., 8. Савченко Ал., 10. Слободян О., 22. Бровченко, 32. Валеев, 13. Мединский, 14. Батальский
Запасные: 72. Литвиненко, 97. Тюрин, 16. Коваленко К., 7. Островский, 9. Ковбаса, 11. Ульянченко, 15. Гуськов, 30. Гути Тенорио, 44. Касимов
Рух: 21. Мысак, 4. Дуць, 25. Белый, 90. Заставный, 7. Климчук, 17. Мысык, 18. Мартынюк, 19. Кондраков, 30. Копина, 99. Русин Р., 20. Антви
Запасные: 29. Ильющенков, 3. Марушка, 44. Сакив, 22. Синица, 26. Ардазишвили, 28. Коробенко, 77. Калюжный И., 11. Беленький, 97. Кухаревич
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Оболонь-Бровар - Рух.
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Анонс матча Оболонь-Бровар - Рух 20.07.2020, Первая лига

Поединок между командой Оболонь-Бровар (Киев) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2019/2020, матч начнется на стадионе Оболонь-Арена.

Дата проведения матча: 20.07.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Оболонь-Бровар (Киев) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Оболонь-Бровар, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Рух и Оболонь-Бровар в предыдущем футбольном матче 21.09.2019 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Оболонь-Бровар - Рух можно посмотреть 20.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Оболонь-Бровар - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Оболонь-Бровар (Киев)
Год основания Оболонь-Бровар (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий поединок команды Оболонь-Бровар был сыгран против Черноморец - 15.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Оболонь-Бровар.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Черкащина - 15.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Рух.

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