СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Львов 11.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Егише Меликян



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 03.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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