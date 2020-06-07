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СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 11 июля 2020, 19:30
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 2
Обновить
42'
ФК Львов
Львов
Ход матча
24' Владислав Супряга 36' Сабино 39' Максим Лопыренок
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
56%
Ничья
22%
ФК Львов
22%
Личные встречи
СК Днепр-1
3
Побед
4
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
26.08.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 3 Завершен ФК Львов
Кубок Украины 2017/2018
29.11.2017 - 19:00 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.07.2020 - 19:00 ФК Львов 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Карпаты 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
56%
Ничья
22%
ФК Львов
22%
Главные события
Максим Лопыренок
39'
36'
Сабино
ГООЛ! Владислав Супряга
24'
Составы команд
0
Владислав Супряга
0
Сабино
Стартовый состав
  • 0
    Владислав Супряга
    Нападающий
    24
  • 0
    Максим Лопыренок
    Защитник
  • 0
    Сабино
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
39'
Желтая карточка
Максим Лопыренок (СК Днепр-1) срывал скоростную комбинацию соперника
38'
Цуриков нарушает правила в атаке, очередной фол и пауза
36'
Желтая карточка
Сабино (ФК Львов) наказан за грубую игру против Ди Франко
33'
Опасный момент
Ууух, Сарнавский тянет невероятный удар Коркишко, великолепный сейв, да и удар хорош
32'
Рваний сейчас темп встречи, много пауз и споров с арбитром
30'
Шине оказывают медпомощь
29'
Уголовой
Разыграли стандарт гости, затем Татарков неудачно навесил в штрафную Клищука
27'
Офсайд
Сабино во вне игры
25'
Гоооол!!!
Ди Франко протолкнул мяч на Владислава Супрягу, который продавил защитника и смог пробить в падении. Голкипер не ожидал. СК Днепр-1 возрождает интригу.
24'
Логинов пробивал головой после навеса Кравченко - выше ворот улетел мяч
23'
Яковели пробил в руки голкиперу
22'
Пас Цурикова на Хобленко не прошел, совершенно беззубо пока смотрятся в атаках днепряне
19'
Гоооол!!!
Ренан забивает второй гол, из штрафной дали ему пробить защитники, а хороший голевой пас ему отдал Татарков - 0:2.
17'
Чуть упал темп встречи, Львов старается встречать днепрян в районе центрального круга
15'
Днепр-1 смотрится неубедительно при скоростных комбинациях, быстро теряя мяч, а позиционные атаки не дает проводить соперник
13'
Бопесу обыграл Чичикова и навешивал в штрафную, в полете мяч вышел за пределы поля
10'
Удар Яковели забирает Клищук, получается, что больше мяч контролируют днепряне, но намного острее атакуют львовяне
9'
Уголовой
Теперь корнер разыграли львовяне, удар Сабино успели заблокировать защитники
8'
Днепр-1 продолжает контролировать мяч, но далеко от ворот
6'
Гоооол!!!
Вот так да! Первая же атака гостей стала результативной, прошел пас на Ренана, провалилась оборона и форвард вышел один на один с голкипером. Ренан без проблем реализовал этот шанс - 0:1.
5'
Хозяева смелее идут вперед и атакуют, Львов пока лишь обороняется
3'
Уголовой
Днепряне разыграли корнер и Логинов пробивал по воротам - неточно
2'
Хобленко на скорости врывался в штрафную, его успели перехватить
Свисток
Матч начался
Львов: 23. Сарнавский, 22. Братков, 33. Борзенко, 35. Кравчук Ю., 95. Бопесу, 93. Богунов, 96. Сабино, 7. Шина, 9. Татарков, 14. Яковелли, 19. Ренан
Запасные: 94. Пеньков Г., 5. Приймак, 30. Жонатан Лима, 17. Ходаковский, 20. Клименчук, 21. Гончар, 25. Недоля, 90. Люлька, 77. Филипе
Днепр-1: 31. Клищук, 3. Адамюк, 15. Логинов, 71. Лопыренок, 19. Цуриков, 20. Ди Франко, 69. Вакулко, 4. Кравченко С., 7. Коркишко, 9. Хобленко, 89. Супряга
Запасные: 33. Юрчук, 39. Сваток, 8. Полевой, 10. Булеца, 18. Снижко, 25. Когут И., 29. Назаренко Ал-р, 44. Батагов, 77. Чичиков
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ СК Днепр-1 - ФК Львов.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Львов 11.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Львов можно посмотреть 11.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 03.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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