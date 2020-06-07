СК Днепр-1 - ФК Львов онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 11.07.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 07.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Олимпик - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Егише Меликян
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 03.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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