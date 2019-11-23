Ювентус - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - "Аталанта" 11.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020

Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Милан - 07.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 08.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

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