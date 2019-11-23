  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ювентус - "Аталанта" Смотреть онлайн
В тренде

Ювентус - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 11 июля 2020, 22:45
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
До начала
00 : 00 : 00
"Аталанта"
Бергамо
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
21%
Ничья
43%
"Аталанта"
36%
Личные встречи
Ювентус
15
Побед
21
Игр
1
Побед
"Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 17:45 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 16:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018/2019
19.05.2019 - 21:15 Ювентус 1 - 1 Завершен "Аталанта"
Кубок Италии 2018
30.01.2019 - 19:00 Ювентус 0 - 3 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 18:15 Ювентус 4 - 1 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 22:30 Дженоа 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021
26.06.2020 - 22:45 Ювентус 4 - 0 Завершен Лечче В
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 22:45 Болонья 0 - 2 Завершен Ювентус В
Показать больше
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
08.07.2020 - 22:45 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2021
05.07.2020 - 20:30 Кальяри 0 - 1 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
02.07.2020 - 20:30 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 20:30 Удинезе 2 - 3 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2021
24.06.2020 - 22:45 "Аталанта" 3 - 2 Завершен Лацио В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
21%
Ничья
43%
"Аталанта"
36%
Составы команд
1
Войцех Щенсны
Стартовый состав
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Рабио, Бентанкур, Матюиди — Бернардески, Дибала, Роналду. Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Ругани, Кьеллини, Уэсли, Пьянич, Рэмси, Дуглас Коста, Мураторе, Игуаин Оливьери.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата. Запасные: Спортьелло, Росси, Кастань, Кальдара, Шутало, Чиборра, Белланова, Пашалич, Малиновский, Тамезе, Муриэль, Колли.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Серии А: "Ювентус" - "Аталанта". Начало поединка - 22:45.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:15 - Сегодня Вальядолид Вальядолид 0 Барселона Барселона 1 Завершен 19:45 - Сегодня Бачка Топола Бачка Топола 0 Бачка Бачка 0 Завершен 19:30 - Сегодня Варта Серадз Варта Серадз 0 Zelow (Пол)(Stat) Zelow (Пол)(Stat) 0 Завершен 19:30 - Сегодня Черноморец Черноморец 2 Рух Рух 2 Завершен 19:30 - Сегодня "Шеффилд Юнайтед" 3 Челси Челси 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Ювентус - "Аталанта" 11.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Ювентус (Турин) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Ювентус, тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Ювентус в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - "Аталанта" можно посмотреть 11.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший матч команды Ювентус был сыгран против Милан - 07.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Сампдория - 08.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Ювентус - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.