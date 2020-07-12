  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Александрия - Динамо Смотреть онлайн
В тренде

ФК Александрия - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 июля 2020, 19:30
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
15'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
17%
Динамо
57%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
21
Игр
15
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос В
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо В
Показать больше
Новости команд
Александрия - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы 12.07.2020 в 00:51 Александрия - Динамо: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы Александр Рыженко ждёт как минимум одного гола от хозяев
Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо? 11.07.2020 в 21:03 Юрий Панькив: Как можно не давать бой Динамо? Голкипер "Александрии" рассказал о настрое на предстоящий матч
Гримм: Верю, что разрыв между лидерами УПЛ в 14 очков - временное явление 20.12.2019 в 21:14 Гримм: Верю, что разрыв между лидерами УПЛ в 14 очков - временное явление Итоги года от президента УПЛ
Алексей Михайличенко: Все началось с удаления у Динамо. Но даже играя вдесятером, мы играли на победу 06.10.2019 в 20:15 Алексей Михайличенко: Все началось с удаления у Динамо. Но даже играя вдесятером, мы играли на победу Наставник киевлян поделился мыслями после победы над "Колосом"
Кто победит?
69 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
17%
Динамо
57%
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 90
    Дубра К.
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 34
    Александр Сирота
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
Запасные игроки
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
8'
Желтая карточка
Бабогло получил желтую карточку за фол против Русина.
7'
Прострел Де Пены не дошел до адресата. Панькив перехватил передачу соперника.
6'
"Александрия" контролирует мяч и пытается комбинировать. Моментов не наблюдается.
3'
Караваев сыграл рукой. Штрафной для "Александрии".
1'
Желтая карточка
Андриевский получил желтую за грубую игру.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виталий Романов.
"Александрия", стартовый состав: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецков - Лучкевич, Банада, Гордиенко, Третьяков - Ситало, Безбородько. Запасные: Билык, Ковалец, Довгий, Бухал, Грицук, Шендрик, Шастал, Задерака, Устименко.
"Динамо", стартовый состав: Бойко - Кендзера, Шабанов, Сирота, Караваев - Сидорчук, Андриевский - Цитаишвили, Шапаренко, Де Пена - Русин. Запасные: Бущан, Попов, Вербич, Шепелев, Цыганков, Бурда, Буяльский, Каргбо, Дуэлунд.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура УПЛ: "Александрия" - "Динамо". Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Димитър из Софии (София)
12.07.2020 в 19:10
1-3
Ответить
0
0


Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня Леванте Леванте 1 Атлетик Атлетик 2 Завершен 17:00 - Сегодня ФК Мариуполь ФК Мариуполь 1 Олимпик Олимпик 4 Завершен 16:15 - Сегодня Астон Вилла Астон Вилла 2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0 Завершен 15:30 - Сегодня Эспаньол Эспаньол 0 Эйбар Эйбар 2 Завершен 14:00 - Сегодня Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 Эвертон Эвертон 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Александрия - Динамо 12.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 07.06.2020 закончилось с таким счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Динамо можно посмотреть 12.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 08.07.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.