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Десна - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 июля 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
0 - 0
Обновить
15'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Десна
32%
Ничья
23%
Шахтер
45%
Личные встречи
Десна
0
Побед
6
Игр
6
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2018
19.10.2018 - 19:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
47 Пользователей сделало свой выбор
Десна
32%
Ничья
23%
Шахтер
45%
Трансляция
14'
Шахтер слишком долго готовит свои атаки
12'
Филиппов постоянно на виду, два удара уже наносил форвард и защитникам с ним приходится очень непросто
11'
Тотовицкий на скорости ворвался в штрафную, затем сделал прострел, который на опыте перехватил Пятов
9'
Офсайд
Кузык оказался во вне игры
7'
Патрик берет игру на себя, сначала красиво финтом обыграл двух защитников, но неточно отдал пас, а затем мчался к воротам и далеко отпустил мяч
6'
Еще одна атака хозяев завершилась ударом Филиппова - намного выше ворот улетел мяч
4'
У Шахтера мяч держится лучше, но не идут вперед горняки, словно что-то выжидают
2'
Уголовой
Разыграли корнер черниговцы, недалеко выбили мяч дончане и Кузык пробивал с 22-х метров, попал в кого-то из защитников
Свисток
Матч начался
Шахтер: 30. Пятов, 49. Витао, 98. Додо, 50. Болбат, 4. Кривцов, 6. Степаненко, 27. Майкон, 21. Алан Патрик, 14. Тете, 19. Соломон, 99. Фернандо
Запасные: 81. Трубин, 8. Маркос Антонио, 75. Бондаренко А-м, 76. Пихаленок, 91. Мудрик, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 28. Сиприано, 45. Сикан
Десна: 44. Паст, 17. Гитченко, 32. Имереков, 45. Фаворов Д., 7. Огиря, 8. Домбровский, 20. Тотовицкий, 43. Западня, 4. Тамм, 10. Филиппов, 77. Кузык
Запасные: 72. Литовка, 5. Ермаков, 9. Арвеладзе Л., 12. Картушов, 16. Белич, 22. Мостовой, 27. Старенький, 13. Хлебас, 28. Будковский
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Десна - Шахтер.
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Анонс матча Десна - Шахтер 12.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Десна (Чернигов) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Десна в предыдущем футбольном матче 06.06.2020 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Шахтер можно посмотреть 12.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий матч команды Десна был сыгран против Колос - 05.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Динамо - 04.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

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