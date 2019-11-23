Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.
Дата проведения матча: 12.07.2020
Время начала матча: 22:45
История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Дженоа - 08.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Наполи.
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Ювентус - 07.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Милан.
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