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Наполи - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 12 июля 2020, 22:45
Рейтинг матча:
Наполи
Неаполь
0 - 1
Обновить
31'
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
Милан
33%
Личные встречи
Наполи
9
Побед
20
Игр
2
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
23.11.2019 - 18:45 Милан 1 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
29.09.2019 - 13:15 Наполи 2 - 1 Завершен Милан
Кубок Италии 2018
30.01.2019 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Наполи
Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2021
08.07.2020 - 20:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2021
05.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 1 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2019/2020
02.07.2020 - 20:30 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 20:30 Наполи 3 - 1 Завершен СПАЛ В
Чемпионат Италии 2021
23.06.2020 - 20:30 Верона 0 - 2 Завершен Наполи В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
01.07.2020 - 22:30 СПАЛ 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021
28.06.2020 - 18:15 Милан 0 - 0 Завершен Рома Н
Чемпионат Италии 2021
22.06.2020 - 20:30 Лечче 1 - 4 Завершен Милан В
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Наполи
25%
Ничья
42%
Милан
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 6
    Мариу Руй
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
  • 8
    Руиз Фабиян
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 18
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 39
    Лукас Пакуэта
  • 4
    Беннасер И.
  • 79
    Франк Кессье
    Полузащитник
  • 19
    Эрнандес Тео
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 12
    Андреа Конти
    Защитник
  • 21
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
Запасные игроки
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 13
    Себастьяно Луперто
    Защитник
  • 31
    Фаузи Гулам
    Защитник
  • 34
    Амин Юнес
    Полузащитник
  • 12
    Ельф Ельмас
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 5
    Аллан
    Полузащитник
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 99
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 44
    Костас Манолас
    Защитник
  • 1
    Мерет Алекс
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
29'
Ди Лоренцо прострелил с правого фланга! Руй пробил с рикошетом! Доннарума забирает мяч в руки.
26'
Перерыв на водопой.
23'
Опасный момент
Дальний удар Зелински! Мимо створа!
20'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Ребич развернулся и отдал на Эрнндеса. Тео пробил мимо Оспины! 0:1!
17'
Офсайд
Инсинье пробил с линии штрафной! Штанга! Еще и километровый офсайд у Мертенса.
15'
Инфо
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Милана".
14'
Опасный момент
Мертенс нанес удар! Доннарумма спас ворота гостей!
12'
Чалханоглу сфолил против Зелински. Штрафной для "Наполи".
10'
Желтая карточка
Ди Лоренцо получил желтую за фол против Эрнандеса.
8'
Моментов нет. Пока без ударов в створ.
6'
Дальний удар от Инсинье! Романьоли принял на себя этот выстрел
5'
Мертенс отдал на Кальехона! Доннарумма перехватил эту передачу.
3'
"Наполи" владеет мячом и пытается создать моменты у ворот Доннаруммы. "Милан" активно прессингует соперинка.
1'
Свисток
Матч начался!
"Наполи", стартовый состав: Оспина - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи - Руис, Лоботка, Зелински - Кальехон, Мертенс, Инсинье. Запасные: Мерет, Луперто, Гулам, Манолас, Хюсай, Аллан, Демме, Эльмас, Юнес, Лосано, Милик, Политано.
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер - Пакета, Чалханоглу, Ребич - Ибрагимович. Запасные: Бегович, Сончин, Мальдини, Калабрия, Брешианини, Салемакерс, Леау, Крунич, Габбья, Бонавентура, Билья, Лаксальт.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура: "Наполи" - "Милан". Начало поединка - 22:45.
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Анонс матча Наполи - Милан 12.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 12.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Наполи (Неаполь) и командой Милан (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Милан и Наполи в предыдущем футбольном матче 23.11.2019 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Наполи - Милан можно посмотреть 12.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Прошедший матч команды Наполи был сыгран против Дженоа - 08.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Ювентус - 07.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Наполи - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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