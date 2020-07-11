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Черноморец - Рух онлайн трансляция матча

Первая лига - 11 июля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
1 - 1
Обновить
42'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
63%
Ничья
22%
Рух
15%
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Рух
Первая лига 2019/2020
08.09.2019 - 17:30 Рух 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2021
05.07.2020 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен МФК Николаев Н
Первая лига 2021
30.06.2020 - 18:00 МФК Прикарпатье 0 - 1 Завершен Черноморец В
Первая лига 2021
25.06.2020 - 19:00 Черноморец 5 - 2 Завершен Волынь В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
06.03.2020 - 11:45 Черноморец 1 - 3 Завершен Лада СОК (Рос)(Stat) П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
23.02.2020 - 10:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Сокол Н
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Последние матчи - Рух
Первая лига 2021
07.07.2020 - 17:00 Рух 2 - 3 Завершен Агробизнес П
Первая лига 2021
29.06.2020 - 16:00 МФК Николаев 1 - 1 Завершен Рух Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.02.2020 - 16:00 Колдинг 0 - 2 Завершен Рух В
Показать больше
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
63%
Ничья
22%
Рух
15%
Трансляция
40'
Опасный момент
Паламарчук забрал мяч в руки после удара Брикнера с правого фланга штрафной.
39'
Неточный перевод с правого фланга запустил в атаку Микицей.
36'
Офсайд
В офсайд попал Слинкин после заброса в глубину левого фланга атаки.
34'
Велев обрезал команду на чужой половине, но Брикнеру не удался первый пас вперед.
32'
Авагимян проиграл верховую борьбу на левом фланге чужой штрафной после заброса.
29'
Опасный момент
С приличной дистанции выстрелил Дуць на правом фланге, а мяч прошел чуть в сторону от правого верхнего угла!
27'
Желтая карточка
Клименко получил желтую за грубый подкат против Заставного на чужой половине.
26'
Опасный момент
Ошибка от Руха в центре поля отправила Авагимяна в контратаку, но в левой половине штрафной его удар был блокирован успевшим вернуться соперником!
23'
Раскатывает широкую атаку вблизи к центру поля Черноморец.
20'
В руку мяч отскочил от газона Велеву после заброса из центра поля в чужую штрафную.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Эрнест не смог с первой попытки реализовать выход один на один, после чего Паламарчук потащил еще и добивание Мысыка, но потом отскок пришелся вновь в ноги Эрнесту на левый фланг штрафной!
15'
Прострел с левого фланга от Хамелюка заблокировал Заставный.
14'
Русин подыграл себе рукой при обработке верхового заброса в чужую штрафную.
12'
Опасный момент
Авагимян упал на газон в чужой штрафной в борьбе с Дуцем, после чего слету неточно пробил Кмиленко выше ворот, поэтому эпизода заиграли.
11'
Черноморец продолжает держать у себя после гола.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Клименко прорвался по левому флангу, после чего подал на ближний угол вратарской, откуда Брагару в падении удалось красиво пробить в падении головой!
7'
Забрал мяч в руки Мысак после подачи штрафного с правого фланга.
5'
В центре поля фол со стороны гостей.
3'
Опасный момент
Эрнест замыкал подачу с левого фланга ударом головой! Ошибся Паламарчук, но форвард просто не попал!
2'
Заброс в направлении Эрнеста оказался слишком сильным.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бандура, Марушка, Беленький, Ардазишвили, Кухаревич, Калугин, Коробенко, Синица, Калюжный.
Рух: Мысак — Заставный, Дуць, Белый, Брикнер — Копина — Мысык, Мартынюк,Русин, Климчук — Эрнест.
Запасные: Мирный, Долгов, Янаков, Яловенко, Титаевский, Граматик, Штогрин, Стрижак, Остапенко.
Черноморец: Паламарчук — Зубейко, Велев, Микицей, Слинкин — Лиховидько — Брагару, Клименко, Хамелюк, Авагимян — Сикорский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать третьего тура Украинской Первой лиги. На поле стадиона "Черноморец" (Одесса, Украина) сыграют одесский Черноморец и львовский Рух.
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Комментарии(2)
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vlotko (Броди)
11.07.2020 в 20:10
Дійсно, дл чого було Руху міняти тренера? Не вірю, що попередній пішов за станом здоров'я. Там якась хімія.
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Свободу не спинити (Львівська обл)
11.07.2020 в 19:19
Тренерів поміняйте.
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Анонс матча Черноморец - Рух 11.07.2020, Первая лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021.

Дата проведения матча: 11.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Рух, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Рух и Черноморец в предыдущем футбольном матче 08.09.2019 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Рух можно посмотреть 11.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против МФК Николаев - 05.07.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Юрий Бакалов

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Агробизнес - 07.07.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Агробизнес.

Следите за результатами матча Черноморец - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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