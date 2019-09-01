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Реал - Вильярреал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 16 июля 2020, 22:00 - Альфредо ди Стефано
Главный судья: Алехандро Эрнандез (Испания)
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Вильярреал
Вильярреаль
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
33%
Вильярреал
22%
П1: 1.53 Х: 4.92 П2: 6.3 ТБ 3: 1.025 ТМ 3: 12
Интересные факты
  • Real Madrid have won their last 8 matches (LaLiga).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in their last 5 matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in Real Madrid's last 5 games (LaLiga).
  • Villarreal have won their last 4 away matches (LaLiga).
  • Real Madrid are undefeated in 17 of their last 19 matches against Villarreal in all competitions.
  • Real Madrid have seen over 2.5 goals in their last 4 matches against Villarreal in all competitions.
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in 6 of their last 7 home matches (LaLiga).
  • Real Madrid have scored at least 2 goals in their last 4 matches against Villarreal in all competitions.
  • Villarreal have scored at least 2 goals in their last 4 matches against Real Madrid in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in Villarreal's last 3 games (LaLiga).
  • Real Madrid have won their last 9 matches (LaLiga).
  • Real Madrid have kept a clean sheet in their last 4 home matches (LaLiga).
  • There have been under 2.5 goals scored in Real Madrid's last 3 home games (LaLiga).
Личные встречи
Реал
5
Побед
14
Игр
2
Побед
Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.09.2019 - 21:45 Вильярреал 2 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
05.05.2019 - 17:00 Реал 3 - 2 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2018
03.01.2019 - 22:30 Вильярреал 2 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2017/2018
19.05.2018 - 21:45 Вильярреал 2 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 22:45 Гранада 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
10.07.2020 - 22:45 Реал 2 - 0 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 15:00 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.07.2020 - 22:45 Реал 1 - 0 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Эспаньол 0 - 1 Завершен Реал В
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
13.07.2020 - 20:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 21:15 Хетафе 1 - 3 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
01.07.2020 - 22:45 Бетис 0 - 2 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2019/2020
28.06.2020 - 17:45 Вильярреал 2 - 0 Завершен "Валенсия" В
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Новости команд
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Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал
44%
Ничья
33%
Вильярреал
22%
П1: 1.53 Х: 4.92 П2: 6.3 ТБ 3: 1.025 ТМ 3: 12
Составы команд
0
Тибо Куртуа
0
Даниэль Карвахаль
0
Рафаэль Варан
0
Серхио Рамос
0
Менди Ф.
0
Тони Кроос
0
Карлос Каземиро
0
Федерико Вальверде
0
Лука Модрич
0
Родриго
0
Карим Бензема
0
Асенхо Серхио
0
Марио Гаспар
0
Рауль Альбиоль
0
Торрес Pau Francisco
0
Альберто Морено
0
Сэмюэль Чуквуезе
0
Висенте Иборра
0
Замбо Андре-Франк
0
Санти Касорла
0
Пако Алькасер
0
Херард Морено
Стартовый состав
  • 0
    Родриго
    Полузащитник
  • 0
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 0
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 0
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 0
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 0
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 0
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 0
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 0
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 0
    Менди Ф.
  • 0
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 0
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 0
    Херард Морено
    Нападающий
  • 0
    Сэмюэль Чуквуезе
  • 0
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 0
    Замбо Андре-Франк
  • 0
    Санти Касорла
    Полузащитник
  • 0
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 0
    Рауль Альбиоль
    Защитник
  • 0
    Торрес Pau Francisco
  • 0
    Альберто Морено
    Защитник
  • 0
    Асенхо Серхио
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Реал: 13. Куртуа, 2. Карвахаль, 5. Варан, 4. Рамос С., 23. Менди Ф., 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 7. Азар Э., 9. Бензема, 27. Родриго
Запасные: 1. Ареола, 3. Милитао, 6. Начо, 17. Васкес Лу., 20. Асенсио, 21. Диас Бр., 15. Вальверде Ф., 11. Бэйл, 18. Йович Л., 22. Иско, 24. Мариано Диас, 25. Винисиус
Вильярреал: 1. Асенхо, 2. Марио Гаспар, 4. Пау Торрес, 12. Кинтилья Ха., 22. Шакла, 19. Замбо-Ангисса, 20. Пенья Р., 23. Гомес Мой, 15. Морланес, 11. Чуквуэзе, 7. Морено
Запасные: 13. Фернандес Ан., 18. Морено А., 3. Альбиоль, 8. Касорла, 14. Тригерос, 21. Бруно, 27. Рациу, 10. Иборра, 24. Онтиверос, 34. Ниньо
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Ла Лиги Реал - Вильярреал.
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Анонс матча Реал - Вильярреал 16.07.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Альфредо ди Стефано.

Дата проведения матча: 16.07.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Вильярреал и Реал в предыдущем футбольном матче 01.09.2019 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Вильярреал можно посмотреть 16.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Гранада - 13.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Реал Сосьедад - 13.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Следите за результатами матча Реал - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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