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ФК Минай - Волынь онлайн трансляция матча

Первая лига - 13 августа 2020, 17:30
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
До начала
00 : 00 : 00
Волынь
Луцк
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
13%
Ничья
20%
Волынь
67%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Волынь
Первая лига 2021
26.10.2019 - 19:00 Волынь 1 - 0 Завершен ФК Минай
Кубок Украины 2019/2020
25.09.2019 - 16:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Волынь
Последние матчи - ФК Минай
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Авангард 0 - 2 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 19:00 Рух 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Первая лига 2021
29.07.2020 - 18:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2021
23.07.2020 - 17:00 Черкащина 2 - 6 Завершен ФК Минай В
Первая лига 2021
19.07.2020 - 18:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен ГФК Металлург В
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Последние матчи - Волынь
Первая лига 2019/2020
07.08.2020 - 17:30 Волынь 3 - 0 Завершен Горняк-Спорт В
Первая лига 2019/2020
03.08.2020 - 17:00 Черкащина 0 - 2 Завершен Волынь В
Первая лига 2021
29.07.2020 - 19:00 Волынь 5 - 0 Завершен ГФК Металлург В
Первая лига 2021
24.07.2020 - 18:00 Агробизнес 3 - 0 Завершен Волынь П
Первая лига 2021
19.07.2020 - 19:00 Волынь 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
13%
Ничья
20%
Волынь
67%
Трансляция
Запасные: Недилько, Конкольняк, Волошинович, Кизилатеш, Норенко, Кобзарь.
Волынь: Литовченко — Михалик, Приндета, Цюпа — Кожанов, Чачуа, Рябов, Климец, Мартынюк — Кулиш, Сад.
Запасные: Черепко, Карноза, Шпак, Микуляк, Глагола, Вагин, Кополовец, Никитюк, Корнутяк, Сидоренко, Машталир.
Минай: Попович — Жичиков, Маткобожик, Допилка, Стасюк — Ткачук, Голодюк — Кныш, Нуриев, Пиняшко — Ахмедадзе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 30-го тура украинской Первой лиги. На поле стадиона "Минай-Арена" (с. Минай, Украина) сыграют закарпатский Минай и луцкая Волынь.
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Анонс матча ФК Минай - Волынь 13.08.2020, Первая лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2019/2020.

Дата проведения матча: 13.08.2020
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Волынь (Луцк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Волынь, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Волынь и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Волынь можно посмотреть 13.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Авангард - 07.08.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Андрей Тлумак

Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Горняк-Спорт - 07.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Волынь.

Следите за результатами матча ФК Минай - Волынь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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