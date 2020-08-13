ФК Минай - Волынь онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Волынь 13.08.2020, Первая лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2019/2020.

Дата проведения матча: 13.08.2020

Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Волынь (Луцк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Волынь, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Волынь и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 26.10.2019 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против Авангард - 07.08.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Минай.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)

Год основания Волынь (Луцк): 1960

Страна: Украина

Тренер: Андрей Тлумак



Прошедший матч команды Волынь был сыгран против Горняк-Спорт - 07.08.2020, в рамках турнира Первая лига 2019/2020 и закончился победой команды Волынь.

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