ФК Минай - Волынь онлайн трансляция матча

13.08.2020 в 07:00 Минай - Волынь. The winner takes it all - прогноз на центральный матч 30-го тура Первой лиги В решающем для обеих команд поединке "Минай" примет луцкую "Волынь". Начало поединка в четверг 13 августа в 17:30.