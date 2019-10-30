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Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 июля 2020, 22:15
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Обновить
17'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
Личные встречи
Арсенал
5
Побед
18
Игр
6
Побед
Ливерпуль
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 21:30 Ливерпуль 5 - 5 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
24.08.2019 - 19:30 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
29.12.2018 - 19:30 Ливерпуль 5 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
03.11.2018 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 22:15 Арсенал 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 19:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 20:00 Арсенал 4 - 0 Завершен Норвич Сити В
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 15:00 "Шеффилд Юнайтед" 1 - 2 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен "Бернли" Н
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021
24.06.2020 - 22:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
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Новости команд
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
29%
Ничья
29%
Ливерпуль
43%
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Тирни
  • 23
    Давид Луис
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 77
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 11
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 24
    Рейсс Нелсон
    Нападающий
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 19
    Пепе Николас
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
15'
Офсайд
Салах в положении вне игры.
13'
Опасный момент
Опасно! Фирмино запрессинговал Мартинеса! Кипер "Арсенала" вынес мяч прямо на Роберто. От ноги Фирмино мяч попал в штангу! Было близко!
12'
Холдинг зацепил Мане. Штрафной для гостей.
10'
Команды играют в спокойном темпе. Мяч находится в центральной зоне.
9'
Защитники гостей катают мяч и выбирают направление атаки. "Арсенал" ждет ошибки соперника.
7'
Сака не смог принять передачу от Тирни. Гомес перехватил пас соперника.
5'
"Арсенал" держит мяч на своей половине. Моментов не наблюдается.
4'
Робертсон отдал передачу в центр с левого фланга. Мяч попал в соперника.
2'
Давид Луис навесил на Пепе. Мяч ушел за боковую.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Пол Тирни.
"Арсенал", стартовый состав: Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни - Седрик, Торрейра, Джака, Нельсон - Пепе, Ляказетт, Сака. Запасные: Мэйси, Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Обамеянг.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Ловрен, Уильямс, Кейта, Джонс, Эллиотт, Минамино, Шакири, Ориги.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текствоую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: "Арсенал" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:15.
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Анонс матча Арсенал - Ливерпуль 15.07.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 15.07.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ливерпуль и Арсенал в предыдущем футбольном матче 30.10.2019 закончилось с такими результатами: 5:5 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Ливерпуль можно посмотреть 15.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против "Тоттенхэм" - 12.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды Ливерпуль был сыгран против "Бернли" - 11.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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