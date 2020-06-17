Арсенал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Манчестер Сити 18.07.2020, Кубок Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 18.07.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 17.06.2020 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Ливерпуль - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)

Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды Манчестер Сити был сыгран против Борнмут - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

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