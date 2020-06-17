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Арсенал - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 18 июля 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
19%
Манчестер Сити
50%
Личные встречи
Арсенал
5
Побед
21
Игр
11
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
03.02.2019 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018/2019
12.08.2018 - 18:00 Арсенал 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021
12.07.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 22:15 Арсенал 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 19:30 Вулверхэмптон 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 20:00 Арсенал 4 - 0 Завершен Норвич Сити В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 20:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Борнмут В
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 21:00 "Саутгемптон" 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
19%
Манчестер Сити
50%
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Тирни
  • 19
    Пепе Николас
  • 9
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 8
    Себальос Даниэль
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 20
    Шкодран Мустафи
    Защитник
  • 23
    Давид Луис
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 21
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 50
    Гарсия
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
Запасные игроки
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 11
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 5
    Сократис Папастатопулос
    Защитник
  • 31
    Зеад Колашинац
    Защитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 77
    Букайо Сака
  • 57
    Мэтью Смит
  • 33
    Мэтт Мейси
    Вратарь
  • 24
    Нельсон Р.
  • 20
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Джонатан Мосс.
"Арсенал", стартовый состав: Мартинес - Мустафи, Давид Луис, Тирни - Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз - Пепе, Ляказетт, Обамеянг. Запасные: Мэйси, Холдинг, Папастатопулос, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нельсон, Сака.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва - Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг Запасные: Карсон, Стоунс, Зинченко, Родри, Б. Силва, Фернандиньо, Канселу, Отаменди, Фоден
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии: "Арсенал" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Арсенал - Манчестер Сити 18.07.2020, Кубок Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 18.07.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Манчестер Сити, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Манчестер Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 17.06.2020 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Манчестер Сити можно посмотреть 18.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Ливерпуль - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды Манчестер Сити был сыгран против Борнмут - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Арсенал - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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