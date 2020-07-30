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"РБ Лейпциг" - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 13 августа 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж
Главный судья: Шимон Марчиняк (Польша)
Рейтинг матча:
"РБ Лейпциг"
Лейпциг
0 - 0
Обновить
27'
"Атлетико"
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
21%
Ничья
17%
"Атлетико"
62%
П1: 3.26 Х: 3.4 П2: 2.395 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - "РБ Лейпциг"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
30.07.2020 - 17:00 "РБ Лейпциг" 0 - 0 Завершен Вольфсбург Н
Чемпионат Германии 2021
27.06.2020 - 16:30 Аугсбург 1 - 2 Завершен "РБ Лейпциг" В
Чемпионат Германии 2021
20.06.2020 - 16:30 "РБ Лейпциг" 0 - 2 Завершен "Боруссия" П
Чемпионат Германии 2021
17.06.2020 - 21:30 "РБ Лейпциг" 2 - 2 Завершен Фортуна Н
Чемпионат Германии 2021
12.06.2020 - 21:30 Хоффенхайм 0 - 2 Завершен "РБ Лейпциг" В
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Последние матчи - "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 21:45 "Атлетико" 1 - 1 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 Хетафе 0 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2019/2020
11.07.2020 - 22:45 "Атлетико" 1 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2019/2020
08.07.2020 - 00:15 Сельта 1 - 1 Завершен "Атлетико" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
03.07.2020 - 22:45 "Атлетико" 3 - 0 Завершен Мальорка В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
"РБ Лейпциг"
21%
Ничья
17%
"Атлетико"
62%
П1: 3.26 Х: 3.4 П2: 2.395 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 0
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 0
    Ольмо Дани
  • 0
    Марсель Хальстенберг
  • 0
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 0
    Лукас Клостерман
    Защитник
  • 0
    Юссуф Поульсен
    Нападающий
  • 0
    Марсель Забитцер
    Полузащитник
  • 0
    Дайо Упамекано
  • 0
    Ангелино
  • 0
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 0
    Ян Облак
    Вратарь
  • 0
    Янник Карраско
  • 0
    Диего Коста
    Нападающий
  • 0
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 0
    Стефан Савич
    Защитник
  • 0
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 0
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 0
    Сауль
  • 0
    Коке
    Защитник
  • 0
    Рауль Хименес
    Нападающий
  • 0
    Киран Триппьер
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
27'
Сауль пробивал из неплохой позиции, не получилось - точности не хватило
24'
Клостерман, а потом Ольмо в штрафной могли выходить на ударную позицию, но защитники численным перевесом прервали эту хаотичную атаку Лейпцига
22'
Хороший навес Анхелиньо в штрафную Атлетико, но Поульсен нарушил правила в атаке
19'
"Быки" больше владеют мячом, а вот атаки получаются у "Атлетико", больше и опаснее их моменты
17'
Кампль пробил издали, сильно и намного выше ворот
14'
Опасный момент
Ух, как горячо в штрафной Гулачи, с большим трудом отбились подопечные Нагельманна, еще и игрок Атлетико упал в штрафной соперника, пенальти арбитр не решился назначить
13'
Опасный момент
Карраско пробил неожиданно, сходу и очень опасно, в ближнем углу мяч потянул голкипер Лейпцига
12'
Забитцер затянул с ударом, а затем сделал лишний пас и потерял мяч в штрафной мадридской команды
10'
Опасный момент
А вот еще один навес в штрафную номинальных хозяев и Савич пробил головой, Гулачи забрал мяч на самой линии
9'
Навес со штрафного прошел у матрацников, впрочем, немецкая команда быстро отбила эту атаку
7'
Атлетико перехватил мяч, но контролирует его далеко от ворот и не может подойти на ударную позицию
4'
Уголовой
Лейпциг разыграл корнер, один навес, затем второй, кто-то наносил удар из скопления игроков - выше ворот
3'
Темп игры в дебюте чуть выше среднего, больше в центре поля находится мяч
Свисток
Матч начался
РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Упомекано, Забитцер, Ю. Поульсен, Клостерманн, Нкунку, Хальстенберг, Ольмо, Лаймер, Кампль
Запас: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукмен, Шик, Мюкиле, Новоа, Борковски, Вос
Атлетико: Облак, Хименес, Коке, Сауль, Лоди, Льоренте, Савич, Эррера, Коста, Карраско, Триппьер
Запас: Адан, Ариас, Томас, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Санчес, Мойя
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов Лейпциг - Атлетико.
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Комментарии(1)
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Acsakal (Kharkov)
13.08.2020 в 08:53
Ну то й хто пройшов далі?
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Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" 13.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 13.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" можно посмотреть 13.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 30.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал Сосьедад - 19.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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