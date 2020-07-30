"РБ Лейпциг" - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Атлетико" 13.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 13.08.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Вольфсбург - 30.07.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Реал Сосьедад - 19.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

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