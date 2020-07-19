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Колос - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
35'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
117 Пользователей сделало свой выбор
Колос
17%
Ничья
13%
Динамо
70%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
5
Игр
4
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 4 Завершен Динамо
Клубные товарищеские матчи 2019
21.07.2019 - 16:15 Динамо 1 - 3 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.06.2020 - 19:30 Динамо 2 - 1 Завершен Колос П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Кубок Украины 2021
08.07.2020 - 21:30 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
117 Пользователей сделало свой выбор
Колос
17%
Ничья
13%
Динамо
70%
Трансляция
30'
Желтая карточка
Александр Черноморец за фол в центре на Цыганкове получил жёлтую.
30'
Единоборство Шабанова и Антюха в штрафной Динамо завершилось падением ковалёвца. Рефери пенальти не дал.
28'
Де Пена слева от лицевой из тяжёлого положения прострелил в руки Волынцу.
27'
Де Пена низом издали целился в левую шестёрку, но в створ не попал.
26'
Богданов был бы не Богдановым, если бы не пробил с 25 метров по воротам. Мимо.
24'
Ух ты! После подачи Черноморца слева и лёгкого рикошета мяч едва не прилетел в ноги к Антюху, выход Бущана спас ситуацию.
23'
Хорошая комбинация прошла у Киева: Буяльский = Кендзёра - де Пена скидывал на линию вратарской, но передача не получилась, Волынец забрал в руки.
22'
Задоя выигрывает силовую борьбу в штрафной Колоса во время подачи углового и выносит мяч к центральному кругу.
20'
Морозко стреляет с 24 метров очень неточно.
19'
Колос в кои-то веки дошёл до ворот Динамо, но рефери увидел фол в атаке у кого-то из игроков ковалёвской команды.
16'
Цыганков в районе 11-метровой пытался выйти на ударную позицию и даже пробил, но его выстрел заблокировали.
13'
Ух! Буяльский здорово приложился метров с 23-х, в миллиметрах от штанги прошёл мяч!
12'
Волынец вышел далеко из ворот, чтобы выбить мяч в аут после разрезного паса Буяльского на Русина.
9'
Острая подача слева - Волынец кулаками выносит мяч за пределы штрафной Колоса.
9'
Удар метров с 25 от Буяльского уходит выше правой девятки.
6'
Пока мяч между штрафными ходит, угроз кроме удара Русина нет.
3'
Цыганков нашёл Русина в зоне правого инсайда, но с разворота Назарий пробил мимо дальней стойки.
1'
Свисток
Динамо начинает матч с центра поля.
Команды уже на поле. Динамо сыграет в синей форме, Колос - в белой.
Динамо (старт): Бущан - Караваев, Шабанов, Попов, Кендзёра - Кадири, Шепелев - де Пена, Буяльский, Цыганков - Русин.
Колос (старт): Волынец - Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец - Задоя - Костышин, Богданов, Антюх, Морозко - Лысенко.
Всем привет! Рады вас видеть в текстовой трансляции матча УПЛ между Колосом и Динамо. Киевлянам (которые играют на своей арене, но формально в гостях) нужно не проиграть, чтобы оформить выход в ЛЧ.
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Анонс матча Колос - Динамо 19.07.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Динамо и Колос в предыдущем футбольном матче 22.06.2020 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Динамо можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 15.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Заря - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.

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