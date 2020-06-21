Заря - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - Десна 19.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 21.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 16.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Александрия.

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