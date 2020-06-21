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Заря - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июля 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
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35'
Десна
Чернигов
Ход матча
9' Богдан Михайличенко 30' Леван Арвеладзе
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
19%
Десна
28%
Личные встречи
Заря
4
Побед
6
Игр
2
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
19.10.2019 - 17:00 Заря 2 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
01.12.2018 - 15:00 Десна 0 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 17:00 Десна 5 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Десна 3 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
21.06.2020 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Заря П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
19%
Десна
28%
Главные события
30'
Леван Арвеладзе
Богдан Михайличенко
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 14
    Богдан Михайличенко
    Полузащитник
    9
  • 20
    Абу Х.
  • 21
    Дмитрий Иванисния
  • 18
    Александр Тымчик
    Защитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 10
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
Запасные игроки
  • 4
    Ловро Цвек
  • 6
    Никита Каменюка
    Защитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 98
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
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Анонс матча Заря - Десна 19.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Заря в предыдущем футбольном матче 21.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Десна можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 16.07.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против ФК Александрия - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Заря - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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