  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Александрия - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 июля 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 2
Обновить
35'
Шахтер
Донецк
Ход матча
23' Тете
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
19%
Ничья
25%
Шахтер
56%
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
20
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020
11.05.2019 - 19:30 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
15.07.2020 - 19:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
04.07.2020 - 19:30 Динамо 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 19:30 Шахтер 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
19%
Ничья
25%
Шахтер
56%
Главные события
23'
Тете ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 45
    Даниил Сикан
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
    23
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 8
    Антонио М.
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
32'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Соломон прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку! 0:2!
29'
"Шахтер" держит мяч под контролем. "Александрия" отошла к своим воротам.
26'
Уголовой
Соломон навесил с углового. Панькив забирает мяч в руки.
25'
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Шахтера".
23'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Тете принял мяч от Соломона и пробил низом в ближний угол! 0:1!
21'
Желтая карточка
Сикан получил желтую карточку за фол против Бабогло.
20'
Опасный момент
Задерака прострелил с правого фланга. Трубин забирает мяч в руки.
18'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Шахтера".
16'
Опасный момент
Соломон пробил головой после подачи с правого фланга! Панькив на месте!
15'
Соломон пытался зацепиться за мяч на левом фланге, но проиграл борьбу сопернику.
12'
Офсайд
Мяч в воротах Шахтера! Задерака отличился! Арбитр не засчитал гол. Офсайд.
10'
Опасный момент
Соломон пробил со средней дистанции! Мяч летит мимо правой штанги!
8'
Опасный момент
Третьяков нанес опасный удар! Мимо створа!
5'
Идет борьба в центре поля. Моментов нет.
2'
Бабогло и Сикан оказались на газоне после единоборства. Пауза в игре.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко.
"Александрия", стартовый состав: Панькив - Гордиенко, Бабогло, Дубра, Стецков - Ковалец, Гречишкин - Задерака, Третьяков, Лучкевич - Безбородько. Запасные: Билык, Довгий, Мирошниченко, Бухал, Грицук, Шендрик, Банада, Мышенко, Устименко.
"Шахтер", стартовый состав: Трубин - Сиприано, Матвиенко, Болбат, Бондарь - М. Антонио, Пихаленок - Соломон, Бондаренко, Тете - Сикан. Запасные: Гриценко, Витао, Дентиньо, Майкон, Мудрик, Фернандо, Вакула.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура УПЛ: "Александрия" - "Шахтер". Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня МФК Николаев МФК Николаев 1 Ингулец Ингулец 2 Завершен 18:00 - Сегодня ФК Минай ФК Минай 2 ГФК Металлург ГФК Металлург 1 Завершен 18:00 - Сегодня Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2 Черкащина Черкащина 1 Завершен 18:00 - Сегодня "Алавес" 0 "Барселона" 5 Завершен 17:00 - Сегодня МФК Прикарпатье МФК Прикарпатье 1 Балканы Балканы 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Александрия - Шахтер 19.07.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 20.06.2020 закончилось с таким счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Десна - 16.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против Колос - 15.07.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.