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Манчестер Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 19 июля 2020, 20:00
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
5'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
35%
Ничья
35%
Челси
29%
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
7
Побед
21
Игр
7
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
17.02.2020 - 22:00 Челси 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 22:05 Челси 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
11.08.2019 - 18:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
28.04.2019 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Челси
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021
14.07.2020 - 22:15 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 19:30 "Шеффилд Юнайтед" 3 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
35%
Ничья
35%
Челси
29%
Трансляция
3'
Ман Юнайтед больше контролирует мяч, но не рискует и не идет вперед
Замена
Матч начался
Челси: Кабальеро — Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру, Маунт.
Запасные: Кепа, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Педро, Пулишич, Абрахам.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Линделеф, Уильямс — Матич, Фред, Бруну Фернандеш — Дэниел Джеймс, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Андреас Перейра, Мата, Мактоминей, Погба, Гринвуд, Игало, Мартиаль.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Кубка Англии Манчестер Юнайтед - Челси.
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Анонс матча Манчестер Юнайтед - Челси 19.07.2020, Кубок Англии

Поединок между командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 17.02.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Челси можно посмотреть 19.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 16.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 14.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Манчестер Юнайтед - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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