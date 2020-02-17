Манчестер Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Поединок между командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.
Дата проведения матча: 19.07.2020
Время начала матча: 20:00
История противостояний между клубами Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 17.02.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 16.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 14.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.
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