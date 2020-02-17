Манчестер Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Анонс матча Манчестер Юнайтед - Челси 19.07.2020, Кубок Англии

Поединок между командой Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 19.07.2020

Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Манчестер Юнайтед (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Челси и Манчестер Юнайтед в предыдущем футбольном матче 17.02.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Юнайтед (Манчестер)

Год основания Манчестер Юнайтед (Манчестер): 1878

Страна: Англия

Тренер: Уле-Гуннар Сульшер



Прошедший матч команды Манчестер Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 16.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Юнайтед.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 14.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

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