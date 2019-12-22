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Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 20 июля 2020, 22:45
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
Обновить
перерыв
Лацио
Рим
Ход матча
37' Андерсон Дж.
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
50%
Ничья
28%
Лацио
22%
Личные встречи
Ювентус
17
Побед
23
Игр
4
Побед
Лацио
Суперкубок Италии 2021
22.12.2019 - 18:45 Ювентус 1 - 3 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
07.12.2019 - 21:30 Лацио 3 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
27.01.2019 - 21:30 Лацио 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018/2019
25.08.2018 - 19:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Лацио
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021
15.07.2020 - 22:45 Сассуоло 3 - 3 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 Ювентус 2 - 2 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 18:15 Ювентус 4 - 1 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 22:30 Дженоа 1 - 3 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2021
15.07.2020 - 22:45 Удинезе 0 - 0 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 18:15 Лацио 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 20:30 Лечче 2 - 1 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2019/2020
30.06.2020 - 20:15 Торино 1 - 2 Завершен Лацио В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
50%
Ничья
28%
Лацио
22%
Главные события
37'
Андерсон Дж.
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 11
    Коста Д.
  • 21
    Гонсало Игуаин
    Нападающий
  • 7
    Роналду К.
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 20
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 8
    Андерсон Дж.
    37
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 29
    Лаццари Manuel
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
  • 3
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 15
    Баштуш
    Защитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
Запасные игроки
  • 13
    Данило
    Вратарь
  • 24
    Даниэле Ругани
    Защитник
  • 28
    Мери Демирал
  • 42
    Уэсли
    Полузащитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 14
    Блез Матюиди
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
43'
Опасный момент
Иммобиле пробил в дальний угол! Мяч в штангу попадает!
43'
Ачерби загрузил в обострение. Кайседо не смог выиграть второй этаж.
40'
Моментов нет. Мяч находится в районе центрального круга.
37'
Желтая карточка
Андерсон получил желтую карточку за фол против Бентанкура.
36'
Опасный момент
Роналду пробил головой в дальний угол после подачи с углового! Мимо штанги!
35'
Опасный момент
Неплохой удар от Рабьо! Стракоша внимателен в эпизоде!
34'
Бонуччи навесил из глубины. Никто из партнеров не смог принять эту подачу.
31'
Опасный момент
Рэмси навесил на Роналду! Мяч перелетел голову Криштиану.
29'
"Лацио" держит мяч под контролем и пытается создать моменты у ворот "Щесны". "Юве" активно прессингует соперника.
26'
Пауза на водопой.
24'
Кайседо сфолил против Рабьо.
22'
Роналду не смог замкнуть подачу партнера со штрафного.
21'
Дибала запорол атаку "Юве" одной передачей. Прямо в ноги сопернику.
20'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Юве".
17'
Опасный момент
Катальди нанес дальний удар! Мимо створа летит мяч!
15'
Опасный момент
Рабьо принял мяч от Сандро. Прострел! Защитник "Ювентуса" заблокировал эту передачу.
13'
Инфо
Владение мячом - 60%/40% в пользу "Юве".
11'
Опасный момент
Сандро пробил головой после подачи Де Лигта! Штанга! Каркас ворот спасает "Лацио".
10'
Роналду лежит на газоне и держится за лицо. Криштиану приходит в себя после единоборства с соперником.
9'
Опасный момент
Роналду нанес удар в дальний угол с правого фланга. Мимо штанги летит сфера!
6'
Опасный момент
"Лацио" контролирует мяч. Моментов не наблюдается. Иммобиле отдал на левый край вратарской. Кайседо пробил! Бонуччи вынес мяч за лицевую. Угловой.
3'
Лаццари разогнал атаку правым флангом и навесил в центр. Иммобиле не смог нанести удар.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Даниэле Орсато.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси, Бентанкур, Рабьо — Дуглас Коста, Игуаин, Роналду. Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Ругани, Демирал, Уэсли, Матюиди, Пьянич, Мураторе, Дибала, Оливьери, Дзанимаккья.
"Лацио", стартовый состав: Стракоша — Баштуш, Луис Фелипе, Ачерби — Лаццари, Милинкович-Савич, Катальди, Пароло, Дж. Андерсон — Кайседо, Иммобиле. Запасные: Прото, Гуэррьери, Лукаку, Вавро, Фальбо, Армини, А. Андерсон, Моро, Адеканье.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура Серии А: "Ювентус" - "Лацио". Начало поединка - 22:45.
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Анонс матча Ювентус - Лацио 20.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 20.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Ювентус и Лацио в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ювентус - Лацио можно посмотреть 20.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Ювентус - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)
Год основания Ювентус (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Сассуоло - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Удинезе - 15.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Ювентус - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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