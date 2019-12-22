Ювентус - Лацио онлайн трансляция матча

Анонс матча Ювентус - Лацио 20.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 20.07.2020

Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ювентус (Турин) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Лацио, тогда как команда Ювентус осталась с поражением. Столкновение Ювентус и Лацио в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ювентус (Турин)

Год основания Ювентус (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды Ювентус был сыгран против Сассуоло - 15.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Удинезе - 15.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился ничьей.

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