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"Ливерпуль" - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 июля 2020, 22:15
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 0
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15'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
36%
Ничья
36%
Челси
29%
Личные встречи
"Ливерпуль"
6
Побед
23
Игр
7
Побед
Челси
Кубок Англии 2021
03.03.2020 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
22.09.2019 - 18:15 Челси 1 - 2 Завершен "Ливерпуль"
Суперкубок УЕФА 2019/2020
14.08.2019 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен "Бернли" Н
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2021
05.07.2020 - 18:30 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 4 - 0 Завершен "Ливерпуль" П
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Последние матчи - Челси
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 "Манчестер Юнайтед" 1 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
14.07.2020 - 22:15 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 19:30 "Шеффилд Юнайтед" 3 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 20:00 Кристал Пэлас 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
04.07.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Уотфорд В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
36%
Ничья
36%
Челси
29%
Составы команд
Стартовый состав
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 8
    Наби Кейта
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 10
    Виллиан
    Полузащитник
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 19
    Mount Mason
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 1
    Аррисабалага Кепа
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 24
    James Reece
Запасные игроки
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 48
    Кертис Джонс
  • 20
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 23
    Шакири Джердан
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 13
    Вилли Кабальеро
    Вратарь
  • 4
    Андреас Кристенсен
    Защитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 11
    Педро Родригес
    Нападающий
  • 22
    Кристиан Пулисич
  • 29
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одой
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
Тренеры
Трансляция
13'
Воткнулся Салах на правом фланге чужой штрафной в корпус Алонсо. Испанец не фолил.
11'
Подача Маунта с левого фланга оказалась слишком сильной для партнеров в штрафной.
10'
Маунт проиграл силовую борьбу Тренту у левого угла чужой штрафной.
8'
Опасный момент
Над перекладиной отправил мяч Маунт ударом головой после навеса Виллиана с правого фланга!
7'
Робертсон отдал слишком сильный пас в глубину своего фланга для Кейта.
5'
Ковачич пасом со своей половины поля не смог подключить к атаке по левому флангу Жиру.
3'
Слишком сильным получился перевод мяча на левый фланг для Алонсо с противоположного фланга.
1'
Челси начал с ошибки на своей половине, но Зума разобрался с подачей с правого фланга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Пулишич, Лофтус-Чик, Педро, Абрахам, Хадсон-Одои.
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Виллиан, Маунт — Жиру.
Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Джонс, Минамино, Шакири, Ориги.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андре Марринер (Бирмингем, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать седьмого тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Великобритания) сыграют Ливерпуль и лондонский Челси.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Челси 22.07.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 22.07.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 03.03.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси можно посмотреть 22.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Арсенал - 15.07.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 19.07.2020, в рамках турнира Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Челси.

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