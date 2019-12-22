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Милан - "Аталанта" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 июля 2020, 22:45
Рейтинг матча:
Милан
Милан
0 - 0
Обновить
9'
"Аталанта"
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Милан
42%
Ничья
26%
"Аталанта"
32%
П1: 2.86 Х: 4.14 П2: 2.352 ТБ 3: 1.001 ТМ 3: 17
Личные встречи
Милан
6
Побед
17
Игр
6
Побед
"Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
22.12.2019 - 13:15 "Аталанта" 5 - 0 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
16.02.2019 - 21:30 "Аталанта" 1 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018/2019
23.09.2018 - 19:00 Милан 2 - 2 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2017/2018
13.05.2018 - 19:00 "Аталанта" 1 - 1 Завершен Милан
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 22:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2021
18.07.2020 - 22:45 Милан 5 - 1 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021
15.07.2020 - 20:30 Милан 3 - 1 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2021
12.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 2 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен "Ювентус" В
Показать больше
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 "Аталанта" 1 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021
18.07.2020 - 18:15 Верона 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2021
14.07.2020 - 22:45 "Аталанта" 6 - 2 Завершен Брешиа В
Чемпионат Италии 2021
11.07.2020 - 22:45 "Ювентус" 2 - 2 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2021
08.07.2020 - 22:45 "Аталанта" 2 - 0 Завершен Сампдория В
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Милан
42%
Ничья
26%
"Аталанта"
32%
П1: 2.86 Х: 4.14 П2: 2.352 ТБ 3: 1.001 ТМ 3: 17
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 93
    Диего Лаксальт
  • 46
    Маттео Габбья
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
5'
Офсайд
Кальдара попал в офсайд после передачи Малиновского.
3'
Габбья фолом встретил Малиновского. Свободный удар для "Аталанты".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Даниэле Довери.
"Милан", стартовый состав: Дж. Доннарумма - Калабрия, Кьяер, Габбья, Лаксальт - Кессье, Билья - Салемакерс, Чалханоглу, Ребич - Ибрагимович. Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Дуарте, Крунич, Пакета, Ольдзер, Брешианини, Кастильехо, Бонавентура, Леау, Мальдини, Коломбо.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Малиновский, Гомес - Сапата. Запасные: Спортьелло, Росси, Чиборра, Шутало, Белланова, Кастань, Паломино, Пашалич, Колли, Да Рива, Тамезе, Муриэль.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Серии А: "Милан" - "Аталанта". Начало поединка - 22:45.
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Последние матчи
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Анонс матча Милан - "Аталанта" 24.07.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 24.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Милан (Милан) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Милан в предыдущем футбольном матче 22.12.2019 закончилось с такими результатами: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - "Аталанта" можно посмотреть 24.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший матч команды Милан был сыгран против Сассуоло - 21.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 21.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды "Аталанта".

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