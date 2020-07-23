Ингулец - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021.
Дата проведения матча: 23.07.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ингулец, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Ингулец в предыдущем футбольном матче 29.09.2019 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против МФК Николаев - 19.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Ингулец.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Кремень - 19.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Черноморец.
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