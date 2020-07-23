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Ингулец - Черноморец онлайн трансляция матча

Первая лига - 23 июля 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
0 - 0
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67'
Черноморец
Одесса
Ход матча
38' Денис Балан
60' Илья Коваленко 61' Илья Коваленко
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
24%
Ничья
16%
Черноморец
60%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Черноморец
Первая лига 2019/2020
29.09.2019 - 18:00 Черноморец 0 - 3 Завершен Ингулец
Последние матчи - Ингулец
Первая лига 2021
19.07.2020 - 18:00 МФК Николаев 1 - 2 Завершен Ингулец В
Первая лига 2021
15.07.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 0 Завершен МФК Прикарпатье В
Первая лига 2021
11.07.2020 - 19:00 Волынь 0 - 1 Завершен Ингулец В
Первая лига 2021
04.07.2020 - 19:00 Ингулец 3 - 2 Завершен Авангард В
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - Черноморец
Первая лига 2021
19.07.2020 - 19:00 Черноморец 5 - 0 Завершен Кремень В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.07.2020 - 17:30 СКА Ростов-на-Дону 1 - 1 Завершен Черноморец Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 17:30 Черноморец 2 - 4 Завершен СКА Ростов-на-Дону П
Первая лига 2021
15.07.2020 - 19:00 Оболонь-Бровар 1 - 0 Завершен Черноморец П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
14.07.2020 - 11:00 Черноморец 1 - 3 Завершен СКА Хабаровск П
Показать больше
Кто победит?
63 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
24%
Ничья
16%
Черноморец
60%
Главные события
Илья Коваленко
61'
Денис Балан
38'
Составы команд
0
Денис Балан
Стартовый состав
  • 0
    Денис Балан
    Защитник
    38
Запасные игроки
  • 0
    Илья Коваленко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
65'
Опасный момент
Янаков хотел пробить между ног у Шуста, голкипер Ингульца реагирует
64'
Опасный момент
Мишуренко выходил один на один с Паламарчуком, но отпустил далеко мяч и голкипер перехватил снаряд
63'
Бартулович пробивал из центральной зоны - в руки голкиперу прилетел мяч
61'
Желтая карточка
Илья Коваленко (Ингулец) в первом же моменте заработал карточку
60'
Замена
Козака в Ингульце заменил Коваленко
58'
Клименко пробивал по воротам издали, неточно, но хорошие атаки разгоняют моряки
56'
Опасный момент
Шуст выбежал с мячом за пределы штрафной площади, арбитр назначил штрафной удар и Янаков попал в стенку
55'
Уголовой
Два угловых подряд разыграли одесситы, сначала Сичинава едва не срезал мяч в свои ворота, а затем Шуст перехватил мяч
52'
На хорошей скорости Зубейко рвался к воротам Ингульца, защитник в падении смог выбить мяч
50'
Янаков пробивал по воротам, Шуст все контролировал и забрал мяч
48'
Мишуренко боролся за мяч в штрафной гостей, но нарушил правила
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
44'
Уголовой
Остапенко пробивал по воротам после навеса с углового, но защитник ему навязал борьбу и заставил сфолить
42'
Одесситы владеют преимуществом и заставляют Ингулец оборонятся всеми силами
41'
Сикорский пробивал головой после подачи Янакова, не получился этот удар, но сама комбинация достаточно острая
40'
Запорожец получил повреждените, во время паузы ему оказывают медпомощь
38'
Желтая карточка
Денис Балан (Ингулец) слишком грубо сыграл - желтая карточка
37'
Опасный момент
Синьогуб пробивал неплохо, был еще и рикошет, но голкипер одесситов справляется
34'
Много позиционной борьбы, мяч в основном в середине поля, почти нет ударов по воротам
32'
Микицей разгонял атаку, вот только пас его оказался слишком сильным и никто из партнеров не успел к мячу
30'
Черноморец пошел вперед, впрочем, небольшими силами, и быстро одесситы потеряли мяч
27'
Дальний удар Бартуловича - Паламарчук забирает мяч в ближнем углу
25'
Микицей очень жестко фолил, устное предупреждение от арбитра - Романов дает играть
23'
Уголовой
Паламарчук легко забирает мяч на выходе после навеса в его вратарскую
22'
Ингулец долго готовит атаку, все перекрыто, поэтому банальная перепасовка перед штрафной или в центре поля
19'
Уголовой
Разыграли корнер хозяева встречи, Лупашко пробил из не самой удобной позиции - намного выше цели
17'
Бартулович с острого угла пробивал по воротам, голкипер моряков не дрогнул
14'
Желтая карточка
Клименко наказан за срыв атаки соперника
13'
Опасный момент
Лиховидько с близкого расстояния головой пробил в штангу, хотя возможно, офсайд у него был
12'
Сичинава сорвал атаку соперника, довольно грубый фол, но пока без желтой
10'
Много фолов в эти минут, темп встречи рваный
8'
Высокий прессинг Черноморца, постепенно команда из Петрово оказалась прижата к своим воротам
5'
В центр поля переместилась игра, хозяева стараются взять мяч под контроль, но и ошибаются чаще
2'
Уголовой
Неплохо корнер разыграли одесситы, снова пробивал Клименко и попал в защитника
1'
Клименко наносит первый удар во встрече - выше ворот Ингульца пролетел мяч
Свисток
Матч начался
Ингулец: 1. Шуст, 23. Кучеренко А., 39. Балан, 5. Запорожец Е., 10. Козак Ал., 11. Бартулович, 28. Павлов, 80. Лупашко, 89. Синегуб, 9. Мишуренко, 49. Сичинава
Запасные: 41. Лёпка, 4. Сеница, 8. Загальский, 13. Коваленко И., 18. Мкомола, 20. Фатеев, 45. Щедрый, 22. Коробка, 31. Плохотнюк
Черноморец: 12. Паламарчук А., 3. Лиховидько, 5. Остапенко О., 8. Клименко В., 53. Микицей, 4. Граматик, 17. Янаков Д., 20. Авагимян, 42. Зубейко, 7. Сикорский, 19. Велев
Запасные: 1. Варакута, 15. Стрижак, 29. Долгов Пе., 40. Титаевский, 22. Штогрин А., 77. Яловенко
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Ингулец - Черноморец.
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Анонс матча Ингулец - Черноморец 23.07.2020, Первая лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021.

Дата проведения матча: 23.07.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ингулец (Петрово) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Ингулец, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Ингулец в предыдущем футбольном матче 29.09.2019 закончилось со следующими результатом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Черноморец можно посмотреть 23.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против МФК Николаев - 19.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Ингулец.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Кремень - 19.07.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Ингулец - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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